60-річний міст через річку Сула відновлюють на Полтавщині, - "Укравтодор". ФОТО

У Полтавській області поблизу села Липове по трасі Н-08 Бориспіль – Маріуполь відбувається ремонт 60-річного мосту через річку Сула.

Про це повідомляє пресслужба "Укравтодору", інформує Цензор.НЕТ.

Роботи виконують в рамках програми "Велике будівництво".

"Міст збудований 1962 року. До початку ремонту споруда не витримувала сучасні навантаження, окремі елементи мосту – деформаційні шви та опорні частини під залізобетонним прогоном – знаходилися у неробочому стані", - йдеться в повідомленні..

Розпочати роботи на об’єкті вирішили саме з металевої прогонової будови, адже вона є найпроблемнішою ділянкою.

Наразі вже завершено бетонування опори №8 та розпочато аналогічні роботи на опорі №7. Разом з тим триває демонтаж опор, влаштування шпунтового огородження, армування для подальшого бетонування, зведення тимчасової естакади та монтажного острівця. Також будівельники готуються до початку робіт на опорі №6.

Як раніше повідомив координатор програми "Велике будівництво" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, впродовж 2021 року по всій Україні було відремонтовано та побудовано понад 7 тисяч кілометрів доріг.

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