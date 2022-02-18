Российский военный вертолет Ми-24 разбился в Сирии. ФОТО

Российский ударный вертолет Ми-24 разбился в Сирии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sprotyv.info.

"В Сирии разбился ударный вертолет Ми-24. Предварительная версия - из-за технической неисправности", - говорится в сообщении.

РосСМИ сообщали, что четверо сирийских военнослужащих получили ранения в результате падения их вертолета.

По данным источников российских СМИ авария произошла из-за технической неисправности.

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