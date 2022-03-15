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Кличко призвал уехавших киевлян-мужчин вернуться защищать столицу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Кличко призвал уехавших киевлян-мужчин вернуться защищать столицу

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к уехавшим киевлянам с призывом вернуться в город для защиты и обороны столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое обращение мэр обнародовал в телеграм-канале.

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"Многие женщины и дети выехали в безопасные места, это понятно. И многие мужчины, которые увозили свои семьи, вернулись в город. Я обращаюсь к тем, кто этого еще не сделал! Мужчины-киевляне! Возвращайтесь! Надо защищать наш город и свое будущее! А не сидеть где-нибудь и сочувствовать", - написал Кличко в телеграм-канале.

Он также отметил, что на сегодняшний день важны усилия каждого киевлянина.

"Кто-то с оружием в руках – в теробороне. Кто-то помогает возводить укрепления в городе. Нужно и готовить еду нашим защитникам и социально незащищенным киевлянам. Развозить продукты. Много другой работы. Каждый, кто любит Киев и хочет, чтобы он выстоял, должен помогать как может", - сказал Кличко.

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Топ комментарии
+15
ЗБРОЮ роздавати збираєтесь?!
А то чим захищати - пляшками та камінням?
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15.03.2022 13:52
+14
Те саме було і сто років тому. Більшовицькі орки Муравйова у 1918 році захопили Київ силами в 6-7 тис. В той час війська УНР були переважно загітовані більшовиками і всі ці полки в Київі і Броварах сиділи в казармах співаючи пісні на кшталт "хай діти бариги йдуть воювати, брацький расійський народ, ету вацну прідумалі палітікі"... А в самому Київі сиділо по хатах 100 тис. колишніх офіцерів (солдатів навіть не рахували) царської армії, пили чаї, і думали що їх це мине... Далі був геноцид і червоний терор...
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15.03.2022 14:08
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ЗБРОЮ роздавати збираєтесь?!
А то чим захищати - пляшками та камінням?
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15.03.2022 13:52 Ответить
У всіх зброя є, хто хотів
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15.03.2022 14:10 Ответить
Навіть в оточеному Чернігові- не всіх бажаючих беруть, так що ви не праві
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15.03.2022 14:21 Ответить
В оточеному Чернігові, мабуть, проблема з постачанням.
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15.03.2022 14:27 Ответить
Не у всіх...багатьох відправили додому - типу у Терробороні немає місця.
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15.03.2022 14:30 Ответить
Читайте уважно: треба не тільки вояків, але й тих, хто буде укріплення зводити, їжу готувати, розвозити їжу тощо. А ще потрібні рятувальники завали розбирати, ремонтники різні. І ті, хто може виконувати роботу парамедиків. А зброю дадуть тим, хто рветься до бою.
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15.03.2022 14:25 Ответить
Ти гадаєш, що "автомат отримав - більше нічого не робиш"?
Всі, хто на блок-посту, з пов'язкою на руці, піддаються підвищеної небезпеці та є першочергової цілью.
Тому там навіть кошевар та медік повинні мати зброю.
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15.03.2022 14:32 Ответить
Зброя має бути виключно у тих хто безпосередньо у бою?))) а рятувальників, ремонтників, поварів, тих хто їжу а ще щось доставляє хай будуть беззахисні?!!!
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15.03.2022 14:38 Ответить
До чого тут блок-пости? Мова про роботу в самому Києві. Там працює транспорт, лікарні, хлібзаводи, комунальні служби. Там не вистачає робочих рук. Від кого там відстрілюватись?
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15.03.2022 16:17 Ответить
Если он не хочет или ссыт,то зачем он нам тут нужен?
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15.03.2022 13:53 Ответить
так тер оборону не берут, что они лепят
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15.03.2022 13:56 Ответить
Так протримали в сізо генерала Марченко. А тепер він вийшов і дав перцю моцкалям під Миколаївом!
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15.03.2022 14:20 Ответить
Переслідували тих, хто був причетний до зміцнення Української Армії.
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15.03.2022 14:31 Ответить
де зараз воює син порошенка і син луценка, ним зараз нема чого приховувати, вони не сини високопосадовців, вони учасники ато, мають безцінний бойовий досвід, можуть стати на чолі оборони Києва,проте, думаю,що вони зараз в Лондоні, як і були раніше , брехня зашкалює. А тут всі прикривають своє боягузтво критикою теперішньої української влади, якою зараз захоплюється весь світ, навіть Байден, оди якому тут недавно всі співали. Хай кожен скаже сам за себе, це не час, коли можна перевести стрілки, ти або сцикло, або готовий до боротьби, маски скинуті: тепер добре видно хто є хто.
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15.03.2022 15:09 Ответить
В нашем городе многие готовы взять в руки оружие,а где оно?Палками и камнями забрасывать кацапов или смертником с горючей смесью на них идти?
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15.03.2022 14:00 Ответить
В Херсоні так уже спробували, тільки даремно поклали патріотів
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15.03.2022 14:04 Ответить
Да, было такое. Почему то все молчат об этом.
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15.03.2022 14:42 Ответить
Про Херсон вообще как-то мало новостей. Прошляпили такой важный город, как теперь оттуда выбивать противника? Позволили захватить атомные станции, там тоже непонятно, что происходит. Мало ли чего этим психам во главе с Пуйлом в голову придет... И как бы никто особо не переживает.
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15.03.2022 16:18 Ответить
Поясніть мені одне. Кажуть всіх орків наступає біля 150тис, а в києві залишилось біля 2млн населення. Хай буде живих чоловіків 500тис. Так орків на всіх фронтах 150, а тільки в києві 500. Хай буде 300. Але це тільки в києві. Де подвох?
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15.03.2022 14:01 Ответить
Те саме було і сто років тому. Більшовицькі орки Муравйова у 1918 році захопили Київ силами в 6-7 тис. В той час війська УНР були переважно загітовані більшовиками і всі ці полки в Київі і Броварах сиділи в казармах співаючи пісні на кшталт "хай діти бариги йдуть воювати, брацький расійський народ, ету вацну прідумалі палітікі"... А в самому Київі сиділо по хатах 100 тис. колишніх офіцерів (солдатів навіть не рахували) царської армії, пили чаї, і думали що їх це мине... Далі був геноцид і червоний терор...
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15.03.2022 14:08 Ответить
Тогда тоже сложилась проблема с оружием. Я вот сижу, смотрю, читаю и меня не покидает чувство дежавю.
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15.03.2022 14:46 Ответить
та все вірно. Не сци Віталя, ща я допю пиво і зроблю смузі, і приїду в Київ кидатись бутилками. Бо ніхто не додумаєтся роздати стрілецьку зброю.
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15.03.2022 14:17 Ответить
Подвох у тому, що немає стільки зброї, щоб усіх озброїти.
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15.03.2022 14:31 Ответить
Звідки це відомо?
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15.03.2022 14:33 Ответить
Инфа от тех,кто прячется по подвалам во время сирены,многие не против имет на руках оружие,а его просто нет
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15.03.2022 14:41 Ответить
Надо было покупать заранее, для этого было 8 лет войны еще с 14-го года. А теперь, всё.
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15.03.2022 16:35 Ответить
Звідти, що зброю не видають - охочі є, а зброї для них немає.
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15.03.2022 15:24 Ответить
Їх куча тут зашуганих киян ховаються по селах на західній Україні,до речі харків'ян теж багато, в військомати йти не хочуть, може коли гроші закінчаться почнуть щось робити, а так тільки інтернеті сидять і коментарі пишуть, воюють онлайн
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15.03.2022 14:05 Ответить
Ви праві, бо западенці вже давно отримали карти поляка і угорські паспорти, і просто виїхали туди разом з родинами

