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Сломана кисть и повреждено ухо, - руководителя Геокадастра Днепропетровщины Духневича избили в рабочем кабинете сотрудники управления учреждения. ФОТО

Временный руководитель управления Геокадастра Днепропетровской области Виталий Духневич был избит непосредственно в рабочем кабинете.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 34.ua.

Отмечается, что 4 февраля в кабинет исполняющего обязанности главы Геокадарства в Днепропетровской области Виталия Духневича зашли пять мужчин и три женщины. Все они – сотрудники управления Геокадастра. Сначала они грубо потребовали отдать им электронные ключи и документацию. Для этого нужны соответствующие запросы и разрешения, которые "делегация" не смогла предоставить – Виталий отказал им в требованиях. Тогда они его избили.

В результате у Духневича сломана кисть, повреждено правое ухо.

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Сломана кисть и повреждено ухо, - руководителя Геокадастра Днепропетровщины Духневича избили в рабочем кабинете сотрудники управления учреждения 01

Автор: 

избиение (9831) кадастр (26) Госгеокадастр (172) Днепропетровская область (4156)


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Топ комментарии
+35
Там працює ціла банда. Виводять поле з власності громади, ділять на ділянки, безоплатно дерибанять між тещами кумами дітьми - потім продають.
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09.02.2022 11:37 Ответить
+29
Не поділили бабло? За що їм тепер жити, в геокадастрі?
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09.02.2022 11:33 Ответить
+16
сироты с держгеокадастра
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09.02.2022 11:42 Ответить
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Не давав зробити "виправлення " на мапі
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09.02.2022 11:32 Ответить
Не поділили бабло? За що їм тепер жити, в геокадастрі?
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09.02.2022 11:33 Ответить
як же гидко бачити такого бичару на лікарняному ліжку...
аж перелом кисті, а пофосу наче хребет в 3 місцях поламали.
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09.02.2022 11:36 Ответить
Картатого пледа не вистачає, він схоже вже нарозхват.
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09.02.2022 11:43 Ответить
Та тамочки черга на рокИ вперед!
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09.02.2022 12:41 Ответить
При Порошенко такого не було
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09.02.2022 13:13 Ответить
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09.02.2022 16:26 Ответить
Рука тут не до чого, просто вухо сильно болить.
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09.02.2022 12:12 Ответить
Там працює ціла банда. Виводять поле з власності громади, ділять на ділянки, безоплатно дерибанять між тещами кумами дітьми - потім продають.
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09.02.2022 11:37 Ответить
Это ты рассказал только вершину айсберга. Там и по-серьёзнее темы есть.
Порядок в этой мафии наводится не назначением нового смотрящего, а тотальными посадками!
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09.02.2022 11:41 Ответить
Там все зав'язано на крадіжках землі. Хто де працює - той те і краде.
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09.02.2022 11:52 Ответить
посадками Ви певно не в курсах що головні дійові особи там мвсна шобла.
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09.02.2022 11:52 Ответить
😂😂😂 Сталкиваюсь с геокадастром, понимаю из-за какого огромного мешка денег весь сыр-бор
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09.02.2022 11:37 Ответить
Нам ще земельних війн не вистачало.
