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Рятувальники зняли з дрейфуючої крижини на Дніпрі 200 рибалок, - ДСНС. ФОТО

12 лютого о 10:15 на лінію "101" надійшло повідомлення про те, що в Золотоніському районі, неподалік села Москаленки, в акваторії річки Дніпро відкололася крижина, на якій перебувало орієнтовно від 50 до 200 рибалок.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

"Рибалка, який зателефонував до Служби порятунку, розповів, що подія сталась на траверсі насосної станції, крижина дрейфує в напрямку Полтавської області.

Для порятунку людей на місце події було направлено відділення рятувальних водолазних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення, водний патруль поліції, черговий караул 6-го державного пожежно-рятувального посту, 8-ї державної пожежно-рятувальної частини, чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Черкаській області", - відзначається у поідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рибака на крижині віднесло з Полтавської області в Кіровоградську, на надувному човні його доставили на берег, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Станом на 11:15 двома риболовецькими баркасами до берега було доставлено близько 70 осіб, також близько 100 людей самостійно пішки дісталися берега. Постраждалих немає, до медичних працівників звернень за допомогою не було.

"Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре наголошує: виходити на лід за нестійкої морозної температури заборонено!", - резюмується в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Трьох рибалок віднесло на крижині до острова на Київщині, всі врятовані, - ДСНС. ФОТО

Рятувальники зняли з дрейфуючої крижини на Дніпрі 200 рибалок, - ДСНС 01
Рятувальники зняли з дрейфуючої крижини на Дніпрі 200 рибалок, - ДСНС 02

рибалки (104) ДСНС (5105) Полтавська область (1107) Чернігівська область (908)


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Топ коментарі
+43
Кому что а дегенератам не хватает екстрима. Пускай бы плыли дальше зачем их спасать
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13.02.2022 12:00
+15
Чого ті дурні полізли на кригу ? Самогубці чи що ? Невже не видно, що лід уже рихлий ?
100 РИЛ !!!
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13.02.2022 12:02
+13
А це правильно. Єдна справа коли людина опинилася в небезпеці випадково і не з власної волі. І зовсім інша - коли дорослий дебіл, ба, 200 дорослих дебілів лізуть шукати свою смерть на кризі ЗНАЮЧИ, що таких, як вони, щороку рятувальники знімають з криги(якщо пощастить).
Якби кожен з них заплатив чималу суму, як компенсацію за свій ідіотизм, може в залишках мозку щось би і запрацювало і наступного року він би на суму штрафу ту рибу купив би собі на всю зиму, ще би й залишилось .
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13.02.2022 12:45
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Кому что а дегенератам не хватает екстрима. Пускай бы плыли дальше зачем их спасать
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13.02.2022 12:00 Відповісти
раніше знімали з поїзда і забирали в нацгвардію, а цих дурнів потрібно одразу мобілізувати у тероборону!
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13.02.2022 12:07 Відповісти
Якій сенс мобілізувати відвертих довбней?
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13.02.2022 14:03 Відповісти
утром на крижини их было 72, откуда там появилось еще 128? значит ли это, что вечером мы прочитаем, что с крижины спасли полторы тысячи человек?
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13.02.2022 15:39 Відповісти
ти чому такий злий,обережно,а то почнеш кидатись на людей..остинь трошки,все буде добре)))
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13.02.2022 12:07 Відповісти
ну так чего пруться на авось... потом с больной головы на здоровую проблемы перебрасывают
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13.02.2022 12:28 Відповісти
))) ну да.. да и сколько той зимы осталось .. весной бы вернулись
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13.02.2022 12:26 Відповісти
Экстрима??

А может, просто многим уже не хватает еды?
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13.02.2022 14:17 Відповісти
Ви це - без іронії?! А нічого, що за вартість всих тих ніштяків, що витрачаються на цю "іграшку для дорослих" вся сім"я може рибу з магазину цілий рік їсти (доки в темряві від фосфору світитись не почне)?!
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13.02.2022 14:30 Відповісти
Значить, відстав я від життя.... Мені в дитинстві вистачало 20 коп на місіну та гачок, поплавок --- з гусака..))

