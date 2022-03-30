Вследствие утреннего обстрела Лисичанска значительные разрушения многоэтажек, под завалами люди, известно об одном погибшем человеке, - ГСЧС. ФОТО

Утром Лисичанск содрогнулся от интенсивных обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, вследствие бстрелов существуют значительные разрушения жилых многоэтажных домов. Под завалами, вероятно, находятся люди. На месте происшествия работают 13 спасателей и 3 единицы техники ГСЧС Луганской области.

"В настоящее время спасатели спасли 5 человек, 8 эвакуировали в безопасные места и, к сожалению, под завалами нашли одного погибшего человека. Работы продолжаются. Информация о погибших и пострадавших уточняется", - информируют в ГСЧС.





Смотрите также: Оккупанты обстреляли Лисичанск, есть жертвы, - председатель ОВА Гайдай. ВИДЕО+ФОТОрепортаж