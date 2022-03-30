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Вследствие утреннего обстрела Лисичанска значительные разрушения многоэтажек, под завалами люди, известно об одном погибшем человеке, - ГСЧС. ФОТО

Утром Лисичанск содрогнулся от интенсивных обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, вследствие бстрелов существуют значительные разрушения жилых многоэтажных домов. Под завалами, вероятно, находятся люди. На месте происшествия работают 13 спасателей и 3 единицы техники ГСЧС Луганской области.

"В настоящее время спасатели спасли 5 человек, 8 эвакуировали в безопасные места и, к сожалению, под завалами нашли одного погибшего человека. Работы продолжаются. Информация о погибших и пострадавших уточняется", - информируют в ГСЧС.

Вследствие утреннего обстрела Лисичанска значительные разрушения многоэтажек, под завалами люди, известно об одном погибшем человеке, - ГСЧС 01

Вследствие утреннего обстрела Лисичанска значительные разрушения многоэтажек, под завалами люди, известно об одном погибшем человеке, - ГСЧС 02
Вследствие утреннего обстрела Лисичанска значительные разрушения многоэтажек, под завалами люди, известно об одном погибшем человеке, - ГСЧС 03

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Автор: 

армия РФ (19188) Северодонецк (333) обстрел (27107) ГСЧС (4965) Луганская область (6494)


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каZапи не люди.
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30.03.2022 11:32 Ответить
 
 