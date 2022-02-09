Сломана кисть и повреждено ухо, - руководителя Геокадастра Днепропетровщины Духневича избили в рабочем кабинете сотрудники управления учреждения. ФОТО

Временный руководитель управления Геокадастра Днепропетровской области Виталий Духневич был избит непосредственно в рабочем кабинете.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 34.ua.

Отмечается, что 4 февраля в кабинет исполняющего обязанности главы Геокадарства в Днепропетровской области Виталия Духневича зашли пять мужчин и три женщины. Все они – сотрудники управления Геокадастра. Сначала они грубо потребовали отдать им электронные ключи и документацию. Для этого нужны соответствующие запросы и разрешения, которые "делегация" не смогла предоставить – Виталий отказал им в требованиях. Тогда они его избили.

В результате у Духневича сломана кисть, повреждено правое ухо.

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