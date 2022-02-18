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Російський військовий вертоліт Мі-24 розбився в Сирії. ФОТО

Російський ударний гелікоптер Мі-24 розбився в Сирії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sprotyv.info.

"У Сирії розбився ударний гелікоптер Мі-24. Попередня версія - через технічну несправність", - йдеться в повідомленні.

РосЗМІ повідомляли, що четверо сирійських військовослужбовців дістали поранення внаслідок падіння їхнього гелікоптера.

За даними джерел російських ЗМІ аварія сталася через технічну несправність.

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Російський військовий вертоліт Мі-24 розбився в Сирії 01

Автор: 

авіакатастрофа (1098) Сирія (1858) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+54
Мінус один вертоліт для російських окупантів...
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18.02.2022 11:30
+31
Яка сумна новина, а сколько свинособак уехало к кобзону?
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18.02.2022 11:31
+23
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18.02.2022 11:40
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Мінус один вертоліт для російських окупантів...
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18.02.2022 11:30 Відповісти
Сначала телеграмм-каналы сообщили о падении в Латакии вертолета ВКС России, но очень скоро все эти сообщения удалили и написали что вертолет при помощи волшебной палочки превратился в сирийский...
...но фокус в том, что в Латакии находится основная военно-воздушная база российских оккупантов, которые так ссутся что их кто то атакует, что закрыли в Латакии воздушное пространство для любых самолетов, в том числе и сирийских...
Но потери скрывать то надо - вот русня и списала очередной Ми-24 и двух дохлых ихтамнетов на Ассада)))
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18.02.2022 12:26 Відповісти
Одним словом-рукожопі.
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18.02.2022 11:30 Відповісти
https://youtu.be/OJnjy0KhcBk росічн треба бити кругом
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18.02.2022 11:30 Відповісти
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18.02.2022 11:31 Відповісти
Приземлился по назначению...
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18.02.2022 11:31 Відповісти
Яка сумна новина, а сколько свинособак уехало к кобзону?
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18.02.2022 11:31 Відповісти
Ні,ці полетіли на концерт ансамблю александрова!
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18.02.2022 12:01 Відповісти
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18.02.2022 13:42 Відповісти
Непогано так "розбився"-згорів вщент)
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18.02.2022 11:31 Відповісти
Це просто чудово! Я ж казав давно вже, що вата літати не вміє!
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18.02.2022 11:31 Відповісти
Попередня версія - через технічну несправність", - йдеться в повідомленні.
====
Скрепна!!!!
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18.02.2022 11:31 Відповісти
свинособачья гравицапа оказалась тяжелее воздуха ...
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18.02.2022 11:33 Відповісти
Енота в студию!!!
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18.02.2022 11:35 Відповісти
А и правда, шо это скунсик замешкав.
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18.02.2022 11:39 Відповісти
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18.02.2022 12:24 Відповісти
насолодааа)
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18.02.2022 13:25 Відповісти
эх ,опередил меня
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18.02.2022 13:43 Відповісти
Дуже гарно!
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18.02.2022 11:35 Відповісти
Бульк
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18.02.2022 11:38 Відповісти
аналоговнет зашкварился, - гуд
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18.02.2022 11:38 Відповісти
А чому тільки один?
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18.02.2022 11:38 Відповісти
Кацап, помни, виртальйотттъ он такая штука, - он почижелее воздуха будя, аднакось
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18.02.2022 11:38 Відповісти
Зекономили постріл для ВСУ.
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18.02.2022 11:39 Відповісти
А т прочитав хто розбився? Льотчики були сірійцями!
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18.02.2022 11:55 Відповісти
значит не кого из муджахидов что им противостоят не убьют В далеком в 2007 году в Либерии потерпел крушение российский Ми-8МТВ-1. Причиной крушения стало разрушение лопасти рулевого винта, отлетавшего, внимание, три ресурса! Жизнь же этой детали продлевали путем регулярного удаления клейма номеров лопастей и набоя новых в соответствии с другими паспортами. В 2020 году Московская межрегиональная прокуратура по факту выявления поддельных деталей в разбившемся в ноябре 2018 года под Тверью вертолете Ми-8, возбудила уголовное дело. В мае того же года стало известно, что российские сборочные заводы, на протяжении нескольких лет использовали как для ремонта, так и создания новых машин несертифицированные детали. При этом некоторые детали сложно назвать новыми.
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18.02.2022 12:10 Відповісти
Я "в курсі"! Я починав навчання в Росії і один мій однокурсник колишній служив у військовій прокуратурі РФ До війни трохи спілкувалися Ділився інформацією про дещо - в тому числі і з авіацією військовою зв"язаним
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18.02.2022 12:24 Відповісти
конечно, летчики - сирийцы, вертолет сирийский....

свинособаки не признают потери.
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18.02.2022 12:45 Відповісти
О горе!
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18.02.2022 11:40 Відповісти
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18.02.2022 11:40 Відповісти
Тяжелее воздуха однако
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18.02.2022 11:41 Відповісти
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18.02.2022 13:44 Відповісти
На те він і "ударний". Нормально так ударився об землю ))
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18.02.2022 11:44 Відповісти
Воздух легче
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18.02.2022 11:45 Відповісти
Протиповітряна оборона Вейшнорії оперативно перекинуло свою ДРГ зі Стінгерами на Сирійський фронт. І зразу результат!!
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18.02.2022 11:46 Відповісти
Жаль що козломорді рогами в землю не зарились.
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18.02.2022 11:46 Відповісти
Псам, псяча смерть.
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18.02.2022 11:47 Відповісти
ХО-РО-ШО ....
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18.02.2022 11:48 Відповісти
ну хоч одна гарна новина...
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18.02.2022 11:49 Відповісти
Нууу ..не чокаясь...
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18.02.2022 11:51 Відповісти
яка краса
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18.02.2022 11:51 Відповісти
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18.02.2022 13:45 Відповісти
Невдало "посрав гайками"
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18.02.2022 11:54 Відповісти
Раждьоний ползать-лєтать нє может...
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18.02.2022 12:00 Відповісти
Щиро радіємо. Ворогів не жаль.
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18.02.2022 12:06 Відповісти
Аж пил пошёл
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18.02.2022 12:10 Відповісти
Это правильно!
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18.02.2022 12:10 Відповісти
Вейшнорія і туди дісталась!
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18.02.2022 12:10 Відповісти
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18.02.2022 12:12 Відповісти
Сльозі мєшайут мнє ґаваріть...

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18.02.2022 12:10 Відповісти
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18.02.2022 12:20 Відповісти
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18.02.2022 12:23 Відповісти
Боже, як шкода... що лише один!!!
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18.02.2022 12:24 Відповісти
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18.02.2022 12:34 Відповісти
сдох кацап, да и хорошо.
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18.02.2022 12:47 Відповісти
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18.02.2022 12:51 Відповісти
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18.02.2022 13:17 Відповісти
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18.02.2022 13:20 Відповісти
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18.02.2022 13:20 Відповісти
Вспыхнул, топливо потратив,
весь распался на куски,
рядом восемь мышибратьев
зло тушили пердаки.
(С)
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18.02.2022 13:46 Відповісти
и немного поэзии

Скоростной, военный, черный,
Современный, двухмоторный
Самолет - стальная снасть -
Ухнул в землю, завывая,
Шар земной пробить желая
И в Америку попасть.
Александр Твардовский "Василий Теркин"
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18.02.2022 13:48 Відповісти
Собакам -собачья смерть!
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18.02.2022 14:21 Відповісти
Вітаємо
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18.02.2022 15:20 Відповісти
 
 