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Новости Фото Война
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"Побьют ли Путина?" - на обложке издания "Newsweek" появились братья Кличко. ФОТО

В статье под названием "Компания братьев. Как Владимир и Виталий Кличко стали символом сопротивления Киева" Марцин Хлопаш рассказывает о том, как спортивная карьера повлияла на формирование европейских взглядов Кличко и борьбу за Киев в условиях войны.

Владимир и Виталий Кличко появились на обложке польского издания "Newsweek", передает Цензор.НЕТ.

Побьют ли Путина? - на обложке издания Newsweek появились братья Кличко 01

На обложке возле их фото редакция ставит вопрос "Побьют ли Путина?". В статье под названием "Компания братьев. Как Владимир и Виталий Кличко стали символом сопротивления Киева" Марцин Хлопаш рассказывает о том, как спортивная карьера повлияла на формирование европейских взглядов Кличко и борьбу за Киев в условиях войны. 

 "Ложь", — кричит Виталий английскому репортеру, отвечая на российское сообщение о том, что атакуют только украинские военные объекты. - Это военные объекты? – показывает руины киевских квартир, возле которых они находятся. Возле мэра боевой столицы стоит его младший брат Владимир. Они всегда вместе. Самые титулованные братья в истории бокса. А сегодня вместе с украинцами сопротивляются московскому захватчику", - рассказывают в материале.

Журналисты отметили, что Виталий Кличко больше всего общается с представителями медиа Западной Европы и привели цитату из интервью "Tagesspiegel".

"Он не случайно выбрал журналиста, с которым общался. Сегодня он тщательно выбирает СМИ. "Да", — говорит он преимущественно выходцам из Западной Европы, потому что знает, что именно здесь он может выиграть для Украины больше всего. Во-первых, как известное лицо. Во-вторых, потому что в соседних странах не нужно убеждать, насколько Россия опасна. Но для народов за Одером некоторые вещи следует освежить.

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"Особенно вам в Германии не следует забывать, что если Путин хочет восстановить Советский Союз, то кто знает, как далеко он может зайти. Ведь часть вашей страны была в советской империи", – рассказывает издание.

"Newsweek Polska" – польская версия американского новостного журнала "Newsweek", принадлежащего немецкому издательству Axel Springer и швейцарскому издательству Ringier Verlag. Издание является одним из популярнейших информационных журналов Польши.

Автор: 

Кличко Виталий (4640) Кличко Владимир (268)


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Топ комментарии
+20
В Маріуполі зараз - Герої!
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30.03.2022 16:17
+16
Справжні. Без понтів.
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30.03.2022 16:05
+15
Епічненьке фото... Майкел Бей би позаздрив)
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30.03.2022 15:59
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він побоявся вийти проти Ілона Маска, при тому, що Ілон Маск пообіцяв бити тілько лівою, при тому, що він не є шулікою

американці хочуть, щоб він вийшов проти когось з Кличків?

вже бачу цей сон

його з бункеру і хлором не викурити
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30.03.2022 15:57 Ответить
Мабуть не шулікою, а шульгою.
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30.03.2022 16:12 Ответить
перепрошую)
таки шульгою
переклинило))

в мене просто дві подружки було колись - одна Шуліка а друга Шульга))
колись це смішило але й дотепер іноді плутаю
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30.03.2022 16:16 Ответить
А в мене були одна Шльондра, а друга - Шалава. Теж плутав.
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30.03.2022 19:04 Ответить
Епічненьке фото... Майкел Бей би позаздрив)
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30.03.2022 15:59 Ответить
Це - чемпіони!

А шо це за «кущ»?
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30.03.2022 16:07 Ответить
Чемпіони зараз в Маріуполі
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30.03.2022 16:09 Ответить
В Маріуполі зараз - Герої!
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30.03.2022 16:17 Ответить
Справжні. Без понтів.
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30.03.2022 16:05 Ответить
от був би контраст для усього світу, якби десь у кутку фотки, у реальному масштабі, розмістили кацапського обмилка, бункерну моль, сцаря андрофагов..
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30.03.2022 16:05 Ответить
в підштаниках білих, в лівому верхньому кутку, в тому ж масштабі, як і тусувавшийся там алєнєвод.
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30.03.2022 16:08 Ответить
Кацапский выродок полутораметровый ***** бы могло от**ать не нагибаясь у братьев Кличко.
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30.03.2022 16:13 Ответить
Если бы дотянулся...
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30.03.2022 16:47 Ответить
Ви уявляєте собі Валуєва Мером Москви?
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30.03.2022 16:13 Ответить
мером моквы может быть даже любимый осел дыркина
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30.03.2022 16:23 Ответить
Не нужно было публиковать это позорище. Лучше бы Зеленского опубликовали или Кима. Для Витали и его бразера это всего лишь спектакль. Все их деньги за границей. Тут у нас они на бис играют. Последняя роль, последний кадр.
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30.03.2022 16:16 Ответить
--- а може" дЕрьмака чи Арахамчика, Подоляка, Татарова, яких так і не спромігся звільнити "найЗеленіший"
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30.03.2022 16:30 Ответить
‼️‼️‼️

ЛИКВИДАЦИЯ ПУТИНА - исполнитель найден!
Гражданская оборона на ICTV
https://youtu.be/ZzVi-r-uZ2I

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30.03.2022 16:22 Ответить
Путин, сворачивай свою лавочку, видишь, ничего не получилось, миллионы мигрировали, десятки тысяч погибли, а воз и ныне там и все только хуже
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30.03.2022 16:27 Ответить
Та вы@бали-бы а потом гандон на голову натянули-бы, шоб оно задохнулось...
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30.03.2022 16:32 Ответить
Гарний знак. Молодці.
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30.03.2022 16:40 Ответить
КОЛИ АРНОЛЬД БУДЕ В КИЄВІ???
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30.03.2022 23:36 Ответить
 
 