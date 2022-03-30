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Новини Фото Війна
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"Чи поб’ють Путіна?" - на обкладинці Newsweek з’явилися брати Клички. ФОТО

У статті під назвою "Компанія братів. Як Володимир і Віталій Клички стали символом опору Києва" Марцін Хлопаш розповідає про те, як спортивна кар’єра вплинула на формування європейських поглядів Кличків та боротьбу за Київ в умовах війни.

Володимир і Віталій Клички з’явилися на обкладинці польського видання "Newsweek", передає Цензор.НЕТ.

Чи поб’ють Путіна? - на обкладинці Newsweek з’явилися брати Клички 01

На обкладинці біля їх фото редакція ставить питання "Чи поб’ють Путіна?". У статті під назвою "Компанія братів. Як Володимир і Віталій Клички стали символом опору Києва" Марцін Хлопаш розповідає про те, як спортивна кар’єра вплинула на формування європейських поглядів Кличків та боротьбу за Київ в умовах війни.

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"Брехня", — кричить Віталій англійською репортеру, відповідаючи на російське повідомлення про те, що атакують лише українські військові об’єкти. — Це військові об’єкти? - показує руїни київських квартир, біля яких вони знаходяться. Поруч із мером бойової столиці стоїть його молодший брат Володимир. Вони завжди разом. Найтитулованіші брати в історії боксу. А сьогодні разом з українцями чинять опір московському загарбнику", - розповідають у матеріалі.

Журналісти зазначили, що Віталій Кличко найбільше спілкується з представниками медіа Західної Європи і навели цитату з інтерв’ю виданню "Tagesspiegel".

"Він не випадково вибрав журналіста, з яким спілкувався. Сьогодні він ретельно відбирає ЗМІ. "Так", — каже він переважно вихідцям із Західної Європи, бо знає, що саме тут він може виграти для України найбільше. По-перше, як відоме обличчя. По-друге, тому, що в сусідніх країнах не потрібно переконувати, наскільки Росія небезпечна. Але для народів за Одером деякі речі варто освіжити. "Особливо вам у Німеччині не варто забувати, що якщо Путін хоче відновити Радянський Союз, то хто знає, як далеко він може зайти. Адже частина вашої країни була в радянській імперії", - розповідає видання.

"Newsweek Polska" – польська версія американського новинного журналу "Newsweek", що належить німецькому видавництву Axel Springer та швейцарському видавництву Ringier Verlag. Видання є одним із найпопулярніших інформаційних журналів Польщі.

Автор: 

Кличко Віталій (3512) Кличко Володимир (115)


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Топ коментарі
+20
В Маріуполі зараз - Герої!
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30.03.2022 16:17
+16
Справжні. Без понтів.
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30.03.2022 16:05
+15
Епічненьке фото... Майкел Бей би позаздрив)
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30.03.2022 15:59
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він побоявся вийти проти Ілона Маска, при тому, що Ілон Маск пообіцяв бити тілько лівою, при тому, що він не є шулікою

американці хочуть, щоб він вийшов проти когось з Кличків?

вже бачу цей сон

його з бункеру і хлором не викурити
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30.03.2022 15:57 Відповісти
Мабуть не шулікою, а шульгою.
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30.03.2022 16:12 Відповісти
перепрошую)
таки шульгою
переклинило))

в мене просто дві подружки було колись - одна Шуліка а друга Шульга))
колись це смішило але й дотепер іноді плутаю
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30.03.2022 16:16 Відповісти
А в мене були одна Шльондра, а друга - Шалава. Теж плутав.
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30.03.2022 19:04 Відповісти
Епічненьке фото... Майкел Бей би позаздрив)
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30.03.2022 15:59 Відповісти
Це - чемпіони!

А шо це за «кущ»?
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30.03.2022 16:07 Відповісти
Чемпіони зараз в Маріуполі
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30.03.2022 16:09 Відповісти
В Маріуполі зараз - Герої!
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30.03.2022 16:17 Відповісти
Справжні. Без понтів.
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30.03.2022 16:05 Відповісти
от був би контраст для усього світу, якби десь у кутку фотки, у реальному масштабі, розмістили кацапського обмилка, бункерну моль, сцаря андрофагов..
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30.03.2022 16:05 Відповісти
в підштаниках білих, в лівому верхньому кутку, в тому ж масштабі, як і тусувавшийся там алєнєвод.
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30.03.2022 16:08 Відповісти
Кацапский выродок полутораметровый ***** бы могло от**ать не нагибаясь у братьев Кличко.
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30.03.2022 16:13 Відповісти
Если бы дотянулся...
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30.03.2022 16:47 Відповісти
Ви уявляєте собі Валуєва Мером Москви?
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30.03.2022 16:13 Відповісти
мером моквы может быть даже любимый осел дыркина
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30.03.2022 16:23 Відповісти
Не нужно было публиковать это позорище. Лучше бы Зеленского опубликовали или Кима. Для Витали и его бразера это всего лишь спектакль. Все их деньги за границей. Тут у нас они на бис играют. Последняя роль, последний кадр.
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30.03.2022 16:16 Відповісти
--- а може" дЕрьмака чи Арахамчика, Подоляка, Татарова, яких так і не спромігся звільнити "найЗеленіший"
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30.03.2022 16:30 Відповісти
‼️‼️‼️

ЛИКВИДАЦИЯ ПУТИНА - исполнитель найден!
Гражданская оборона на ICTV
https://youtu.be/ZzVi-r-uZ2I

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30.03.2022 16:22 Відповісти
Путин, сворачивай свою лавочку, видишь, ничего не получилось, миллионы мигрировали, десятки тысяч погибли, а воз и ныне там и все только хуже
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30.03.2022 16:27 Відповісти
Та вы@бали-бы а потом гандон на голову натянули-бы, шоб оно задохнулось...
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30.03.2022 16:32 Відповісти
Гарний знак. Молодці.
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30.03.2022 16:40 Відповісти
КОЛИ АРНОЛЬД БУДЕ В КИЄВІ???
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30.03.2022 23:36 Відповісти
 
 