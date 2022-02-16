Розвідника терористичного угруповання "Восток" затримано на Донеччині, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Учасника незаконних збройних формувань ОРДЛО "Оплот" і "Восток" затримано на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессцентр СБУ.

Контррозвідники встановили, що він є уродженцем Мирнограду на Донеччині, і входив до складу угруповань терористів "Оплот" і "Восток". Як розвідник він збирав дані про позиції та переміщення підрозділів Збройних Сил України на території регіону.

Через конфлікт із ватажками терористів та погрози фізичною ліквідацією він намагався проникнути на контрольовану урядом територію України.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Також здійснюються заходи щодо перевірки інформації про його причетність до діяльності російських спецслужб.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

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