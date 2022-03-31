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Кільканадцятиметрова вирва та купи будівельного сміття, - російські окупанти знищили будинок у Ніжині. ФОТОрепортаж
Український політик Юлія Тимошенко опублікувала кадри руйнації, здійсненої російськими окупантами у Ніжині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.
Тимошенко зазначила: "Так виглядає геноцид! Кільканадцятиметрова вирва та купи будівельного сміття.
Це все, що залишилося від будинку та обійстя ніжинської родини Боришкевичів – знаної у місті лікарської династії. Сьогодні вночі "русскій мір" прийшов і до них.
Удар був такої сили, що постраждали навіть діти, які ховалися від бомбардування у підвалі. Нині вони в лікарні. Не варто казати, що поруч немає ані військових, ані промислових об’єктів. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо!"
Топ коментарі
+26 Ирина Кривошея
показати весь коментар31.03.2022 19:36
+25 Advokat Savchuk
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+21 Andry Moon
показати весь коментар31.03.2022 19:38
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Але мафіозна зомбопрошивка підсвідомості не відпускає українців навіть під час війни
Але не про те мова ... Мова за 2008 рік і "вклад" юльки в те, щоб Україна не була у цьому військовому альянсі... Ми все пам'ятаємо... можливо навіть більше, аніж ви б хотіли....
Але один раз сказала правду комусь на заході , що більшості в Україні нема по цьому питанню .
Не требо перекручувати усе з ног на голову . Листа 3-х керівників держави Юля теж підписувала . В тіж самі часи Порошенко йще був неостаннім діячем МП , що не завадило йому вже в 2018 усе зробити для Томосу .
А в 2012 році Порошенко був міністром у Кілі Бімби ...
Те саме ****** Пахло , який на усіх ефірах ********** вже з 2014 запевняв русню , що їх будуть з квітами зустрічати в Україні .
Той самий Пахло , якого слухали ті , хто вирішував готувати лютневе вторгнення .
А Пєтя був в його клепто-банді ключовим міністром економіки !?
В ті самі часи , коли Вова був головним хохмачем на усіх риголювотних корпоративах .
Історія не має монохромну палітру ...
Только не говорите, что это существо поехало в считай полностью окруженный Нежин...
Она упала, закопалась на 5 метров и только потом рванула. То есть создала над собой 5 метровую защиту из земли. Создала яму, ну выбила стекла, но ущерб от неё минимальный. Э Если бы эта дура рванула не под землёй, а над поверхностью земли как современной оружие, ущерб бы был колоссальный, пол деревни бы исчезло а не угол дома
Й це саме авіаційна "звичайна" бомба .
Це фотофіксація військового злочину . Бо авіаційни бомби вживають не по конкретних об"єктах , а по випадкових цілях й площах .
Це предмістя Ніжину - придомова дільниця -- тобто нетрамбований м"який чернозем .
Так що судячи по вирві це ФАБ-500 навіть не 1000 , що й досі на озброєнні ******** ...
В Маріку вже двічи зафіксованні ці бомби й навіть ФАБ-1000 навіть на відео . А там земля утрамбованна була .
Ви погано знаєте історію ... й хімію з механікою .
Якщо щось підривається на глибині , то максимальний діаметр у вибри буде не на поверхні й форма вирви буде не півсферична . А дуже усіченна сфера .
Це саме авіаційна бомба , бо саме таку вирву й залишає сутто вертикальне падіння .
Артилерія й крилата ракета залишає в землі іншої вирви . Витягнутого конусу .