А 'східняків' як ви кажете, багато вертається із Польщі воювати за рідні міста- я особисто кількох вже подвозив з Польського кордону під Чернігів. Майте совість таке писати як самі сидите по Польщах уже десяток років
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15.03.2022 14:13 Ответить
мій брат в перший день пішов в воєнкомат,його відразу взяли в зсу, чоловік також зареєструвався в воєнкоматі, двоюрідний брат з першого дня і дотепер в теробороні Харкова,а я з дочкою тут в Україні і не збираюся за кордон, тому що я ненавиджу Європу,Америку тепер, за їх малоактивну позицію, я не хочу бути бомжем в Європі, не хочу жити там як циганка, я знаю, що добре мені може бути тільки тут.
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15.03.2022 15:15 Ответить
Оружия не дают, не дают оружия, нету оружия, усьо нема.
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15.03.2022 14:34 Ответить
Оружие надо взять у врага.
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15.03.2022 16:20 Ответить
Віталік троле вокиних сервантів гей "троя" де твій деп кіля мітбол жопошний
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15.03.2022 14:06 Ответить
Оружие кто даст? или лопатами воевать?
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15.03.2022 14:07 Ответить
Лопат тоже нет. Берешь палку и как в детстве целишься и говоришь москалям "тра-та-та, ты убит!"
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15.03.2022 16:34 Ответить
о почали кацапи пейсати зброя е але вона по вам смалить сш 68 и нано бронік моторіла девка не рятуе навіть від уламків вогів
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15.03.2022 14:11 Ответить
Може підвезли зброї.
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15.03.2022 14:13 Ответить
Уважаемый Виталий, я живу в югозападной части Украины, и могу достоверно заявить: за три дня до начала войны, мажеры из Киева массово повалили в нашу сторону, на джипах дорожчих ніж весь мій будинок. Ці покітькі будуть захищати Київ? Не обманюйте себе!!!
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15.03.2022 14:14 Ответить
Плохо полиция и военкомы на местах работают, раз они беспрепятственно шарятся по горам. Там из одного только Буковеля их повыковыривать и можно целую дивизию сформировать..
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15.03.2022 14:36 Ответить
У меня в городе в декабре все блатные со связями на Киев выставили на продажу свои рестораны и гостиницы ,даже не стали после нового ждать , зато зеля с Дерьмаком остальным сказки рассказывали про не нападут
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15.03.2022 14:43 Ответить
кияни, відстоїмо Київ?
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15.03.2022 14:22 Ответить
Памятаю як ще 2015 коли Порох був президентом зібрали петицію більше 25 тис. голосів про ринок зброї, легалізацію в Україні як в Сполучених Штатах тоді був відпис по типу не на часі, потім здається 2020 року таж петиція вже до Зеленського таж відповідь, але тільки іншими словами а тепер коли людям нічим себе боронити лунають заклики то від Ляшків та інших рил політичних, що ледь не голіруч під танки кидайтеся, суки одним словом так боялися що люди їх постріляють, тепер ***** бійтеся ******.
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15.03.2022 14:22 Ответить
Віталя, повне місто чоловіків сидять без зброї та чекають на дзвінок з воєнкомату. Нашо ти паніку розганяєш?
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15.03.2022 14:31 Ответить
Если тебе дать автомат то ты сразу застрелишся шоб долго не мучаться. А с бутылкой один вариант- вперёд на танк. Или под.
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15.03.2022 15:14 Ответить
Шо ви несете, шановний?
Приходиш в воєнкомат, тебе записують і відправляють додому, кажуть "ми вам позвонимо".
Третій тиждень йде, як не звонять.
Чим захищати? З ножем і бітою? На танк?
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15.03.2022 14:32 Ответить
Виталик, расскажи нам где твой ***** кум Шуфрич прячется?
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15.03.2022 14:37 Ответить
Рядом с Татаровым, под кроватью, *****, Зе
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15.03.2022 15:12 Ответить
ракітскаго теж закликав? і воно послухалося...
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15.03.2022 14:39 Ответить
После разгрома врага надо будет ставить самый главный вопрос - ГДЕ ТЫ БЫЛ и ЧТО ДЕЛАЛ в военное время!
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15.03.2022 14:40 Ответить
Видосики снимал, и требовал закрытия неба.
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15.03.2022 15:13 Ответить
Забавно, что это пишут бабы, которые сами не вооют.
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15.03.2022 16:23 Ответить
Наскільки відомо, Буба Кікабідзе перебуває у Тбілісі.
Але повністю на боці України.

