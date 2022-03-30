Внаслідок ранкового обстрілу Лисичанська значні руйнування багатоповерхівок, під завалами люди, наразі відомо про 1 загиблу особу, - ДСНС. ФОТО

Зранку Лисичанськ здригнувся від інтенсивних обстрілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок обстрілів є значні руйнування житлових багатоповерхових будинків. Під завалами, ймовірно, знаходяться люди. На місці події працюють 13 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС Луганської області.

"Наразі рятувальники врятували 5 людей, 8 евакуювали в безпечні місця і, на жаль, під завалами знайшли одну загиблу людину. Роботи тривають. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється", - інформують в ДСНС.







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