Спасатели сняли с дрейфующей льдины на Днепре 200 рыболовов, - ГСЧС. ФОТО

12 февраля в 10:15 на линию "101" поступило сообщение о том, что в Золотоношском районе, недалеко от села Москаленки, в акватории реки Днепр откололась льдина, на которой находилось ориентировочно от 50 до 200 рыбаков.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Рыбак, позвонивший в Службу спасения, рассказал, что все произошло на траверсе насосной станции, льдина дрейфует в направлении Полтавской области.

Для спасения людей на место происшествия было направлено отделение спасательных водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения, водный патруль полиции, дежурный караул 6-го государственного пожарно-спасательного поста, 8-й государственной пожарно-спасательной части, дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС в Черкасской области", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Трех рыбаков отнесло на льдине к острову Киевской области, все спасены, - ГСЧС. ФОТО

По состоянию на 11:15 двумя рыболовными баркасами на берег было доставлено около 70 человек, также около 100 человек самостоятельно пешком добрались до берега. Пострадавших нет, к медицинским работникам обращений за помощью не было.

"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз отмечает: выходить на лед при неустойчивой морозной температуре запрещено!" - резюмируется в сообщении.

Читайте также: Кориневич опроверг информацию о задержании российскими пограничниками украинских рыбаков



