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Спасатели сняли с дрейфующей льдины на Днепре 200 рыболовов, - ГСЧС. ФОТО

12 февраля в 10:15 на линию "101" поступило сообщение о том, что в Золотоношском районе, недалеко от села Москаленки, в акватории реки Днепр откололась льдина, на которой находилось ориентировочно от 50 до 200 рыбаков.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Рыбак, позвонивший в Службу спасения, рассказал, что все произошло на траверсе насосной станции, льдина дрейфует в направлении Полтавской области.

Для спасения людей на место происшествия было направлено отделение спасательных водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения, водный патруль полиции, дежурный караул 6-го государственного пожарно-спасательного поста, 8-й государственной пожарно-спасательной части, дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС в Черкасской области", - отмечается в сообщении.

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По состоянию на 11:15 двумя рыболовными баркасами на берег было доставлено около 70 человек, также около 100 человек самостоятельно пешком добрались до берега. Пострадавших нет, к медицинским работникам обращений за помощью не было.

"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз отмечает: выходить на лед при неустойчивой морозной температуре запрещено!" - резюмируется в сообщении.

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Спасатели сняли с дрейфующей льдины на Днепре 200 рыболовов, - ГСЧС 01
Спасатели сняли с дрейфующей льдины на Днепре 200 рыболовов, - ГСЧС 02

рыбаки (176) ГСЧС (4966) Полтавская область (1152) Черниговская область (1134)


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Топ комментарии
+43
Кому что а дегенератам не хватает екстрима. Пускай бы плыли дальше зачем их спасать
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13.02.2022 12:00
+15
Чого ті дурні полізли на кригу ? Самогубці чи що ? Невже не видно, що лід уже рихлий ?
100 РИЛ !!!
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13.02.2022 12:02
+13
А це правильно. Єдна справа коли людина опинилася в небезпеці випадково і не з власної волі. І зовсім інша - коли дорослий дебіл, ба, 200 дорослих дебілів лізуть шукати свою смерть на кризі ЗНАЮЧИ, що таких, як вони, щороку рятувальники знімають з криги(якщо пощастить).
Якби кожен з них заплатив чималу суму, як компенсацію за свій ідіотизм, може в залишках мозку щось би і запрацювало і наступного року він би на суму штрафу ту рибу купив би собі на всю зиму, ще би й залишилось .
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13.02.2022 12:45
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Кому что а дегенератам не хватает екстрима. Пускай бы плыли дальше зачем их спасать
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13.02.2022 12:00 Ответить
раніше знімали з поїзда і забирали в нацгвардію, а цих дурнів потрібно одразу мобілізувати у тероборону!
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13.02.2022 12:07 Ответить
Якій сенс мобілізувати відвертих довбней?
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13.02.2022 14:03 Ответить
утром на крижини их было 72, откуда там появилось еще 128? значит ли это, что вечером мы прочитаем, что с крижины спасли полторы тысячи человек?
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13.02.2022 15:39 Ответить
ти чому такий злий,обережно,а то почнеш кидатись на людей..остинь трошки,все буде добре)))
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13.02.2022 12:07 Ответить
ну так чего пруться на авось... потом с больной головы на здоровую проблемы перебрасывают
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13.02.2022 12:28 Ответить
))) ну да.. да и сколько той зимы осталось .. весной бы вернулись
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13.02.2022 12:26 Ответить
Экстрима??

А может, просто многим уже не хватает еды?
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13.02.2022 14:17 Ответить
Ви це - без іронії?! А нічого, що за вартість всих тих ніштяків, що витрачаються на цю "іграшку для дорослих" вся сім"я може рибу з магазину цілий рік їсти (доки в темряві від фосфору світитись не почне)?!
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13.02.2022 14:30 Ответить
Значить, відстав я від життя.... Мені в дитинстві вистачало 20 коп на місіну та гачок, поплавок --- з гусака..))

