Переконаний, що візит Макрона буде плідним для наших країн, - Зеленський. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що візит президента Франції Емманюеля Макрона до Києва буде плідним.

Про це глава держави написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю в Україні доброго друга Емманюеля Макрона. Це – перший візит президента Франції до нашої країни за останні 24 роки. Переконаний, він буде плідним для наших держав, адже Україна й Франція зацікавлені в поглибленні співпраці в безпековій сфері та посиленні економічної взаємодії", - зазначив Зеленський.





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