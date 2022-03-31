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Кільканадцятиметрова вирва та купи будівельного сміття, - російські окупанти знищили будинок у Ніжині. ФОТОрепортаж

Український політик Юлія Тимошенко опублікувала кадри руйнації, здійсненої російськими окупантами у Ніжині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Тимошенко зазначила: "Так виглядає геноцид! Кільканадцятиметрова вирва та купи будівельного сміття.

Це все, що залишилося від будинку та обійстя ніжинської родини Боришкевичів – знаної у місті лікарської династії. Сьогодні вночі "русскій мір" прийшов і до них.

Удар був такої сили, що постраждали навіть діти, які ховалися від бомбардування у підвалі. Нині вони в лікарні. Не варто казати, що поруч немає ані військових, ані промислових об’єктів. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріл Ніжина: одна людина загинула, постраждали 6, в тому числі дитина, - мер

Кільканадцятиметрова вирва та купи будівельного сміття, - російські окупанти знищили будинок у Ніжині 01
Кільканадцятиметрова вирва та купи будівельного сміття, - російські окупанти знищили будинок у Ніжині 02
Кільканадцятиметрова вирва та купи будівельного сміття, - російські окупанти знищили будинок у Ніжині 03
Кільканадцятиметрова вирва та купи будівельного сміття, - російські окупанти знищили будинок у Ніжині 04

Автор: 

Ніжин (58) Тимошенко Юлія (4697)


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Топ коментарі
+26
Ще одне лайно вилізло. Ви нащо публікуєте ту зрадницю державних інтересів...
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31.03.2022 19:36
+25
А бабюля колись з ****** в чєкаладє була......
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31.03.2022 19:36
+21
А це не той політик Юлія Тимошенко що в 2008 похерила ПДЧ а піку Ющу?
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31.03.2022 19:38
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Ще одне лайно вилізло. Ви нащо публікуєте ту зрадницю державних інтересів...
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31.03.2022 19:36 Відповісти
А бабюля колись з ****** в чєкаладє була......
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31.03.2022 19:36 Відповісти
Знову косу заплела. І щоб то значило?
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31.03.2022 19:37 Відповісти
Знову за своє. Люді вчєрашнєво дня.
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31.03.2022 19:38 Відповісти
Значит там сейчас самое безопасное место.
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31.03.2022 19:40 Відповісти
А це не той політик Юлія Тимошенко що в 2008 похерила ПДЧ а піку Ющу?
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31.03.2022 19:38 Відповісти
То саме сучище...
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31.03.2022 19:41 Відповісти
До речі, всі ці сьогоднішні проблеми ланцюжком тягнуться від її газових угод. Далі харківські, далі Революція Гідності, далі Крим, Донбас... так що та ***** ще то сучище...
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31.03.2022 19:40 Відповісти
Проблеми тягнуться від блокування олігархічною системою Юлії Тимошенко за сприяння Ющенка, кремлівського агента Фірташа і усієї риго-манафортівської зомбомашини. Ніхто окрім неї не загрожував самому існуванню тієї системи, яка у наслідку і привела Україну на економічне дно рівня Марокко та під агресію "братів". Була б Тимошенко при владі з 2010 р., ми були б вже у ЄС, багатші, вільні, у безпеці та на підході до НАТО, як мінімум.
Але мафіозна зомбопрошивка підсвідомості не відпускає українців навіть під час війни
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31.03.2022 22:58 Відповісти
Знову в образ радетільніци боХиня ввійшла.
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31.03.2022 19:40 Відповісти
Вот в той воронке и надо было бабЮлю прикопать.
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31.03.2022 19:40 Відповісти
навіщо цю курву постити в новинах?!
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31.03.2022 19:42 Відповісти
юлька, так чого ж ми не в НАТО, розкажи людям ...😡
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31.03.2022 19:45 Відповісти
Саме тому , що в 2010 році в друому турі Ви особисто голосували або за Ібуковича , або за Дурбелика Гуцуловича Протиусіха !
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31.03.2022 19:52 Відповісти
Я особисто? 😂😂😂. Я особисто голосувала за юльку, бо вибір тоді був невеликий...А в 2013 я була на Майдані, а юлька у в'язниці...

Але не про те мова ... Мова за 2008 рік і "вклад" юльки в те, щоб Україна не була у цьому військовому альянсі... Ми все пам'ятаємо... можливо навіть більше, аніж ви б хотіли....
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31.03.2022 20:20 Відповісти
Юлька в 2008 100 разів виступала й переконувала виборців , що вступ до НАТО це дуже важливо .
Але один раз сказала правду комусь на заході , що більшості в Україні нема по цьому питанню .

