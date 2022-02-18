Российский военный вертолет Ми-24 разбился в Сирии. ФОТО
Российский ударный вертолет Ми-24 разбился в Сирии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sprotyv.info.
"В Сирии разбился ударный вертолет Ми-24. Предварительная версия - из-за технической неисправности", - говорится в сообщении.
РосСМИ сообщали, что четверо сирийских военнослужащих получили ранения в результате падения их вертолета.
По данным источников российских СМИ авария произошла из-за технической неисправности.
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...но фокус в том, что в Латакии находится основная военно-воздушная база российских оккупантов, которые так ссутся что их кто то атакует, что закрыли в Латакии воздушное пространство для любых самолетов, в том числе и сирийских...
Но потери скрывать то надо - вот русня и списала очередной Ми-24 и двух дохлых ихтамнетов на Ассада)))
https://youtu.be/OJnjy0KhcBk росічн треба бити кругом
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Скрепна!!!!
свинособаки не признают потери.
весь распался на куски,
рядом восемь мышибратьев
зло тушили пердаки.
(С)
Скоростной, военный, черный,
Современный, двухмоторный
Самолет - стальная снасть -
Ухнул в землю, завывая,
Шар земной пробить желая
И в Америку попасть.
Александр Твардовский "Василий Теркин"