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15.03.2022 14:57 Ответить
в якому місці сміятися, якшо це була така недолуга шутковня?
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15.03.2022 16:05 Ответить
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15.03.2022 16:15 Ответить
Киеве 3 миллиона, мобресурс 300 тысяч, это больше чем вся армия рф, но оружия всем не хватить, нужны люди по тылам, медпомощи, раз призвал значить не хватает людей, это плохо
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15.03.2022 15:12 Ответить
Віталік при всій повазі, не звізді! Цивільні нікому не потрібні, навіщо ти їх сюди тягнеш? Зброї немає, про короткоствол взагалі мовчу. Гаразд поставили нормальні блокпости, їжакі нормальні зробили, не з отого епіцентрівського корупційного кутника. Але! Поки всі сидять по хатах ховаючись від повітряної тривоги, пройшовся по наших горах, які звісно ж, є чудовими вогняними точками, або для нас, або для ворога. Жодна не захищена, жодна! Підземки яких в Києві 165 кілометрів не прикриті і не заміновані! На їх основі можна було б зробити таку оборону, яку ядерною бомбою не виколупаєш, проте ніхто цим не опікується. Дай лопати, їжу, трішки грошей на молоко, і цивільні викопають тут такі рви на дорогах, які жоден танк не переїде, але цього не робиться. Дорогі ВІДКРИТІ для ворожої технікі, жодних перешкод. Отже ви вирішили пропускати їх в місто і тут розбирати з дахів та підвалів. Чудовий план, але ми тут потрібні лише в якості гарматного м'яса. Весь OLX забитий об'явами "шукаю роботу в Києві, будь-яку", то що, мало людей? Ти не те що не можеш, не хочеш дати раду тим, хто тут ще є, навіщо повертати ще когось? Щоб вони тут вештались подвір'ями не знаючи де себе прикласти? Давай міськадміністрація викотить оголошення, можна тут на Цензорі - потрібні оборонці, інженери, кухарі, оплата 300грн на день+продпайок+медицина кому потібно, соцпакет, збір о дев'ятій біля кожного метро. Слабо?!
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15.03.2022 15:40 Ответить
Не чую пропозицій. Come on, I'm here! За 500 метрів від адміністрації, ще 2 дні тут, потім речи на Львів.
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15.03.2022 15:43 Ответить
Та звичайно, просто готуються до великих втрат під час чергового наступу тому й запрошують. кацапи своїм солдатам хоча б автомат дають, а у нас і так зійде, в чому прийшов, в тому и воюй, як нема зброї, бери палицю або молоток и ****** на танк.
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15.03.2022 16:30 Ответить
а можна точний шлях? куди їхати? де брати снарягу та зброю? чи як у 41му одну мосінку на троїх?
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15.03.2022 15:56 Ответить
В воєнторзі. Що придбаєш - все твоє. А як нічого не знайдеш, то будеш воювати іграшковим водяним пістолетом. Можна ще з ворога щось знати, коли пощастить.
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15.03.2022 16:32 Ответить
 
 