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Российский военный вертолет Ми-24 разбился в Сирии. ФОТО

Российский ударный вертолет Ми-24 разбился в Сирии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sprotyv.info.

"В Сирии разбился ударный вертолет Ми-24. Предварительная версия - из-за технической неисправности", - говорится в сообщении.

РосСМИ сообщали, что четверо сирийских военнослужащих получили ранения в результате падения их вертолета.

По данным источников российских СМИ авария произошла из-за технической неисправности.

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Российский военный вертолет Ми-24 разбился в Сирии 01

Автор: 

авиакатастрофа (1722) Сирия (3145) вертолёт (1105)


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Топ комментарии
+54
Мінус один вертоліт для російських окупантів...
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18.02.2022 11:30
+31
Яка сумна новина, а сколько свинособак уехало к кобзону?
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18.02.2022 11:31
+23
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18.02.2022 11:40
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Мінус один вертоліт для російських окупантів...
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18.02.2022 11:30 Ответить
Сначала телеграмм-каналы сообщили о падении в Латакии вертолета ВКС России, но очень скоро все эти сообщения удалили и написали что вертолет при помощи волшебной палочки превратился в сирийский...
...но фокус в том, что в Латакии находится основная военно-воздушная база российских оккупантов, которые так ссутся что их кто то атакует, что закрыли в Латакии воздушное пространство для любых самолетов, в том числе и сирийских...
Но потери скрывать то надо - вот русня и списала очередной Ми-24 и двух дохлых ихтамнетов на Ассада)))
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18.02.2022 12:26 Ответить
Одним словом-рукожопі.
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18.02.2022 11:30 Ответить
https://youtu.be/OJnjy0KhcBk росічн треба бити кругом
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18.02.2022 11:30 Ответить
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18.02.2022 11:31 Ответить
Приземлился по назначению...
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18.02.2022 11:31 Ответить
Яка сумна новина, а сколько свинособак уехало к кобзону?
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18.02.2022 11:31 Ответить
Ні,ці полетіли на концерт ансамблю александрова!
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18.02.2022 12:01 Ответить
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18.02.2022 13:42 Ответить
Непогано так "розбився"-згорів вщент)
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18.02.2022 11:31 Ответить
Це просто чудово! Я ж казав давно вже, що вата літати не вміє!
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18.02.2022 11:31 Ответить
Попередня версія - через технічну несправність", - йдеться в повідомленні.
====
Скрепна!!!!
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18.02.2022 11:31 Ответить
свинособачья гравицапа оказалась тяжелее воздуха ...
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18.02.2022 11:33 Ответить
Енота в студию!!!
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18.02.2022 11:35 Ответить
А и правда, шо это скунсик замешкав.
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18.02.2022 11:39 Ответить
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18.02.2022 12:24 Ответить
насолодааа)
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18.02.2022 13:25 Ответить
эх ,опередил меня
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18.02.2022 13:43 Ответить
Дуже гарно!
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18.02.2022 11:35 Ответить
Бульк
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18.02.2022 11:38 Ответить
аналоговнет зашкварился, - гуд
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18.02.2022 11:38 Ответить
А чому тільки один?
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18.02.2022 11:38 Ответить
Кацап, помни, виртальйотттъ он такая штука, - он почижелее воздуха будя, аднакось
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18.02.2022 11:38 Ответить
Зекономили постріл для ВСУ.
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18.02.2022 11:39 Ответить
А т прочитав хто розбився? Льотчики були сірійцями!
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18.02.2022 11:55 Ответить
значит не кого из муджахидов что им противостоят не убьют В далеком в 2007 году в Либерии потерпел крушение российский Ми-8МТВ-1. Причиной крушения стало разрушение лопасти рулевого винта, отлетавшего, внимание, три ресурса! Жизнь же этой детали продлевали путем регулярного удаления клейма номеров лопастей и набоя новых в соответствии с другими паспортами. В 2020 году Московская межрегиональная прокуратура по факту выявления поддельных деталей в разбившемся в ноябре 2018 года под Тверью вертолете Ми-8, возбудила уголовное дело. В мае того же года стало известно, что российские сборочные заводы, на протяжении нескольких лет использовали как для ремонта, так и создания новых машин несертифицированные детали. При этом некоторые детали сложно назвать новыми.
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18.02.2022 12:10 Ответить
Я "в курсі"! Я починав навчання в Росії і один мій однокурсник колишній служив у військовій прокуратурі РФ До війни трохи спілкувалися Ділився інформацією про дещо - в тому числі і з авіацією військовою зв"язаним
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18.02.2022 12:24 Ответить
конечно, летчики - сирийцы, вертолет сирийский....

свинособаки не признают потери.
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18.02.2022 12:45 Ответить
О горе!
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18.02.2022 11:40 Ответить
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18.02.2022 11:40 Ответить
Тяжелее воздуха однако
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18.02.2022 11:41 Ответить
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18.02.2022 13:44 Ответить
На те він і "ударний". Нормально так ударився об землю ))
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18.02.2022 11:44 Ответить
Воздух легче
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18.02.2022 11:45 Ответить
Протиповітряна оборона Вейшнорії оперативно перекинуло свою ДРГ зі Стінгерами на Сирійський фронт. І зразу результат!!
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18.02.2022 11:46 Ответить
Жаль що козломорді рогами в землю не зарились.
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18.02.2022 11:46 Ответить
Псам, псяча смерть.
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18.02.2022 11:47 Ответить
ХО-РО-ШО ....
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18.02.2022 11:48 Ответить
ну хоч одна гарна новина...
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18.02.2022 11:49 Ответить
Нууу ..не чокаясь...
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18.02.2022 11:51 Ответить
яка краса
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18.02.2022 11:51 Ответить
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18.02.2022 13:45 Ответить
Невдало "посрав гайками"
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18.02.2022 11:54 Ответить
Раждьоний ползать-лєтать нє может...
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18.02.2022 12:00 Ответить
Щиро радіємо. Ворогів не жаль.
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18.02.2022 12:06 Ответить
Аж пил пошёл
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18.02.2022 12:10 Ответить
Это правильно!
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18.02.2022 12:10 Ответить
Вейшнорія і туди дісталась!
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18.02.2022 12:10 Ответить
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18.02.2022 12:12 Ответить
Сльозі мєшайут мнє ґаваріть...

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18.02.2022 12:10 Ответить
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18.02.2022 12:20 Ответить
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18.02.2022 12:23 Ответить
Боже, як шкода... що лише один!!!
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18.02.2022 12:24 Ответить
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18.02.2022 12:34 Ответить
сдох кацап, да и хорошо.
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18.02.2022 12:47 Ответить
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18.02.2022 12:51 Ответить
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18.02.2022 13:17 Ответить
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18.02.2022 13:20 Ответить
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18.02.2022 13:20 Ответить
Вспыхнул, топливо потратив,
весь распался на куски,
рядом восемь мышибратьев
зло тушили пердаки.
(С)
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18.02.2022 13:46 Ответить
и немного поэзии

Скоростной, военный, черный,
Современный, двухмоторный
Самолет - стальная снасть -
Ухнул в землю, завывая,
Шар земной пробить желая
И в Америку попасть.
Александр Твардовский "Василий Теркин"
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18.02.2022 13:48 Ответить
Собакам -собачья смерть!
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18.02.2022 14:21 Ответить
Вітаємо
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18.02.2022 15:20 Ответить
 
 