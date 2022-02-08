Встреча Зеленского и Макрона в Мариинском дворце. ВИДЕО

В Мариинском дворце начинается церемония официальной встречи президента Франции Эмманюэля Макрона.

Мероприятие транслировала пресс-служба Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и Президента Французской Республики Эмманюэля Макрона, прибывшего в нашу страну с рабочим визитом. После состоявшихся в Мариинском дворце переговоров лидеры государств встретятся с представителями СМИ", - сообщил Офис Президента.

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