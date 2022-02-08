Зустріч Зеленського та Макрона у Маріїнському палаці. ВIДЕО

У Маріїнському палаці розпочинається церемонія офіційної зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Франції Емманюеля Макрона.

Захід транслювавала преслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

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"У Києві розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та Президента Французької Республіки Емманюеля Макрона, який прибув до нашої країни з робочим візитом. Після перемовин, що відбудуться в Маріїнському палаці, лідери держав зустрінуться з представниками ЗМІ", - повідомив Офіс Президента.