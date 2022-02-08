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Встреча Зеленского и Макрона в Мариинском дворце. ВИДЕО

В Мариинском дворце начинается церемония официальной встречи президента Франции Эмманюэля Макрона.

Мероприятие транслировала пресс-служба Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и Президента Французской Республики Эмманюэля Макрона, прибывшего в нашу страну с рабочим визитом. После состоявшихся в Мариинском дворце переговоров лидеры государств встретятся с представителями СМИ", - сообщил Офис Президента.

Также читайте: Макрон прибыл в Украину

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) Макрон Эмманюэль (1380)


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Топ комментарии
+22
Такого як ти розумника не вистачало в 14-15 роках. В Польщі полуницю збирав?))
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08.02.2022 12:58 Ответить
+19
Усі маневри на кордонах і дипломатичні реверанси мають на меті лиш одне - заставити Україну здатися без бою, імплементувавши Мінський договорняк Путіна-Порошенка.
Мінськ був як продаж душі чорту. Тепер прийшли за розплатою…
Тому потрібно нарешті сказати твердо і вголос:
- підписання Мінська було державною зрадою;
- Цей документ з точки зору міжнародного права нікчемний - підписаний під примусом і ніколи не ратифікований;
- Будь-який президент який спробує виконати цей договорняк Путіна-Порошенка буде розцінений як зрадник.
І не забуваймо, що през шаблі маєм право.
Тому зброя і набої є найкращим аргументом у перемовинах з Путіним.
А їх надання найкраща дипломатична підтримка…
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08.02.2022 12:53 Ответить
+10
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08.02.2022 12:58 Ответить
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макрон после бесовского дедушки сможет с нормальным человеческим президентом поговорить, которому упомянутый дедушка даже политубежище не предлагает, как ранее водилось по укракинской политической воровской традиции
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08.02.2022 13:37 Ответить
1 Минские соглашения не подписаны никем, ни Порошенко, ни ******.

2 Минские соглашения - это инициатива Германии и Франции впихнуть невпихуемое сторонам конфликта, вот пусть с этим *************.

3 Минские соглашения не являются объектом международного права, даже Будапештский меморандум подписанный сторонами и то имеет намного большее значение.

4 И то что ***** с остальными там тявкает про это, пусть обтекает молча, тут главное, что бы Зелоха, не развели как лоха.
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08.02.2022 13:40 Ответить
к сожалению, наш Нелох - конкретный лох.
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08.02.2022 14:12 Ответить
Минрон на понтах, не то что вчера в маскве.
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08.02.2022 13:57 Ответить
итить... вава, на глаза надо было маску натянуть! палишься же!
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08.02.2022 14:11 Ответить
ТАКОМУ "ТАНЦОРУ", ЯК зелох, завжди яйця заважаюь, притому, чужі!
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08.02.2022 14:46 Ответить
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08.02.2022 14:51 Ответить
Макрону нравится Зеля - такой же популист
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08.02.2022 15:19 Ответить
У головах наших порохоботів дуже гарно поєднуються дві речі: що йухло примусив Пороха підписати мінські угоди і що Порох мінськими угодами зупинив йухла.
Йухло примусив Пороха зупинити йухла.
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08.02.2022 16:31 Ответить
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