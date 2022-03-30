"Побьют ли Путина?" - на обложке издания "Newsweek" появились братья Кличко. ФОТО
В статье под названием "Компания братьев. Как Владимир и Виталий Кличко стали символом сопротивления Киева" Марцин Хлопаш рассказывает о том, как спортивная карьера повлияла на формирование европейских взглядов Кличко и борьбу за Киев в условиях войны.
Владимир и Виталий Кличко появились на обложке польского издания "Newsweek", передает Цензор.НЕТ.
На обложке возле их фото редакция ставит вопрос "Побьют ли Путина?". В статье под названием "Компания братьев. Как Владимир и Виталий Кличко стали символом сопротивления Киева" Марцин Хлопаш рассказывает о том, как спортивная карьера повлияла на формирование европейских взглядов Кличко и борьбу за Киев в условиях войны.
"Ложь", — кричит Виталий английскому репортеру, отвечая на российское сообщение о том, что атакуют только украинские военные объекты. - Это военные объекты? – показывает руины киевских квартир, возле которых они находятся. Возле мэра боевой столицы стоит его младший брат Владимир. Они всегда вместе. Самые титулованные братья в истории бокса. А сегодня вместе с украинцами сопротивляются московскому захватчику", - рассказывают в материале.
Журналисты отметили, что Виталий Кличко больше всего общается с представителями медиа Западной Европы и привели цитату из интервью "Tagesspiegel".
"Он не случайно выбрал журналиста, с которым общался. Сегодня он тщательно выбирает СМИ. "Да", — говорит он преимущественно выходцам из Западной Европы, потому что знает, что именно здесь он может выиграть для Украины больше всего. Во-первых, как известное лицо. Во-вторых, потому что в соседних странах не нужно убеждать, насколько Россия опасна. Но для народов за Одером некоторые вещи следует освежить.
"Особенно вам в Германии не следует забывать, что если Путин хочет восстановить Советский Союз, то кто знает, как далеко он может зайти. Ведь часть вашей страны была в советской империи", – рассказывает издание.
"Newsweek Polska" – польская версия американского новостного журнала "Newsweek", принадлежащего немецкому издательству Axel Springer и швейцарскому издательству Ringier Verlag. Издание является одним из популярнейших информационных журналов Польши.
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американці хочуть, щоб він вийшов проти когось з Кличків?
вже бачу цей сон
його з бункеру і хлором не викурити
таки шульгою
переклинило))
в мене просто дві подружки було колись - одна Шуліка а друга Шульга))
колись це смішило але й дотепер іноді плутаю
А шо це за «кущ»?
ЛИКВИДАЦИЯ ПУТИНА - исполнитель найден!
Гражданская оборона на ICTV
https://youtu.be/ZzVi-r-uZ2I