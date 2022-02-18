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Новости Фото Война
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В результате российского минометного обстрела Старогнатовки тяжело ранен солдат ВСУ. Документируются последствия терактов в 20 населенных пунктах в Донбассе, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полиция Донбасса документирует последствия терактов в 20 населенных пунктах по состоянию на 15.00 18 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Отмечается, что больше всего пострадали поселки Волновахского района и вблизи Авдеевки. Разрушены дома, ранен один человек.

"В целом сегодня, 18 февраля, обстрелам подверглись поселки Светлодарск, Трудовское, Шумы, Луганское, Гнутовое, Опытное, Верхнеторецкое, Невельское, Нью-Йорк, Гранитное, Южное, Старогнатовка, Чермалик, Водяное, Песчаное, Троицкое, Новогорецкое и пгт Мироновский", - говорится в сообщении.

Так, с семи утра со стороны незаконных вооруженных формирований продолжался обстрел окрестностей пгт Верхнеторецкое. В результате событий пострадавших нет, однако была повреждена линия электропередач в направлении поселков Новобахмутовка, Каменка, Новоселовка друга и Красногоровка. В настоящее время без электроэнергии остаются 30 жителей Новоселовки-2, 600 жителей Новобахмутовки и 800 жителей Верхнеторецкого.

Также сообщается, что частично без электроснабжения остались жители Старогнатовки.

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В результате российского минометного обстрела Старогнатовки тяжело ранен солдат ВСУ. Документируются последствия терактов в 20 населенных пунктах в Донбассе, - Нацполиция 01
В результате российского минометного обстрела Старогнатовки тяжело ранен солдат ВСУ. Документируются последствия терактов в 20 населенных пунктах в Донбассе, - Нацполиция 02
В результате российского минометного обстрела Старогнатовки тяжело ранен солдат ВСУ. Документируются последствия терактов в 20 населенных пунктах в Донбассе, - Нацполиция 03
В результате российского минометного обстрела Старогнатовки тяжело ранен солдат ВСУ. Документируются последствия терактов в 20 населенных пунктах в Донбассе, - Нацполиция 04
В результате российского минометного обстрела Старогнатовки тяжело ранен солдат ВСУ. Документируются последствия терактов в 20 населенных пунктах в Донбассе, - Нацполиция 05

В результате обстрела были повреждены дома мирных жителей Волновахского района. В с. Васильевка снаряд попал в дом 70-летней женщины, также от вражеского огня был поврежден дом 72-летнего жителя с. Трудовское.

Полицейские документируют последствия событий и оказывают помощь гражданам. По данным фактам открыты уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

"Кроме того, в результате минометного обстрела с. Старогнатовка был тяжело ранен солдат ВСУ. Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 258 УК (Террористический акт)", - отмечают в Нацполиции.

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В результате российского минометного обстрела Старогнатовки тяжело ранен солдат ВСУ. Документируются последствия терактов в 20 населенных пунктах в Донбассе, - Нацполиция 06

Автор: 

обстрел (27107) Нацполиция (16458) Донбасс (26956) наемники рф (2080)


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Топ комментарии
+25
Українському воїну-скорішого одужання...
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18.02.2022 17:02
+15
Швидкого одужання нашому захисникові. Боже, поможи
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18.02.2022 17:05
+8
И сколько еще собираемся терпилами сидеть, не провоцировать, пока к Киеву не долетит?
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18.02.2022 17:03
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Українському воїну-скорішого одужання...
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18.02.2022 17:02 Ответить
И сколько еще собираемся терпилами сидеть, не провоцировать, пока к Киеву не долетит?
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18.02.2022 17:03 Ответить
А "ответки" идут?
"Байрактары" вроде есть, артиллерия там...
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18.02.2022 17:03 Ответить
"Ответка" то идет, но поскольку артразведки в тылу пртивника нет абсолютно никакой,- стреляют не точно, "по воробьям"!
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18.02.2022 19:44 Ответить
Швидкого одужання нашому захисникові. Боже, поможи
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18.02.2022 17:05 Ответить
все вказує на те, що блаЗЄнські готуються до капітуляції...
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18.02.2022 17:07 Ответить
А вам. ....бумаги хватит документировать????
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18.02.2022 17:09 Ответить
Подари мне БОЖЕ, ПРЕЗИДЕНТА,
Крепкого, как кремень, не дерьмо,
Ну, а то, что вылезло с Квартала,
Скурвилось, испортилось давно.
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18.02.2022 17:10 Ответить
Очікування:



Реальність:

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18.02.2022 17:19 Ответить
Бл...ну сколько можно быть терпилами ??Зеленский ты сцикло отдай уже приказ !это тебе не кокаин нюхать это Державу захищать и вийскових твою мать.!!!это тебе не на пианином х..ем играть ты или выполняй функцию главнокомандуещего или освобои место !!от мерзота !!де вин узявся на нашу голову!Вы 73 % терпилы ???
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18.02.2022 17:33 Ответить
Де той Порошенко??? хай уже буде вин !!!!
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18.02.2022 17:35 Ответить
Как говорит вата сконтролируемых територий это наши ребятишки мы потерпим
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18.02.2022 17:48 Ответить
 
 