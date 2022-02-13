Рятувальники зняли з дрейфуючої крижини на Дніпрі 200 рибалок, - ДСНС. ФОТО

12 лютого о 10:15 на лінію "101" надійшло повідомлення про те, що в Золотоніському районі, неподалік села Москаленки, в акваторії річки Дніпро відкололася крижина, на якій перебувало орієнтовно від 50 до 200 рибалок.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

"Рибалка, який зателефонував до Служби порятунку, розповів, що подія сталась на траверсі насосної станції, крижина дрейфує в напрямку Полтавської області.

Для порятунку людей на місце події було направлено відділення рятувальних водолазних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення, водний патруль поліції, черговий караул 6-го державного пожежно-рятувального посту, 8-ї державної пожежно-рятувальної частини, чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Черкаській області", - відзначається у поідомленні.

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Станом на 11:15 двома риболовецькими баркасами до берега було доставлено близько 70 осіб, також близько 100 людей самостійно пішки дісталися берега. Постраждалих немає, до медичних працівників звернень за допомогою не було.

"Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре наголошує: виходити на лід за нестійкої морозної температури заборонено!", - резюмується в повідомленні.

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