Навіть не знав, що без 15 тис гривень( як пишуть нижче), то й на лід не пустять.... та й їжі всім вистачає.....
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13.02.2022 14:39 Ответить
Ага. У каждого удочек и снастей тыщ на 15грн. На хлеб им не хватает
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13.02.2022 14:32 Ответить
Мізків. І здорового глузду. (А ще - 3,14здюлів добрих!)
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13.02.2022 14:36 Ответить
Рибку ловимо? Ну-ну...
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13.02.2022 12:00 Ответить
иногда ты ловишь рыбку, а иногда рыбка ловит тебя...
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13.02.2022 12:04 Ответить
Чого ті дурні полізли на кригу ? Самогубці чи що ? Невже не видно, що лід уже рихлий ?
100 РИЛ !!!
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13.02.2022 12:02 Ответить
170 рил ! Це просто капець..
Добре що все добре закінчилось. А могли ж потонути.
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13.02.2022 12:03 Ответить
а это те кто из штанов выпрыгивают что бы набраться побольше опыта на своих ошибках
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13.02.2022 12:30 Ответить
Я б на місці рятувальників, скинув їм палки, та хай самі до берега грибуть 😁
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13.02.2022 13:54 Ответить
типичный пример идиотизма зебилов)

"лед есть?" да!

"значит можно ловить рыбку!".. прикармливая своими трупами..
бо глянуть на градусник - у них моСхов уже нет..
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13.02.2022 12:36 Ответить
Доки цим телепням не будуть виставлятися рахунки, в яких з підвищувальним коефіцієнтом 2 (або 3) буде "плата за проведення рятувальної операції з урахуванням усіх витрат, - буде з року в рік та ж сама "хісторі"! (ІМХО)
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13.02.2022 14:34 Ответить
Це багато рибалок!
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13.02.2022 12:04 Ответить
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13.02.2022 12:05 Ответить
Що 8гр. Нема
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13.02.2022 12:07 Ответить
на скумбрию?
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13.02.2022 12:48 Ответить
добре, що охламони живі. Дуже рада за їх.
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13.02.2022 12:08 Ответить
Вони знову полізуть, це не виліковано.
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13.02.2022 14:40 Ответить
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13.02.2022 12:09 Ответить
надо было их в Антарктику отправить!)
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13.02.2022 12:09 Ответить
При чому своїм ходом, на цій книзі 😁
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13.02.2022 13:56 Ответить
Ці дурікі відмовлються від цієї дурні лише в одному випадку-коли опиняються на кладовищі,звичайно якщо знайдуть тіло...
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13.02.2022 12:15 Ответить
170 виборців зеленського врятували. Велике рятівництво.
(тож природа хотіла дурнів позбавитись, не дали!)
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13.02.2022 12:18 Ответить
Как вы задолбали, в любую новость надо что то вставить, раскачиваете ситуацию изнутри.
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13.02.2022 12:22 Ответить
укачало? бедняжка.
Всем от этих зетварей тошно, терпите.
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13.02.2022 12:28 Ответить
Блин, ты кретин себя слышишь? Я тебе про одно, ты про другое
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13.02.2022 12:36 Ответить
Алєкс, ризикуєш в дурку загриміти.
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13.02.2022 12:52 Ответить
Традиция у них такая каждый год . Зачем помешали ?
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13.02.2022 12:20 Ответить
А сколько рыбок льдина спасла.
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13.02.2022 12:23 Ответить
Долбы
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13.02.2022 12:24 Ответить
Видно з голодухи пухнуть.
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13.02.2022 12:28 Ответить
Любителі халяви, всім випасита рахунок за рятувальну операцію.
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13.02.2022 12:31 Ответить
Божечко, і скільки таких телепнів)) одні гинуть у Карпатах, другі лізуть на лед аби наловити якоїсь сраної риби)) усім цим екстрималам, якщо виживають, виставляти рахунки за роботу рятувальників, чому платники податків мають платити за рятування цих недоумків...
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13.02.2022 12:31 Ответить
А це правильно. Єдна справа коли людина опинилася в небезпеці випадково і не з власної волі. І зовсім інша - коли дорослий дебіл, ба, 200 дорослих дебілів лізуть шукати свою смерть на кризі ЗНАЮЧИ, що таких, як вони, щороку рятувальники знімають з криги(якщо пощастить).
Якби кожен з них заплатив чималу суму, як компенсацію за свій ідіотизм, може в залишках мозку щось би і запрацювало і наступного року він би на суму штрафу ту рибу купив би собі на всю зиму, ще би й залишилось .
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13.02.2022 12:45 Ответить
Все так. Так само треба робити із альпіністаме та іншими шукачами їпанутих пригод на свою сраку. Як разочок сплатять добрий штраф, вже сто разів подумають ніж другий раз пертись в гори або на кригу.
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13.02.2022 14:07 Ответить
Попливли маму для мамонтьонка шукати, а їх зупинили...
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13.02.2022 12:32 Ответить
Риболовля - це наркотик ,тому й ідуть на ризик .
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13.02.2022 12:34 Ответить
Так ,,наркотик,,сам риболов.Але має бути і розумна межа.
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13.02.2022 12:38 Ответить
так наркотики иногда убивают, вот и не спешили бы спасатели спасательствовать
прикольно отснять кино и потом демонстрировать под названием "Мы у мамы дурачками были, а теперь ниже земли" или как то так. Раки бы тоже не отказались подкрепиться)
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13.02.2022 12:38 Ответить
Хто на ризик, а хто і в "гості" до водяного.
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13.02.2022 14:42 Ответить
73% мінімум - лохторат Зєлі.. навіть чисто математично, статистично..(
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13.02.2022 12:36 Ответить
Мне коллега рассказывал, как его батя в 80-е шел вдоль берега Днепра и увидел какие-то ледяные наросты. Он с другом подошел и понял, что это - человеческие обледенелые бошки. Порыбачили ребята.
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13.02.2022 12:53 Ответить
он фантазировал
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13.02.2022 13:01 Ответить
В заголовке написано 200 человек сняли со льдины .
70 довезли, 100 дошли сами , а 30 человек куда делось ???🤔😊
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13.02.2022 12:54 Ответить
200дебилов
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13.02.2022 12:56 Ответить
Це якесь психічне відхилення - риболовля на льоду. Хворі хюди...
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13.02.2022 13:00 Ответить
"- А мой дурак на рыбалку пошёл..."
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13.02.2022 13:02 Ответить
Это зе-избиратели интеллектом блещут. При 0 и + на лед выходят... Мудрейшие
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13.02.2022 13:14 Ответить
Чим відріхняються зимові рибалки від літніх? Ті самі алкаші тільки в валянках
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13.02.2022 13:20 Ответить
Та алкаші і влітку можуть валянки взути - їм море по коліно
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13.02.2022 13:39 Ответить
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13.02.2022 13:24 Ответить
Зимние ихтиандры.
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13.02.2022 13:30 Ответить
Сам рибак, але ніколи не розумів радості морозити ср@ку на льоду. Вони голодні, чи усі бухарики, чи така жадоба, чи такі затяті? Може, від жінок-катівниць втікають? От н@хєра таких рятувати?
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13.02.2022 13:37 Ответить
Я працював з таким. Після другої зміни (23:30) він ішов на лід на Дніпро і сидів там до ранку накрившись поліетиленовою плівкою від вітру. Це така хвороба.
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13.02.2022 13:58 Ответить
З відкриттям 🤦🤣
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13.02.2022 13:45 Ответить
Не, ну, блин, бывают катастрофы/аварии/несчастные СЛУЧАИ... но когда бессмертных болбо%бов из года в год снимают со льдины.... тут просто нет слов. (

