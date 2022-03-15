Кличко призвал уехавших киевлян-мужчин вернуться защищать столицу
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Мэр Киева Виталий Кличко обратился к уехавшим киевлянам с призывом вернуться в город для защиты и обороны столицы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свое обращение мэр обнародовал в телеграм-канале.
"Многие женщины и дети выехали в безопасные места, это понятно. И многие мужчины, которые увозили свои семьи, вернулись в город. Я обращаюсь к тем, кто этого еще не сделал! Мужчины-киевляне! Возвращайтесь! Надо защищать наш город и свое будущее! А не сидеть где-нибудь и сочувствовать", - написал Кличко в телеграм-канале.
Он также отметил, что на сегодняшний день важны усилия каждого киевлянина.
"Кто-то с оружием в руках – в теробороне. Кто-то помогает возводить укрепления в городе. Нужно и готовить еду нашим защитникам и социально незащищенным киевлянам. Развозить продукты. Много другой работы. Каждый, кто любит Киев и хочет, чтобы он выстоял, должен помогать как может", - сказал Кличко.
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А то чим захищати - пляшками та камінням?
Всі, хто на блок-посту, з пов'язкою на руці, піддаються підвищеної небезпеці та є першочергової цілью.
Тому там навіть кошевар та медік повинні мати зброю.
А 'східняків' як ви кажете, багато вертається із Польщі воювати за рідні міста- я особисто кількох вже подвозив з Польського кордону під Чернігів. Майте совість таке писати як самі сидите по Польщах уже десяток років
Приходиш в воєнкомат, тебе записують і відправляють додому, кажуть "ми вам позвонимо".
Третій тиждень йде, як не звонять.
Чим захищати? З ножем і бітою? На танк?
Але повністю на боці України.