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09.02.2022 11:40 Ответить
Бабло
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09.02.2022 11:40 Ответить
сироты с держгеокадастра
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09.02.2022 11:42 Ответить
Цензор , потрібно більше інформації надавати щоб була зрозумілою причина конфлікту.
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09.02.2022 11:45 Ответить
А Цензору откуда про это знать?
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09.02.2022 12:42 Ответить
Жалко мужика.. Нехай одужує.
Його 8 чоловік било разом з бабами.... Добре що живий остався....
А то могло бути ще одне "самогубство" з нашими "монастирськими" мусарами....
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09.02.2022 11:45 Ответить
Жалко у пчьолки Цей бугай ряху наїв уже, а тут черговий транш за дерибан землі обломився
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09.02.2022 12:03 Ответить
на себе в дзеркало давно дивились?
Вас з нижнього ракурсу сфотографувати на лікарняному ліжку - будете як фотомодель?
От ви ж не знаєте обставин за яких його побили?!!
Чи 8 рил на одного - це для вас **********????
Гвалтівників і вбивць на дорозі ДТП що дітей подавили - НЕ БЬЮТЬ .....
А тут в кабінеті робочому.....
НАВІТЬ НЕ ПИТАЮ за кого ви голосували. ЗЕ!БІЛЕ
Рівень IQ і так помітно.
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09.02.2022 12:20 Ответить
P.S. НІчого що ЛЮДИНА ТИМЧАСОВО виконувала цю роботу?? Взагалі була випадково на цьому місці???
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09.02.2022 12:22 Ответить
Там "випадкових" не бува. Знаю одного особисто, його відтіля одного часу вигнали, він терпляче ждав, нікому не жалівся. Тепер повернувся та продовжує свою "роботу".
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09.02.2022 12:56 Ответить
За Вашою ЛОГІКОЮ - це те саме що ВСІ хто були при ВЛАДІ
України - Всі Покидьки, серед Президентів, Прем'єрів, Генералів - порядних не має... Земля - всі покидьки, і це без винятків.... Серед Лікарів - усі покидьки... Серед Екологів - усі покидьки... Всі хто десь у чомусь має владу над вами - УСІ ПОКИДЬКИ... Так виходить?
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09.02.2022 13:59 Ответить
Що це у вас так підгоріло? Теж десь крадете?
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09.02.2022 14:03 Ответить
А чому ви перевели "стрелки" на мене??
Я вам провела АНАЛОГІЮ по вашій лінії міркуваннь з приводу Логіки чи вам просто нема чим відповісти, Чи то просто ображати любите в діалозі вашого опонента??
Мені просто людину стало шкода.
Уявіть себе що ВАС 8 рил били??!!
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09.02.2022 14:07 Ответить
Що уявляти? Подивіться на фото. Це його било 8 чоловік?
Питання риторичне.
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09.02.2022 14:12 Ответить
Ще раз повторюю, мені його чисто по-людські стало шкода.
Ми з Вами не знаємо як було діло.
Презумпцію Невиновності ще ніхто не відміняв.
Може він Не СТАВ просто так підставлятись і намагався якимось чином захистити ЛИЦЕ та важливі органи???
А ви б не захищались??? Чи його треба було до розкромсаного черепа побити???
ЛЮДИ добрі - ЩО З ВАМИ??? Звідки така кровожерливість до незнайомої людини і незнайомих ситуацій???
Хоча ні... про що це я.... Мабуть вам просто байдуже до людського життя...
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09.02.2022 14:34 Ответить
"зламана кисть" - це значить сам приклався до когось з делегації
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09.02.2022 11:46 Ответить
Ніхто з пересічних навіть не представляє собі які там ох... чиновники сидять, я пропрацював колись в тій сфері, там просто п...ц і ніодна влада нічого з тим не робила ні Ющ ні Петя ні тепер...

