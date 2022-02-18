Російський військовий вертоліт Мі-24 розбився в Сирії. ФОТО
Російський ударний гелікоптер Мі-24 розбився в Сирії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sprotyv.info.
"У Сирії розбився ударний гелікоптер Мі-24. Попередня версія - через технічну несправність", - йдеться в повідомленні.
РосЗМІ повідомляли, що четверо сирійських військовослужбовців дістали поранення внаслідок падіння їхнього гелікоптера.
За даними джерел російських ЗМІ аварія сталася через технічну несправність.
Топ коментарі
+54 Nature of Ukraine
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+31 Олександр Полесов
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+23 Iiro Kalastaja
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...но фокус в том, что в Латакии находится основная военно-воздушная база российских оккупантов, которые так ссутся что их кто то атакует, что закрыли в Латакии воздушное пространство для любых самолетов, в том числе и сирийских...
Но потери скрывать то надо - вот русня и списала очередной Ми-24 и двух дохлых ихтамнетов на Ассада)))
https://youtu.be/OJnjy0KhcBk росічн треба бити кругом
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Скрепна!!!!
свинособаки не признают потери.
весь распался на куски,
рядом восемь мышибратьев
зло тушили пердаки.
(С)
Скоростной, военный, черный,
Современный, двухмоторный
Самолет - стальная снасть -
Ухнул в землю, завывая,
Шар земной пробить желая
И в Америку попасть.
Александр Твардовский "Василий Теркин"