Кільканадцятиметрова вирва та купи будівельного сміття, - російські окупанти знищили будинок у Ніжині. ФОТОрепортаж

Український політик Юлія Тимошенко опублікувала кадри руйнації, здійсненої російськими окупантами у Ніжині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Тимошенко зазначила: "Так виглядає геноцид! Кільканадцятиметрова вирва та купи будівельного сміття.

Це все, що залишилося від будинку та обійстя ніжинської родини Боришкевичів – знаної у місті лікарської династії. Сьогодні вночі "русскій мір" прийшов і до них.

Удар був такої сили, що постраждали навіть діти, які ховалися від бомбардування у підвалі. Нині вони в лікарні. Не варто казати, що поруч немає ані військових, ані промислових об’єктів. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо!"

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