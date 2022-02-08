Переконаний, що візит Макрона буде плідним для наших країн, - Зеленський. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що візит президента Франції Емманюеля Макрона до Києва буде плідним.
Про це глава держави написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаю в Україні доброго друга Емманюеля Макрона. Це – перший візит президента Франції до нашої країни за останні 24 роки. Переконаний, він буде плідним для наших держав, адже Україна й Франція зацікавлені в поглибленні співпраці в безпековій сфері та посиленні економічної взаємодії", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+5 Маша Машева
показати весь коментар08.02.2022 14:27 Відповісти Посилання
+3 Маша Машева
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+2 AbOriginal_UA
показати весь коментар08.02.2022 14:09 Відповісти Посилання
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інтерв"юЧауса
базікання макарона про "фінляндізацію України"?
https://www.facebook.com/monovaolena/videos/1746981875507869/