Навіть не знав, що без 15 тис гривень( як пишуть нижче), то й на лід не пустять.... та й їжі всім вистачає.....
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13.02.2022 14:39 Відповісти
Ага. У каждого удочек и снастей тыщ на 15грн. На хлеб им не хватает
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13.02.2022 14:32 Відповісти
Мізків. І здорового глузду. (А ще - 3,14здюлів добрих!)
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13.02.2022 14:36 Відповісти
Рибку ловимо? Ну-ну...
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13.02.2022 12:00 Відповісти
иногда ты ловишь рыбку, а иногда рыбка ловит тебя...
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13.02.2022 12:04 Відповісти
Чого ті дурні полізли на кригу ? Самогубці чи що ? Невже не видно, що лід уже рихлий ?
100 РИЛ !!!
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13.02.2022 12:02 Відповісти
170 рил ! Це просто капець..
Добре що все добре закінчилось. А могли ж потонути.
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13.02.2022 12:03 Відповісти
а это те кто из штанов выпрыгивают что бы набраться побольше опыта на своих ошибках
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13.02.2022 12:30 Відповісти
Я б на місці рятувальників, скинув їм палки, та хай самі до берега грибуть 😁
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13.02.2022 13:54 Відповісти
типичный пример идиотизма зебилов)

"лед есть?" да!

"значит можно ловить рыбку!".. прикармливая своими трупами..
бо глянуть на градусник - у них моСхов уже нет..
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13.02.2022 12:36 Відповісти
Доки цим телепням не будуть виставлятися рахунки, в яких з підвищувальним коефіцієнтом 2 (або 3) буде "плата за проведення рятувальної операції з урахуванням усіх витрат, - буде з року в рік та ж сама "хісторі"! (ІМХО)
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13.02.2022 14:34 Відповісти
Це багато рибалок!
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13.02.2022 12:04 Відповісти
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13.02.2022 12:05 Відповісти
Що 8гр. Нема
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13.02.2022 12:07 Відповісти
на скумбрию?
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13.02.2022 12:48 Відповісти
добре, що охламони живі. Дуже рада за їх.
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13.02.2022 12:08 Відповісти
Вони знову полізуть, це не виліковано.
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13.02.2022 14:40 Відповісти
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13.02.2022 12:09 Відповісти
надо было их в Антарктику отправить!)
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13.02.2022 12:09 Відповісти
При чому своїм ходом, на цій книзі 😁
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13.02.2022 13:56 Відповісти
Ці дурікі відмовлються від цієї дурні лише в одному випадку-коли опиняються на кладовищі,звичайно якщо знайдуть тіло...
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13.02.2022 12:15 Відповісти
170 виборців зеленського врятували. Велике рятівництво.
(тож природа хотіла дурнів позбавитись, не дали!)
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13.02.2022 12:18 Відповісти
Как вы задолбали, в любую новость надо что то вставить, раскачиваете ситуацию изнутри.
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13.02.2022 12:22 Відповісти
укачало? бедняжка.
Всем от этих зетварей тошно, терпите.
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13.02.2022 12:28 Відповісти
Блин, ты кретин себя слышишь? Я тебе про одно, ты про другое
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13.02.2022 12:36 Відповісти
Алєкс, ризикуєш в дурку загриміти.
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13.02.2022 12:52 Відповісти
Традиция у них такая каждый год . Зачем помешали ?
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13.02.2022 12:20 Відповісти
А сколько рыбок льдина спасла.
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13.02.2022 12:23 Відповісти
Долбы
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13.02.2022 12:24 Відповісти
Видно з голодухи пухнуть.
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13.02.2022 12:28 Відповісти
Любителі халяви, всім випасита рахунок за рятувальну операцію.
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13.02.2022 12:31 Відповісти
Божечко, і скільки таких телепнів)) одні гинуть у Карпатах, другі лізуть на лед аби наловити якоїсь сраної риби)) усім цим екстрималам, якщо виживають, виставляти рахунки за роботу рятувальників, чому платники податків мають платити за рятування цих недоумків...
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13.02.2022 12:31 Відповісти
А це правильно. Єдна справа коли людина опинилася в небезпеці випадково і не з власної волі. І зовсім інша - коли дорослий дебіл, ба, 200 дорослих дебілів лізуть шукати свою смерть на кризі ЗНАЮЧИ, що таких, як вони, щороку рятувальники знімають з криги(якщо пощастить).
Якби кожен з них заплатив чималу суму, як компенсацію за свій ідіотизм, може в залишках мозку щось би і запрацювало і наступного року він би на суму штрафу ту рибу купив би собі на всю зиму, ще би й залишилось .
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13.02.2022 12:45 Відповісти
Все так. Так само треба робити із альпіністаме та іншими шукачами їпанутих пригод на свою сраку. Як разочок сплатять добрий штраф, вже сто разів подумають ніж другий раз пертись в гори або на кригу.
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13.02.2022 14:07 Відповісти
Попливли маму для мамонтьонка шукати, а їх зупинили...
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13.02.2022 12:32 Відповісти
Риболовля - це наркотик ,тому й ідуть на ризик .
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13.02.2022 12:34 Відповісти
Так ,,наркотик,,сам риболов.Але має бути і розумна межа.
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13.02.2022 12:38 Відповісти
так наркотики иногда убивают, вот и не спешили бы спасатели спасательствовать
прикольно отснять кино и потом демонстрировать под названием "Мы у мамы дурачками были, а теперь ниже земли" или как то так. Раки бы тоже не отказались подкрепиться)
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13.02.2022 12:38 Відповісти
Хто на ризик, а хто і в "гості" до водяного.
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13.02.2022 14:42 Відповісти
73% мінімум - лохторат Зєлі.. навіть чисто математично, статистично..(
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13.02.2022 12:36 Відповісти
Мне коллега рассказывал, как его батя в 80-е шел вдоль берега Днепра и увидел какие-то ледяные наросты. Он с другом подошел и понял, что это - человеческие обледенелые бошки. Порыбачили ребята.
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13.02.2022 12:53 Відповісти
он фантазировал
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13.02.2022 13:01 Відповісти
В заголовке написано 200 человек сняли со льдины .
70 довезли, 100 дошли сами , а 30 человек куда делось ???🤔😊
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13.02.2022 12:54 Відповісти
200дебилов
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13.02.2022 12:56 Відповісти
Це якесь психічне відхилення - риболовля на льоду. Хворі хюди...
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13.02.2022 13:00 Відповісти
"- А мой дурак на рыбалку пошёл..."
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13.02.2022 13:02 Відповісти
Это зе-избиратели интеллектом блещут. При 0 и + на лед выходят... Мудрейшие
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13.02.2022 13:14 Відповісти
Чим відріхняються зимові рибалки від літніх? Ті самі алкаші тільки в валянках
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13.02.2022 13:20 Відповісти
Та алкаші і влітку можуть валянки взути - їм море по коліно
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13.02.2022 13:39 Відповісти
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13.02.2022 13:24 Відповісти
Зимние ихтиандры.
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13.02.2022 13:30 Відповісти
Сам рибак, але ніколи не розумів радості морозити ср@ку на льоду. Вони голодні, чи усі бухарики, чи така жадоба, чи такі затяті? Може, від жінок-катівниць втікають? От н@хєра таких рятувати?
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13.02.2022 13:37 Відповісти
Я працював з таким. Після другої зміни (23:30) він ішов на лід на Дніпро і сидів там до ранку накрившись поліетиленовою плівкою від вітру. Це така хвороба.
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13.02.2022 13:58 Відповісти
З відкриттям 🤦🤣
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13.02.2022 13:45 Відповісти
Не, ну, блин, бывают катастрофы/аварии/несчастные СЛУЧАИ... но когда бессмертных болбо%бов из года в год снимают со льдины.... тут просто нет слов. (

