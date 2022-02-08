Встреча Зеленского и Макрона в Мариинском дворце. ВИДЕО
В Мариинском дворце начинается церемония официальной встречи президента Франции Эмманюэля Макрона.
Мероприятие транслировала пресс-служба Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.
"В Киеве началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и Президента Французской Республики Эмманюэля Макрона, прибывшего в нашу страну с рабочим визитом. После состоявшихся в Мариинском дворце переговоров лидеры государств встретятся с представителями СМИ", - сообщил Офис Президента.
Топ комментарии
+22 Oljik
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+19 Игорь Яковишак
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+10 игор ємець
показать весь комментарий08.02.2022 12:58 Ответить Ссылка
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2 Минские соглашения - это инициатива Германии и Франции впихнуть невпихуемое сторонам конфликта, вот пусть с этим *************.
3 Минские соглашения не являются объектом международного права, даже Будапештский меморандум подписанный сторонами и то имеет намного большее значение.
4 И то что ***** с остальными там тявкает про это, пусть обтекает молча, тут главное, что бы Зелоха, не развели как лоха.
Йухло примусив Пороха зупинити йухла.