60-річний міст через річку Сула відновлюють на Полтавщині, - "Укравтодор". ФОТО
У Полтавській області поблизу села Липове по трасі Н-08 Бориспіль – Маріуполь відбувається ремонт 60-річного мосту через річку Сула.
Про це повідомляє пресслужба "Укравтодору", інформує Цензор.НЕТ.
Роботи виконують в рамках програми "Велике будівництво".
"Міст збудований 1962 року. До початку ремонту споруда не витримувала сучасні навантаження, окремі елементи мосту – деформаційні шви та опорні частини під залізобетонним прогоном – знаходилися у неробочому стані", - йдеться в повідомленні..
Розпочати роботи на об’єкті вирішили саме з металевої прогонової будови, адже вона є найпроблемнішою ділянкою.
Наразі вже завершено бетонування опори №8 та розпочато аналогічні роботи на опорі №7. Разом з тим триває демонтаж опор, влаштування шпунтового огородження, армування для подальшого бетонування, зведення тимчасової естакади та монтажного острівця. Також будівельники готуються до початку робіт на опорі №6.
Як раніше повідомив координатор програми "Велике будівництво" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, впродовж 2021 року по всій Україні було відремонтовано та побудовано понад 7 тисяч кілометрів доріг.
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До чого тут ваш ******* преЗЕдент і шо в нього за "програма"?
2. Вы видели в открытом доступе сметы? Только объем и сумма.
3. Обращаться на "ты" к человеку которого не знаете не делает Вам чести. Кстати, это черта присущая истинным кацапо-малороссам, а не украинцам.
Тоді два питання: 1. Чи можливе держ будівництво за будь-які інші кошти, окрім бюджетних? 2. Хто ініціював дане будівництво?
2. ви в курсі як працює система капітального будівництва, ремонту і експлуатації? Ремонт моста відбувається в не залежності, від того, хто Президент України і чи є на кожному стовпі нагадування про якусь міфічну "Програму Президента". Існують терміни капітального і поточного ремонту усіх споруд, існують служби експлуатації, які це контролюють і складають плани цих ремонтів. ПреЗЕдент Зеленський навряд чи знає, де знаходиться річка Сула, не кажучи вже про ініціацію ремонту моста через неї.
2. В курсі. Та для того, щоб ремонти та будівництво відбувалось в межах встановлених термінів потрібно що? Фінансування. А фінансування держбудівництва закладається де? У законі про держбюджет. А за закон своєю більшістю голосує хто?