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60-річний міст через річку Сула відновлюють на Полтавщині, - "Укравтодор". ФОТО

У Полтавській області поблизу села Липове по трасі Н-08 Бориспіль – Маріуполь відбувається ремонт 60-річного мосту через річку Сула.

Про це повідомляє пресслужба "Укравтодору", інформує Цензор.НЕТ.

Роботи виконують в рамках програми "Велике будівництво".

"Міст збудований 1962 року. До початку ремонту споруда не витримувала сучасні навантаження, окремі елементи мосту – деформаційні шви та опорні частини під залізобетонним прогоном – знаходилися у неробочому стані", - йдеться в повідомленні..

Розпочати роботи на об’єкті вирішили саме з металевої прогонової будови, адже вона є найпроблемнішою ділянкою.

Наразі вже завершено бетонування опори №8 та розпочато аналогічні роботи на опорі №7. Разом з тим триває демонтаж опор, влаштування шпунтового огородження, армування для подальшого бетонування, зведення тимчасової естакади та монтажного острівця. Також будівельники готуються до початку робіт на опорі №6.

Як раніше повідомив координатор програми "Велике будівництво" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, впродовж 2021 року по всій Україні було відремонтовано та побудовано понад 7 тисяч кілометрів доріг.

Також читайте: Кубраков анонсував початок третього сезону масштабного будівництва: 5,5 тис. км доріг та 750 км залізничних колій

60-річний міст через річку Сула відновлюють на Полтавщині, - Укравтодор 01
60-річний міст через річку Сула відновлюють на Полтавщині, - Укравтодор 02

Автор: 

Укравтодор (1200) Велике будівництво (741) Полтавська область (1107)


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Топ коментарі
+15
Платники податків, за гроші платників податків, будують дороги для платників податків.
До чого тут ваш ******* преЗЕдент і шо в нього за "програма"?
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15.02.2022 11:51
+4
Более того, плательщики налогов должны требовать у преЗедента отчет о использовании доверенных ему денег, проверять качество работ и т.д.!!! Не будем этого делать будут красть как и крали до этого!
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15.02.2022 12:04
+2
1. Где Вы увидели утверждение о непричастности преЗедента в моем посте?
2. Вы видели в открытом доступе сметы? Только объем и сумма.
3. Обращаться на "ты" к человеку которого не знаете не делает Вам чести. Кстати, это черта присущая истинным кацапо-малороссам, а не украинцам.
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15.02.2022 13:33
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Платники податків, за гроші платників податків, будують дороги для платників податків.
До чого тут ваш ******* преЗЕдент і шо в нього за "програма"?
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15.02.2022 11:51 Відповісти
Более того, плательщики налогов должны требовать у преЗедента отчет о использовании доверенных ему денег, проверять качество работ и т.д.!!! Не будем этого делать будут красть как и крали до этого!
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15.02.2022 12:04 Відповісти
А як же трєбовать атчьота у прєзЄдєнта, якщо ти стверджуєш, що прєзЄдєнт тут ніпрічьом? Сама послідовність. До речі, документи у відкритому доступі Можеш бігти правєрять.
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15.02.2022 13:11 Відповісти
1. Где Вы увидели утверждение о непричастности преЗедента в моем посте?
2. Вы видели в открытом доступе сметы? Только объем и сумма.
3. Обращаться на "ты" к человеку которого не знаете не делает Вам чести. Кстати, это черта присущая истинным кацапо-малороссам, а не украинцам.
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15.02.2022 13:33 Відповісти
Вже четвертий раз тут потрапляю на подібні умозаключєнія і кожного разу автор намагається подати це як невідоме раніше світу одкровення.
Тоді два питання: 1. Чи можливе держ будівництво за будь-які інші кошти, окрім бюджетних? 2. Хто ініціював дане будівництво?
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15.02.2022 13:16 Відповісти
1. немає бюджетних коштів, державних коштів - це усе кошти платників податків.
2. ви в курсі як працює система капітального будівництва, ремонту і експлуатації? Ремонт моста відбувається в не залежності, від того, хто Президент України і чи є на кожному стовпі нагадування про якусь міфічну "Програму Президента". Існують терміни капітального і поточного ремонту усіх споруд, існують служби експлуатації, які це контролюють і складають плани цих ремонтів. ПреЗЕдент Зеленський навряд чи знає, де знаходиться річка Сула, не кажучи вже про ініціацію ремонту моста через неї.
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15.02.2022 13:31 Відповісти
1. А доходи від зовнішньоекономічної діяльності - це в бюджет чи ні? Гугліть джерела наповнення бюджету.
2. В курсі. Та для того, щоб ремонти та будівництво відбувалось в межах встановлених термінів потрібно що? Фінансування. А фінансування держбудівництва закладається де? У законі про держбюджет. А за закон своєю більшістю голосує хто?
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15.02.2022 13:40 Відповісти
Ну что вы такое говорите. Дороги строятся за оффшорые деньги ЗЕ и Коломойшы.
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16.02.2022 21:56 Відповісти
Зачем ремонтировать. Надо было построить новый.
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15.02.2022 12:24 Відповісти
А перед тим разваліть старий!
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15.02.2022 13:20 Відповісти
це майже рік вже триває. не соромноґ7
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15.02.2022 13:47 Відповісти
Краще вказалиб плануємо завершити будівництво на яку дату і фото свіжі про виконані роботи! Об'їзд цієї ділянки через Чернобай та Іржавец це триндець!
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15.02.2022 14:57 Відповісти
 
 