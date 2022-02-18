Російський військовий вертоліт Мі-24 розбився в Сирії. ФОТО

Російський ударний гелікоптер Мі-24 розбився в Сирії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sprotyv.info.

"У Сирії розбився ударний гелікоптер Мі-24. Попередня версія - через технічну несправність", - йдеться в повідомленні.

РосЗМІ повідомляли, що четверо сирійських військовослужбовців дістали поранення внаслідок падіння їхнього гелікоптера.

За даними джерел російських ЗМІ аварія сталася через технічну несправність.

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