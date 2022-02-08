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Переконаний, що візит Макрона буде плідним для наших країн, - Зеленський. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що візит президента Франції Емманюеля Макрона до Києва буде плідним.

Про це глава держави написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ. 

"Вітаю в Україні доброго друга Емманюеля Макрона. Це – перший візит президента Франції до нашої країни за останні 24 роки. Переконаний, він буде плідним для наших держав, адже Україна й Франція зацікавлені в поглибленні співпраці в безпековій сфері та посиленні економічної взаємодії", - зазначив Зеленський. 

Переконаний, що візит Макрона буде плідним для наших країн, - Зеленський 01
Переконаний, що візит Макрона буде плідним для наших країн, - Зеленський 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч Зеленського та Макрона у Маріїнському палаці. ВIДЕО

Переконаний, що візит Макрона буде плідним для наших країн, - Зеленський 03

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) Франція (3120) Макрон Емманюель (1534)


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Топ коментарі
+5
..а наш все больше на колобка становится похожим.))
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08.02.2022 14:27 Відповісти
+3
Раздобрел "величайший". Щеки, как у хомяка.)
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08.02.2022 14:12 Відповісти
+2
Просто Макрон предложил ему поменяться жёнами...
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08.02.2022 14:09 Відповісти
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щось згадався французький фільм Емануєль)))
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08.02.2022 14:05 Відповісти
Просто Макрон предложил ему поменяться жёнами...
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08.02.2022 14:09 Відповісти
Раздобрел "величайший". Щеки, как у хомяка.)
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08.02.2022 14:12 Відповісти
У Макрона одёжка круче - целых три боковых карманА на пинжаке.
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08.02.2022 14:15 Відповісти
і вище Макрон трохи))
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08.02.2022 14:17 Відповісти
..а наш все больше на колобка становится похожим.))
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08.02.2022 14:27 Відповісти
прочитал "визит минотавра" )) сожрёт он этого сынка, на пару с ******. и шольцем на подтанцовках.
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08.02.2022 14:16 Відповісти
Плідний, плідний. Запліднят тебя, красавица, по полные помидоры
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08.02.2022 14:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wa38l44B2II https://www.youtube.com/watch?v=wa38l44B2II

інтерв"юЧауса
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08.02.2022 14:27 Відповісти
а що тебе так переконало?
базікання макарона про "фінляндізацію України"?
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08.02.2022 14:29 Відповісти
Хм! І який такий плід той візит родить?
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08.02.2022 14:33 Відповісти
виконання формули штанмаєра
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08.02.2022 14:36 Відповісти
Он убежден а мы совсем нет.
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08.02.2022 14:37 Відповісти
ржевский против наполеона
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08.02.2022 14:44 Відповісти
Результат переговорів Макрона з х#йлом:

https://www.facebook.com/monovaolena/videos/1746981875507869/
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08.02.2022 14:49 Відповісти
 
 