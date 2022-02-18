Унаслідок російського мінометного обстрілу Старогнатівки тяжко поранено солдата ЗСУ. Документуються наслідки терактів у 20 населених пунктах на Донбасі, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліція Донеччини документує наслідки терактів у 20 населених пунктах станом на 15.00 18 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції

Зазначається, що найбільше постраждали селища Волноваського району та поблизу Авдіївки. Зруйновано будинки, поранено одну людину.

"Загалом сьогодні, 18 лютого, обстрілам піддалися селища Світлодарськ, Трудівське, Шуми, Луганське, Гнутове, Опитне, Верхньоторецьке, Невельське, Нью - Йорк, Гранітне, Південне, Старогнатівка, Чермалик, Водяне, Піщане, Троїцьке, Новогригорівка, Новотроїцьке, місто Красногорівка та смт Миронівський", - йдеться у повідомленні.

Так, з сьомої ранку з боку незаконних збройних формувань тривав обстріл околиць смт Верхньоторецьке. Внаслідок подій постраждалих немає, однак було пошкоджено лінію електропередач у напрямку селищ Новобахмутівка, Кам‘янка, Новоселівка друга та Красногорівка. Наразі без електроенергії залишаються 30 мешканців Новоселівки-2, 600 мешканців Новобахмутівки та 800 мешканців Верхньоторецького.

Також повідомляється, що частково без електропостачання залишилися мешканці Старогнатівки.











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В результаті обстрілу було пошкоджено будинки мирних жителів Волноваського району. У с. Василівка снаряд потрапив у помешкання 70-річної жінки, також від ворожого вогню було пошкоджено будинок 72-річного мешканця с. Трудівське.

Поліцейські документують наслідки подій та надають допомогу громадянам. За даним фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

"Окрім того, в результаті мінометного обстрілу с. Старогнатівка було тяжко поранено солдата ЗСУ. Попередня правова кваліфікація - ч. 2 ст. 258 ККУ (Терористичний акт)", - зазначають в Нацполіції.