Одного кличка була не даш з крісла не встану, після революція швидко полетів по вертикалі вгору...

Взагалі там можна кілометрові томи справ катати але ніхто це не буде робити тому що всім потрохи землі вдєребанили і якщо почнеться копання, то стільки гівна вспливе тому всі тихо цю контору обходять стороною при любій реформі....
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09.02.2022 11:47 Ответить
Можно импортировать этот октет ко мне на работу, начальник у меня побольше этого Духневича задолбал?
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09.02.2022 11:57 Ответить
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09.02.2022 12:08 Ответить
этого быка с кровати да в поле пахать до седьмого пота
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09.02.2022 12:09 Ответить
Ха! Вершина торжества ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ (пусть поделятся опытом с другими "трудящимися"!
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09.02.2022 12:10 Ответить
Геокадастрівців треба ******* так щоб не вуха відпадали а голови.
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09.02.2022 12:10 Ответить
Тут два варианта, либо парень очень честный, либо очень жадный. Если таки честный то это крайне интресная ситуация для понимания состояния Украины и ее будущего. Когда ветераны, волонтеры, патриоты смогут организоваться в самостоятельную политическую силу они встретят подобное сопротивление на местах повсюду от Ради до поселковых советов. В кабинет зашла публика, что смотрела 95 квартал и не интересовалась новостями о войне, имя им легион. Но архетипические жлобы будут загнаны в стойло, пр другому быть не может!
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09.02.2022 12:12 Ответить
два варианта? "руководитель?" "гос"? "гео"? "кадастра"? "очень честный"? у нас???
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09.02.2022 12:52 Ответить
все дело в бабле
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09.02.2022 12:12 Ответить
теплая и душевная рабочая обстановка в коллективе была быстро разрушена большим количеством ворованных денег.
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09.02.2022 12:17 Ответить
Это не избиение а ограбление!
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09.02.2022 12:27 Ответить
высокие отношения...
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09.02.2022 12:31 Ответить
пришёл новый и заблокировал налаженную ≪работу≫ старых работников коллектива , а предоплата уже была ≪потрачена≫, вот и пришли с криками ..... или мы лишим тебя жизни , или ОНИ нас . Меня больше интересует вопрос как они дальше видят свою работу в коллективе ? По логике вещей это уже судимые безработные .
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09.02.2022 12:37 Ответить
Скорее всего. Но лучше уж быть судимым и рассказать тому, кто дал аванс "Батя, я старался", чем иметь с ним дело.
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09.02.2022 13:05 Ответить
не думаю что ответ ..... мы хорошие , это вот там #идарас , мы ему даже дружно люлей вломили .... решает меркантильные вопросы заказчика и освобождает от кары исполнителей ...
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09.02.2022 15:07 Ответить
Проблемы заказчика оно не решает, но от ответственности освобождает. Может быть.
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09.02.2022 21:15 Ответить
С огромным трудом представляю ситуацию, что меня кто-нибудь может безнаказанно избить. Вернее, совсем не представляю. Потому что реально будет гора трупов и море крови.
А как иначе? Мы ж не дети, что на школьных переменках выясняют отношения.
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09.02.2022 12:48 Ответить
Ой-ой-ой, какие мы грозные. Представь, что ты сидишь за столом, тебя обступили и орут,, и вдруг внезапно бабы вцепляются в ухо и висят на тебе, а мужики, несколько, бьют. Не, вы бы отбились, вот и герой рассказа отбился, но не без потерь.
В конце-концов, вон и Цезарь не имел ни одного поражения в битвах, всех победил, один остался, а зарезали его друзья-приятели сенаторы прямо вот так вот в кабинете. 23 удара кинжалом, однако.
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09.02.2022 13:10 Ответить
Ну, всякое случается, все равно не представляю. А что, не знал, что вокруг такие неадекваты? Или не прочувствовал, что сейчас начнут руками махать?

В любом случае, всегда в кармане нож. Он же кастет. А как можно без ножа? А колбасу резать? Или конверты вскрывать (с взятками, да ))))?
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09.02.2022 13:15 Ответить
Ну, теперь знает. Такое поведение не характерно для кабинетных работников. Я, когда на госслужбе был, то тоже без ножа по помещениям ходил. А вы, наверное, ходите на работу в кольчуге, с ножом за голенищем и кастетом в кармане? А в столе каска лежит. Да, нескучная у Вас жизнь.
Кстати, в Римский Сенат вход с оружием был запрещен. Но сенаторов не обыскивали, надеялись на честность.
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09.02.2022 13:24 Ответить
Результати зебільного закону про продаж української земельки.
І це тільки початок.
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09.02.2022 12:56 Ответить
какая власть такие и "отношения". вернулись бандитские разборки как в 90-ых...
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09.02.2022 13:07 Ответить
Кто не мечтает отмутузить начальника.
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09.02.2022 13:36 Ответить
Ну , ясно, що винуваті клерки, а цього дядю призначили "временоисполняющим " для наведення порядку.
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09.02.2022 13:48 Ответить
Повна несенітниця. Не вірю. Для співробітників це звільнення за статтею 200% плюс кримінальна справа. Скоріш за все сам почав руками махати, а коли отримав побіг на больнічку.
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09.02.2022 13:54 Ответить
Высокие отношения зеленых воров, барыг и коррупционеров!
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09.02.2022 23:54 Ответить
 
 