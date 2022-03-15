Кличко закликав киян-чоловіків, які виїхали, повернутися захищати столицю

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до киян-чоловіків, які поїхали, із закликом повернутися до міста для захисту та оборони столиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє звернення мер оприлюднив в Телеграм.

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"Багато жінок та дітей виїхали в безпечні місця, це зрозуміло. І багато чоловіків, які відвозили свої сім‘ї, повернулися в місто. Я звертаюся до тих, хто цього ще не зробив! Чоловіки-кияни! Повертайтесь! Треба захищати наше місто і своє майбутнє! А не сидіти десь і співчувати", - написав Кличко у телеграмі.

Він також зазначив, що на сьогодні важливими є зусилля кожного киянина.

"Хтось зі зброєю в руках - в теробороні. Хтось допомагає зводити укріплення в місті. Потрібно й готувати їжу нашим захисникам та соціально незахищеним киянам. Розвозити харчі. Багато іншої роботи. Кожен, хто любить Київ і хоче, щоб він вистояв, повинен допомагати як може", - сказав Кличко.

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