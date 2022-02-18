В результате российского минометного обстрела Старогнатовки тяжело ранен солдат ВСУ. Документируются последствия терактов в 20 населенных пунктах в Донбассе, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полиция Донбасса документирует последствия терактов в 20 населенных пунктах по состоянию на 15.00 18 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Отмечается, что больше всего пострадали поселки Волновахского района и вблизи Авдеевки. Разрушены дома, ранен один человек.

"В целом сегодня, 18 февраля, обстрелам подверглись поселки Светлодарск, Трудовское, Шумы, Луганское, Гнутовое, Опытное, Верхнеторецкое, Невельское, Нью-Йорк, Гранитное, Южное, Старогнатовка, Чермалик, Водяное, Песчаное, Троицкое, Новогорецкое и пгт Мироновский", - говорится в сообщении.

Так, с семи утра со стороны незаконных вооруженных формирований продолжался обстрел окрестностей пгт Верхнеторецкое. В результате событий пострадавших нет, однако была повреждена линия электропередач в направлении поселков Новобахмутовка, Каменка, Новоселовка друга и Красногоровка. В настоящее время без электроэнергии остаются 30 жителей Новоселовки-2, 600 жителей Новобахмутовки и 800 жителей Верхнеторецкого.

Также сообщается, что частично без электроснабжения остались жители Старогнатовки.

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В результате обстрела были повреждены дома мирных жителей Волновахского района. В с. Васильевка снаряд попал в дом 70-летней женщины, также от вражеского огня был поврежден дом 72-летнего жителя с. Трудовское.

Полицейские документируют последствия событий и оказывают помощь гражданам. По данным фактам открыты уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

"Кроме того, в результате минометного обстрела с. Старогнатовка был тяжело ранен солдат ВСУ. Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 258 УК (Террористический акт)", - отмечают в Нацполиции.

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