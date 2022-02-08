Зустріч Зеленського та Макрона у Маріїнському палаці. ВIДЕО
У Маріїнському палаці розпочинається церемонія офіційної зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Франції Емманюеля Макрона.
Захід транслювавала преслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.
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"У Києві розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та Президента Французької Республіки Емманюеля Макрона, який прибув до нашої країни з робочим візитом. Після перемовин, що відбудуться в Маріїнському палаці, лідери держав зустрінуться з представниками ЗМІ", - повідомив Офіс Президента.
Топ коментарі
+22 Oljik
показати весь коментар08.02.2022 12:58 Відповісти Посилання
+19 Игорь Яковишак
показати весь коментар08.02.2022 12:53 Відповісти Посилання
+10 игор ємець
показати весь коментар08.02.2022 12:58 Відповісти Посилання
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2 Минские соглашения - это инициатива Германии и Франции впихнуть невпихуемое сторонам конфликта, вот пусть с этим *************.
3 Минские соглашения не являются объектом международного права, даже Будапештский меморандум подписанный сторонами и то имеет намного большее значение.
4 И то что ***** с остальными там тявкает про это, пусть обтекает молча, тут главное, что бы Зелоха, не развели как лоха.
Йухло примусив Пороха зупинити йухла.