Может ввести закон, по которому, человек, во второй раз оказавшийся в подобной ситуации - из своего кармана финансирует все бюджетные затраты на его ОБА спасения??!!

СХРЕНА я или моя семья должны финансовво страдать из-за этих клинических дебилов??
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13.02.2022 13:52 Відповісти
Купили б скумбрії та сиділи б дома!
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13.02.2022 13:56 Відповісти
Фото дуже "інформативні"
На біса такі вставляти?
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13.02.2022 14:19 Відповісти
Природний добір не спрацював
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13.02.2022 14:34 Відповісти
Всім їм рахунок виставити.
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13.02.2022 14:48 Відповісти
Я, бы этих дебилов-рыбаков, отправил бы в плаванье. Каждый год, одно и тоже!!!
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13.02.2022 15:08 Відповісти
Со следующего года в Украине будут уменьшать процент придурков в стране. В частности, рыбаков на льдинах будут не притягивать к берегу, а наоборот отталкивать подальше.
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13.02.2022 15:22 Відповісти
Впаять каждому штраф по пару тысяч, может дошло б на следующий раз.
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13.02.2022 16:14 Відповісти
Зараз народні депутати "працюють" в округах , то може це якийсь "слуга народу " призначив там зустріч з виборцями ? )
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13.02.2022 18:31 Відповісти
Ну дебилы, что тут сказать. Неделю держится плюс, а им пофиг. Пусть бы поплавали с часок, а потом только спасали. Может так дойдёт, что в оттепель какая нафик рыбалка.
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13.02.2022 18:58 Відповісти
"находилось ориентировочно от 50 до 200 рыбаков."

В этой новости прекрасно фсьо. Только забыли сказать, что и льдина и рыбаки были те же, что и в прошлом, и в позапрошлом году
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14.02.2022 09:23 Відповісти
 
 