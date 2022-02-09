Сломана кисть и повреждено ухо, - руководителя Геокадастра Днепропетровщины Духневича избили в рабочем кабинете сотрудники управления учреждения. ФОТО
Временный руководитель управления Геокадастра Днепропетровской области Виталий Духневич был избит непосредственно в рабочем кабинете.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 34.ua.
Отмечается, что 4 февраля в кабинет исполняющего обязанности главы Геокадарства в Днепропетровской области Виталия Духневича зашли пять мужчин и три женщины. Все они – сотрудники управления Геокадастра. Сначала они грубо потребовали отдать им электронные ключи и документацию. Для этого нужны соответствующие запросы и разрешения, которые "делегация" не смогла предоставить – Виталий отказал им в требованиях. Тогда они его избили.
В результате у Духневича сломана кисть, повреждено правое ухо.
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аж перелом кисті, а пофосу наче хребет в 3 місцях поламали.
Порядок в этой мафии наводится не назначением нового смотрящего, а тотальными посадками!
Його 8 чоловік било разом з бабами.... Добре що живий остався....
А то могло бути ще одне "самогубство" з нашими "монастирськими" мусарами....
Вас з нижнього ракурсу сфотографувати на лікарняному ліжку - будете як фотомодель?
От ви ж не знаєте обставин за яких його побили?!!
Чи 8 рил на одного - це для вас **********????
Гвалтівників і вбивць на дорозі ДТП що дітей подавили - НЕ БЬЮТЬ .....
А тут в кабінеті робочому.....
НАВІТЬ НЕ ПИТАЮ за кого ви голосували. ЗЕ!БІЛЕ
Рівень IQ і так помітно.
України - Всі Покидьки, серед Президентів, Прем'єрів, Генералів - порядних не має... Земля - всі покидьки, і це без винятків.... Серед Лікарів - усі покидьки... Серед Екологів - усі покидьки... Всі хто десь у чомусь має владу над вами - УСІ ПОКИДЬКИ... Так виходить?
Я вам провела АНАЛОГІЮ по вашій лінії міркуваннь з приводу Логіки чи вам просто нема чим відповісти, Чи то просто ображати любите в діалозі вашого опонента??
Мені просто людину стало шкода.
Уявіть себе що ВАС 8 рил били??!!
Питання риторичне.
Ми з Вами не знаємо як було діло.
Презумпцію Невиновності ще ніхто не відміняв.
Може він Не СТАВ просто так підставлятись і намагався якимось чином захистити ЛИЦЕ та важливі органи???
А ви б не захищались??? Чи його треба було до розкромсаного черепа побити???
ЛЮДИ добрі - ЩО З ВАМИ??? Звідки така кровожерливість до незнайомої людини і незнайомих ситуацій???
Хоча ні... про що це я.... Мабуть вам просто байдуже до людського життя...
Одного кличка була не даш з крісла не встану, після революція швидко полетів по вертикалі вгору...
Взагалі там можна кілометрові томи справ катати але ніхто це не буде робити тому що всім потрохи землі вдєребанили і якщо почнеться копання, то стільки гівна вспливе тому всі тихо цю контору обходять стороною при любій реформі....
А как иначе? Мы ж не дети, что на школьных переменках выясняют отношения.
В конце-концов, вон и Цезарь не имел ни одного поражения в битвах, всех победил, один остался, а зарезали его друзья-приятели сенаторы прямо вот так вот в кабинете. 23 удара кинжалом, однако.
В любом случае, всегда в кармане нож. Он же кастет. А как можно без ножа? А колбасу резать? Или конверты вскрывать (с взятками, да ))))?
Кстати, в Римский Сенат вход с оружием был запрещен. Но сенаторов не обыскивали, надеялись на честность.
І це тільки початок.