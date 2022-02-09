Зламана кисть та пошкоджено вухо, - керівника Геокадастру Дніпропетровщини Духневича побили у робочому кабінеті співробітники управління установи. ФОТО

Тимчасового керівника управління Геокадастру Дніпропетровської області Віталія Духневича побили безпосередньо у робочому кабінеті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 34.ua.

Зазначається, що 4 лютого до кабінету виконувача обов'язків голови Геокадарства у Дніпропетровській області Віталія Духневича зайшли п'ять чоловіків та три жінки. Усі вони – співробітники управління Геокадастру. Спершу вони грубо почали вимагати віддати їм електронні ключі та документацію. Для цього були потрібні відповідні запити та дозволи, які "делегація" не змогла надати – Віталій відмовив їм у вимогах. Тоді вони його побили.

В результаті у Духневича зламана кисть, пошкоджено праве вухо.







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