Может ввести закон, по которому, человек, во второй раз оказавшийся в подобной ситуации - из своего кармана финансирует все бюджетные затраты на его ОБА спасения??!!

СХРЕНА я или моя семья должны финансовво страдать из-за этих клинических дебилов??
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13.02.2022 13:52 Ответить
Купили б скумбрії та сиділи б дома!
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13.02.2022 13:56 Ответить
Фото дуже "інформативні"
На біса такі вставляти?
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13.02.2022 14:19 Ответить
Природний добір не спрацював
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13.02.2022 14:34 Ответить
Всім їм рахунок виставити.
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13.02.2022 14:48 Ответить
Я, бы этих дебилов-рыбаков, отправил бы в плаванье. Каждый год, одно и тоже!!!
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13.02.2022 15:08 Ответить
Со следующего года в Украине будут уменьшать процент придурков в стране. В частности, рыбаков на льдинах будут не притягивать к берегу, а наоборот отталкивать подальше.
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13.02.2022 15:22 Ответить
Впаять каждому штраф по пару тысяч, может дошло б на следующий раз.
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13.02.2022 16:14 Ответить
Зараз народні депутати "працюють" в округах , то може це якийсь "слуга народу " призначив там зустріч з виборцями ? )
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13.02.2022 18:31 Ответить
Ну дебилы, что тут сказать. Неделю держится плюс, а им пофиг. Пусть бы поплавали с часок, а потом только спасали. Может так дойдёт, что в оттепель какая нафик рыбалка.
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13.02.2022 18:58 Ответить
"находилось ориентировочно от 50 до 200 рыбаков."

В этой новости прекрасно фсьо. Только забыли сказать, что и льдина и рыбаки были те же, что и в прошлом, и в позапрошлом году
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14.02.2022 09:23 Ответить
 
 