Зламана кисть та пошкоджено вухо, - керівника Геокадастру Дніпропетровщини Духневича побили у робочому кабінеті співробітники управління установи. ФОТО
Тимчасового керівника управління Геокадастру Дніпропетровської області Віталія Духневича побили безпосередньо у робочому кабінеті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 34.ua.
Зазначається, що 4 лютого до кабінету виконувача обов'язків голови Геокадарства у Дніпропетровській області Віталія Духневича зайшли п'ять чоловіків та три жінки. Усі вони – співробітники управління Геокадастру. Спершу вони грубо почали вимагати віддати їм електронні ключі та документацію. Для цього були потрібні відповідні запити та дозволи, які "делегація" не змогла надати – Віталій відмовив їм у вимогах. Тоді вони його побили.
В результаті у Духневича зламана кисть, пошкоджено праве вухо.
Топ коментарі
+35 aleks kyb
показати весь коментар09.02.2022 11:37 Відповісти Посилання
+29 aleks kyb
показати весь коментар09.02.2022 11:33 Відповісти Посилання
+16 частный сектор
показати весь коментар09.02.2022 11:42 Відповісти Посилання
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аж перелом кисті, а пофосу наче хребет в 3 місцях поламали.
Порядок в этой мафии наводится не назначением нового смотрящего, а тотальными посадками!
Його 8 чоловік било разом з бабами.... Добре що живий остався....
А то могло бути ще одне "самогубство" з нашими "монастирськими" мусарами....
Вас з нижнього ракурсу сфотографувати на лікарняному ліжку - будете як фотомодель?
От ви ж не знаєте обставин за яких його побили?!!
Чи 8 рил на одного - це для вас **********????
Гвалтівників і вбивць на дорозі ДТП що дітей подавили - НЕ БЬЮТЬ .....
А тут в кабінеті робочому.....
НАВІТЬ НЕ ПИТАЮ за кого ви голосували. ЗЕ!БІЛЕ
Рівень IQ і так помітно.
України - Всі Покидьки, серед Президентів, Прем'єрів, Генералів - порядних не має... Земля - всі покидьки, і це без винятків.... Серед Лікарів - усі покидьки... Серед Екологів - усі покидьки... Всі хто десь у чомусь має владу над вами - УСІ ПОКИДЬКИ... Так виходить?
Я вам провела АНАЛОГІЮ по вашій лінії міркуваннь з приводу Логіки чи вам просто нема чим відповісти, Чи то просто ображати любите в діалозі вашого опонента??
Мені просто людину стало шкода.
Уявіть себе що ВАС 8 рил били??!!
Питання риторичне.
Ми з Вами не знаємо як було діло.
Презумпцію Невиновності ще ніхто не відміняв.
Може він Не СТАВ просто так підставлятись і намагався якимось чином захистити ЛИЦЕ та важливі органи???
А ви б не захищались??? Чи його треба було до розкромсаного черепа побити???
ЛЮДИ добрі - ЩО З ВАМИ??? Звідки така кровожерливість до незнайомої людини і незнайомих ситуацій???
Хоча ні... про що це я.... Мабуть вам просто байдуже до людського життя...
Одного кличка була не даш з крісла не встану, після революція швидко полетів по вертикалі вгору...
Взагалі там можна кілометрові томи справ катати але ніхто це не буде робити тому що всім потрохи землі вдєребанили і якщо почнеться копання, то стільки гівна вспливе тому всі тихо цю контору обходять стороною при любій реформі....
А как иначе? Мы ж не дети, что на школьных переменках выясняют отношения.
В конце-концов, вон и Цезарь не имел ни одного поражения в битвах, всех победил, один остался, а зарезали его друзья-приятели сенаторы прямо вот так вот в кабинете. 23 удара кинжалом, однако.
В любом случае, всегда в кармане нож. Он же кастет. А как можно без ножа? А колбасу резать? Или конверты вскрывать (с взятками, да ))))?
Кстати, в Римский Сенат вход с оружием был запрещен. Но сенаторов не обыскивали, надеялись на честность.
І це тільки початок.