Рятувальники зняли з дрейфуючої крижини на Дніпрі 200 рибалок, - ДСНС. ФОТО
12 лютого о 10:15 на лінію "101" надійшло повідомлення про те, що в Золотоніському районі, неподалік села Москаленки, в акваторії річки Дніпро відкололася крижина, на якій перебувало орієнтовно від 50 до 200 рибалок.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.
"Рибалка, який зателефонував до Служби порятунку, розповів, що подія сталась на траверсі насосної станції, крижина дрейфує в напрямку Полтавської області.
Для порятунку людей на місце події було направлено відділення рятувальних водолазних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення, водний патруль поліції, черговий караул 6-го державного пожежно-рятувального посту, 8-ї державної пожежно-рятувальної частини, чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Черкаській області", - відзначається у поідомленні.
Станом на 11:15 двома риболовецькими баркасами до берега було доставлено близько 70 осіб, також близько 100 людей самостійно пішки дісталися берега. Постраждалих немає, до медичних працівників звернень за допомогою не було.
"Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре наголошує: виходити на лід за нестійкої морозної температури заборонено!", - резюмується в повідомленні.
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А может, просто многим уже не хватает еды?
Навіть не знав, що без 15 тис гривень( як пишуть нижче), то й на лід не пустять.... та й їжі всім вистачає.....
100 РИЛ !!!
Добре що все добре закінчилось. А могли ж потонути.
"лед есть?" да!
"значит можно ловить рыбку!".. прикармливая своими трупами..
бо глянуть на градусник - у них моСхов уже нет..
(тож природа хотіла дурнів позбавитись, не дали!)
Всем от этих зетварей тошно, терпите.
Якби кожен з них заплатив чималу суму, як компенсацію за свій ідіотизм, може в залишках мозку щось би і запрацювало і наступного року він би на суму штрафу ту рибу купив би собі на всю зиму, ще би й залишилось .
прикольно отснять кино и потом демонстрировать под названием "Мы у мамы дурачками были, а теперь ниже земли" или как то так. Раки бы тоже не отказались подкрепиться)
70 довезли, 100 дошли сами , а 30 человек куда делось ???🤔😊
Может ввести закон, по которому, человек, во второй раз оказавшийся в подобной ситуации - из своего кармана финансирует все бюджетные затраты на его ОБА спасения??!!
СХРЕНА я или моя семья должны финансовво страдать из-за этих клинических дебилов??
На біса такі вставляти?
В этой новости прекрасно фсьо. Только забыли сказать, что и льдина и рыбаки были те же, что и в прошлом, и в позапрошлом году