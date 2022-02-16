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Розвідника терористичного угруповання "Восток" затримано на Донеччині, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Розвідника терористичного угруповання

Учасника незаконних збройних формувань ОРДЛО "Оплот" і "Восток" затримано на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессцентр СБУ.

Контррозвідники встановили, що він є уродженцем Мирнограду на Донеччині, і входив до складу угруповань терористів "Оплот" і "Восток". Як розвідник він збирав дані про позиції та переміщення підрозділів Збройних Сил України на території регіону.

Через конфлікт із ватажками терористів та погрози фізичною ліквідацією він намагався проникнути на контрольовану урядом територію України.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Також здійснюються заходи щодо перевірки інформації про його причетність до діяльності російських спецслужб.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Також читайте: Затримано найманця РФ, який з гранатомета обстрілював позиції АТО в районі Станиці Луганської, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Розвідника терористичного угруповання Восток затримано на Донеччині, - контррозвідка СБУ 01
Розвідника терористичного угруповання Восток затримано на Донеччині, - контррозвідка СБУ 02

Автор: 

затримання (4339) контррозвідка (470) СБУ (12818) Донецька область (8459) найманець (254) найманці рф (2053)


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16.02.2022 10:14 Відповісти
Взяли языка. Это хорошо. Надеюсь, полученная от кацапской свиньи инфа поможет в уничтожении кацапских оккупантов.
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16.02.2022 10:15 Відповісти
В ОПі там куча таких язиків...
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16.02.2022 10:18 Відповісти
зачем задерживать... война все спишет...
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16.02.2022 10:18 Відповісти
Опять пополченец с позывным: "Пиксель"?
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16.02.2022 10:19 Відповісти
В последние дни СБУ с завидной частотой начали ловить шпионов. Почувствовал Вова, что пахнет жаренным и дал пиндюлей своему дружбану Баканову - заставил поработать.
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16.02.2022 10:26 Відповісти
А чого він з автоматом?
Роззброювати будете, чи вибачитесь і відпустите?
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16.02.2022 11:56 Відповісти
 
 