Спасатели сняли с дрейфующей льдины на Днепре 200 рыболовов, - ГСЧС. ФОТО
12 февраля в 10:15 на линию "101" поступило сообщение о том, что в Золотоношском районе, недалеко от села Москаленки, в акватории реки Днепр откололась льдина, на которой находилось ориентировочно от 50 до 200 рыбаков.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"Рыбак, позвонивший в Службу спасения, рассказал, что все произошло на траверсе насосной станции, льдина дрейфует в направлении Полтавской области.
Для спасения людей на место происшествия было направлено отделение спасательных водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения, водный патруль полиции, дежурный караул 6-го государственного пожарно-спасательного поста, 8-й государственной пожарно-спасательной части, дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС в Черкасской области", - отмечается в сообщении.
По состоянию на 11:15 двумя рыболовными баркасами на берег было доставлено около 70 человек, также около 100 человек самостоятельно пешком добрались до берега. Пострадавших нет, к медицинским работникам обращений за помощью не было.
"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз отмечает: выходить на лед при неустойчивой морозной температуре запрещено!" - резюмируется в сообщении.
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А может, просто многим уже не хватает еды?
Навіть не знав, що без 15 тис гривень( як пишуть нижче), то й на лід не пустять.... та й їжі всім вистачає.....
100 РИЛ !!!
Добре що все добре закінчилось. А могли ж потонути.
"лед есть?" да!
"значит можно ловить рыбку!".. прикармливая своими трупами..
бо глянуть на градусник - у них моСхов уже нет..
(тож природа хотіла дурнів позбавитись, не дали!)
Всем от этих зетварей тошно, терпите.
Якби кожен з них заплатив чималу суму, як компенсацію за свій ідіотизм, може в залишках мозку щось би і запрацювало і наступного року він би на суму штрафу ту рибу купив би собі на всю зиму, ще би й залишилось .
прикольно отснять кино и потом демонстрировать под названием "Мы у мамы дурачками были, а теперь ниже земли" или как то так. Раки бы тоже не отказались подкрепиться)
70 довезли, 100 дошли сами , а 30 человек куда делось ???🤔😊
Может ввести закон, по которому, человек, во второй раз оказавшийся в подобной ситуации - из своего кармана финансирует все бюджетные затраты на его ОБА спасения??!!
СХРЕНА я или моя семья должны финансовво страдать из-за этих клинических дебилов??
На біса такі вставляти?
В этой новости прекрасно фсьо. Только забыли сказать, что и льдина и рыбаки были те же, что и в прошлом, и в позапрошлом году