Не требо перекручувати усе з ног на голову . Листа 3-х керівників держави Юля теж підписувала . В тіж самі часи Порошенко йще був неостаннім діячем МП , що не завадило йому вже в 2018 усе зробити для Томосу .
А в 2012 році Порошенко був міністром у Кілі Бімби ...
Те саме ****** Пахло , який на усіх ефірах ********** вже з 2014 запевняв русню , що їх будуть з квітами зустрічати в Україні .
Той самий Пахло , якого слухали ті , хто вирішував готувати лютневе вторгнення .
А Пєтя був в його клепто-банді ключовим міністром економіки !?
В ті самі часи , коли Вова був головним хохмачем на усіх риголювотних корпоративах .

Історія не має монохромну палітру ...
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31.03.2022 21:14 Відповісти
А чьи то фото с косой со спины?)
Только не говорите, что это существо поехало в считай полностью окруженный Нежин...
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31.03.2022 19:45 Відповісти
"Жоден танк не повинен виїхати з місць постійної дислокації" - чи як там? Ліньки ґуґлити...
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31.03.2022 19:47 Відповісти
Это жулька высрала из Флориды?
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31.03.2022 19:47 Відповісти
Виповзло...
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31.03.2022 19:49 Відповісти
Что-бы понимали, эти большие воронки от примитивности оружия, это 19 век бомбы
Она упала, закопалась на 5 метров и только потом рванула. То есть создала над собой 5 метровую защиту из земли. Создала яму, ну выбила стекла, но ущерб от неё минимальный. Э Если бы эта дура рванула не под землёй, а над поверхностью земли как современной оружие, ущерб бы был колоссальный, пол деревни бы исчезло а не угол дома
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31.03.2022 19:50 Відповісти
ти ще напиши, що це гуманна зброя.
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31.03.2022 20:14 Відповісти
ФАБ-500 скоріше всього . Якщо земля там більш тверда -- то можливо й ФАБ-1000.

Й це саме авіаційна "звичайна" бомба .

Це фотофіксація військового злочину . Бо авіаційни бомби вживають не по конкретних об"єктах , а по випадкових цілях й площах .
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31.03.2022 20:17 Відповісти
Повна маячня , бо розмір вирви дуже коливається від типу грунту .
Це предмістя Ніжину - придомова дільниця -- тобто нетрамбований м"який чернозем .

Так що судячи по вирві це ФАБ-500 навіть не 1000 , що й досі на озброєнні ******** ...

В Маріку вже двічи зафіксованні ці бомби й навіть ФАБ-1000 навіть на відео . А там земля утрамбованна була .

Ви погано знаєте історію ... й хімію з механікою .
Якщо щось підривається на глибині , то максимальний діаметр у вибри буде не на поверхні й форма вирви буде не півсферична . А дуже усіченна сфера .

Це саме авіаційна бомба , бо саме таку вирву й залишає сутто вертикальне падіння .
Артилерія й крилата ракета залишає в землі іншої вирви . Витягнутого конусу .
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31.03.2022 20:14 Відповісти
Долго же Вона молчала. Столько лет пиарилась на сокращении призыва - и на тебе. Но лохторат страдает амнезией.
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31.03.2022 19:51 Відповісти
Лохторат страждає ще й від викривленних окулярів. Тимошенко виступала за професійну армію, а не скорочення призову.
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31.03.2022 23:04 Відповісти
Выползла змея подколодная. Война больше месяца аж теперь начала париться.
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31.03.2022 19:59 Відповісти
Сходи но на її ФБ по інформацію для початку.
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31.03.2022 23:00 Відповісти
Мерзота, вона повинна йти за кацапським кораблем на звалище історії, свідок будапештського меморандуму й полірувальниця причандал шуфрича.
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31.03.2022 20:10 Відповісти
Васстаніє мєртвєцов якесь
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31.03.2022 20:31 Відповісти
Так виглядає газовий контракт і ********* з Пу..ним
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31.03.2022 20:56 Відповісти
Аж смішно, як залилось слиною, соплями та лайном юлєфобське бидло.
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31.03.2022 21:05 Відповісти
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31.03.2022 21:11 Відповісти
А бабу Юлю будут судить за то что она подсадила Украину на газовую иглу рашки, из-за чего янык заимел отличный повод продолжить тему и сдать рашке Севастополь в обмен на дешевый газ?
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31.03.2022 21:41 Відповісти
В полон не братииии!!!
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31.03.2022 21:47 Відповісти
 
 