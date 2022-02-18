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Новини Фото Війна
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Унаслідок російського мінометного обстрілу Старогнатівки тяжко поранено солдата ЗСУ. Документуються наслідки терактів у 20 населених пунктах на Донбасі, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліція Донеччини документує наслідки терактів у 20 населених пунктах станом на 15.00 18 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції 

Зазначається, що найбільше постраждали селища Волноваського району та поблизу Авдіївки. Зруйновано будинки, поранено одну людину.

"Загалом сьогодні, 18 лютого, обстрілам піддалися селища Світлодарськ, Трудівське, Шуми, Луганське, Гнутове, Опитне, Верхньоторецьке, Невельське, Нью - Йорк, Гранітне, Південне, Старогнатівка, Чермалик, Водяне, Піщане, Троїцьке, Новогригорівка, Новотроїцьке, місто Красногорівка та смт Миронівський", - йдеться у повідомленні.

Так, з сьомої ранку з боку незаконних збройних формувань тривав обстріл околиць смт Верхньоторецьке. Внаслідок подій постраждалих немає, однак було пошкоджено лінію електропередач у напрямку селищ Новобахмутівка, Кам‘янка, Новоселівка друга та Красногорівка. Наразі без електроенергії залишаються 30 мешканців Новоселівки-2, 600 мешканців Новобахмутівки та 800 мешканців Верхньоторецького.

Також повідомляється, що частково без електропостачання залишилися мешканці Старогнатівки.

Унаслідок російського мінометного обстрілу Старогнатівки тяжко поранено солдата ЗСУ. Документуються наслідки терактів у 20 населених пунктах на Донбасі, - Нацполіція 01
Унаслідок російського мінометного обстрілу Старогнатівки тяжко поранено солдата ЗСУ. Документуються наслідки терактів у 20 населених пунктах на Донбасі, - Нацполіція 02
Унаслідок російського мінометного обстрілу Старогнатівки тяжко поранено солдата ЗСУ. Документуються наслідки терактів у 20 населених пунктах на Донбасі, - Нацполіція 03
Унаслідок російського мінометного обстрілу Старогнатівки тяжко поранено солдата ЗСУ. Документуються наслідки терактів у 20 населених пунктах на Донбасі, - Нацполіція 04
Унаслідок російського мінометного обстрілу Старогнатівки тяжко поранено солдата ЗСУ. Документуються наслідки терактів у 20 населених пунктах на Донбасі, - Нацполіція 05

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В результаті обстрілу було пошкоджено будинки мирних жителів Волноваського району. У с. Василівка снаряд потрапив у помешкання 70-річної жінки, також від ворожого вогню було пошкоджено будинок 72-річного мешканця с. Трудівське.

Поліцейські документують наслідки подій та надають допомогу громадянам. За даним фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

"Окрім того, в результаті мінометного обстрілу с. Старогнатівка було тяжко поранено солдата ЗСУ. Попередня правова кваліфікація - ч. 2 ст. 258 ККУ (Терористичний акт)", - зазначають в Нацполіції.

Унаслідок російського мінометного обстрілу Старогнатівки тяжко поранено солдата ЗСУ. Документуються наслідки терактів у 20 населених пунктах на Донбасі, - Нацполіція 06

Автор: 

обстріл (28428) Нацполіція (15163) Донбас (22355) найманці рф (2053)


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Топ коментарі
+25
Українському воїну-скорішого одужання...
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18.02.2022 17:02
+15
Швидкого одужання нашому захисникові. Боже, поможи
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18.02.2022 17:05
+8
И сколько еще собираемся терпилами сидеть, не провоцировать, пока к Киеву не долетит?
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18.02.2022 17:03
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Українському воїну-скорішого одужання...
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18.02.2022 17:02 Відповісти
И сколько еще собираемся терпилами сидеть, не провоцировать, пока к Киеву не долетит?
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18.02.2022 17:03 Відповісти
А "ответки" идут?
"Байрактары" вроде есть, артиллерия там...
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18.02.2022 17:03 Відповісти
"Ответка" то идет, но поскольку артразведки в тылу пртивника нет абсолютно никакой,- стреляют не точно, "по воробьям"!
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18.02.2022 19:44 Відповісти
Швидкого одужання нашому захисникові. Боже, поможи
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18.02.2022 17:05 Відповісти
все вказує на те, що блаЗЄнські готуються до капітуляції...
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18.02.2022 17:07 Відповісти
А вам. ....бумаги хватит документировать????
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18.02.2022 17:09 Відповісти
Подари мне БОЖЕ, ПРЕЗИДЕНТА,
Крепкого, как кремень, не дерьмо,
Ну, а то, что вылезло с Квартала,
Скурвилось, испортилось давно.
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18.02.2022 17:10 Відповісти
Очікування:



Реальність:

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18.02.2022 17:19 Відповісти
Бл...ну сколько можно быть терпилами ??Зеленский ты сцикло отдай уже приказ !это тебе не кокаин нюхать это Державу захищать и вийскових твою мать.!!!это тебе не на пианином х..ем играть ты или выполняй функцию главнокомандуещего или освобои место !!от мерзота !!де вин узявся на нашу голову!Вы 73 % терпилы ???
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18.02.2022 17:33 Відповісти
Де той Порошенко??? хай уже буде вин !!!!
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18.02.2022 17:35 Відповісти
Как говорит вата сконтролируемых територий это наши ребятишки мы потерпим
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18.02.2022 17:48 Відповісти
 
 