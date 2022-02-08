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Зустріч Зеленського та Макрона у Маріїнському палаці. ВIДЕО

У Маріїнському палаці розпочинається церемонія офіційної зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Франції Емманюеля Макрона.

Захід транслювавала преслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

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"У Києві розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та Президента Французької Республіки Емманюеля Макрона, який прибув до нашої країни з робочим візитом. Після перемовин, що відбудуться в Маріїнському палаці, лідери держав зустрінуться з представниками ЗМІ", - повідомив Офіс Президента.

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) Макрон Емманюель (1533)


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Топ коментарі
+22
Такого як ти розумника не вистачало в 14-15 роках. В Польщі полуницю збирав?))
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08.02.2022 12:58 Відповісти
+19
Усі маневри на кордонах і дипломатичні реверанси мають на меті лиш одне - заставити Україну здатися без бою, імплементувавши Мінський договорняк Путіна-Порошенка.
Мінськ був як продаж душі чорту. Тепер прийшли за розплатою…
Тому потрібно нарешті сказати твердо і вголос:
- підписання Мінська було державною зрадою;
- Цей документ з точки зору міжнародного права нікчемний - підписаний під примусом і ніколи не ратифікований;
- Будь-який президент який спробує виконати цей договорняк Путіна-Порошенка буде розцінений як зрадник.
І не забуваймо, що през шаблі маєм право.
Тому зброя і набої є найкращим аргументом у перемовинах з Путіним.
А їх надання найкраща дипломатична підтримка…
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08.02.2022 12:53 Відповісти
+10
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08.02.2022 12:58 Відповісти
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макрон после бесовского дедушки сможет с нормальным человеческим президентом поговорить, которому упомянутый дедушка даже политубежище не предлагает, как ранее водилось по укракинской политической воровской традиции
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08.02.2022 13:37 Відповісти
1 Минские соглашения не подписаны никем, ни Порошенко, ни ******.

2 Минские соглашения - это инициатива Германии и Франции впихнуть невпихуемое сторонам конфликта, вот пусть с этим *************.

3 Минские соглашения не являются объектом международного права, даже Будапештский меморандум подписанный сторонами и то имеет намного большее значение.

4 И то что ***** с остальными там тявкает про это, пусть обтекает молча, тут главное, что бы Зелоха, не развели как лоха.
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08.02.2022 13:40 Відповісти
к сожалению, наш Нелох - конкретный лох.
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08.02.2022 14:12 Відповісти
Минрон на понтах, не то что вчера в маскве.
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08.02.2022 13:57 Відповісти
итить... вава, на глаза надо было маску натянуть! палишься же!
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08.02.2022 14:11 Відповісти
ТАКОМУ "ТАНЦОРУ", ЯК зелох, завжди яйця заважаюь, притому, чужі!
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08.02.2022 14:46 Відповісти
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08.02.2022 14:51 Відповісти
Макрону нравится Зеля - такой же популист
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08.02.2022 15:19 Відповісти
У головах наших порохоботів дуже гарно поєднуються дві речі: що йухло примусив Пороха підписати мінські угоди і що Порох мінськими угодами зупинив йухла.
Йухло примусив Пороха зупинити йухла.
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08.02.2022 16:31 Відповісти
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