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Російські окупанти мінують центральну частину Лисичанська, - поліція. ФОТОрепортаж

Російські загарбники мінують центральну частину міста Лисичанськ Луганської області.

Про це повідомляє патрульна поліція Луганської області, передає Цензор.НЕТ.

"Увага! Лисичанськ! Ворог мінує центральну частину міста. Сьогодні патрульні виявили на проспекті Перемоги предмети, схожі на міни, які, імовірно, встановлені ворожими ДРГ. Просимо бути уважними під час руху та в жодному разі не наближатися до підозрілих предметів", - йдеться у повідомленні.

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Російські окупанти мінують центральну частину Лисичанська, - поліція 01
Російські окупанти мінують центральну частину Лисичанська, - поліція 02
Російські окупанти мінують центральну частину Лисичанська, - поліція 03
Російські окупанти мінують центральну частину Лисичанська, - поліція 04

Автор: 

армія рф (17359) Лисичанськ (315) мінування (1218) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+10
Невеликі розміри, плоска форма, якісь білі ганчірки біля кожної міни, схожі на парашюти. Навряд чи ДРГ. Маємо справу з дистанційним мінуванням.
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01.04.2022 14:01
+2
Опять всё обосрали??
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01.04.2022 14:25
+1
С парашютиками. Это дистанционное минирование.
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01.04.2022 14:02
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прям возле горного техникума. А де патрульна поліція? Це ж самий центральний проспект
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01.04.2022 13:57 Відповісти
Чукча не читатель...
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01.04.2022 14:01 Відповісти
С парашютиками. Это дистанционное минирование.
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01.04.2022 14:02 Відповісти
Що за модель міни?
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01.04.2022 14:33 Відповісти
Не знаю. Что-то противотанковое.
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01.04.2022 17:30 Відповісти
Я думав ти спец...
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01.04.2022 18:22 Відповісти
Невеликі розміри, плоска форма, якісь білі ганчірки біля кожної міни, схожі на парашюти. Навряд чи ДРГ. Маємо справу з дистанційним мінуванням.
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01.04.2022 14:01 Відповісти
Вася, то обдристані труси второй арміі міра...
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01.04.2022 14:46 Відповісти
Опять всё обосрали??
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01.04.2022 14:25 Відповісти
Это такой асфальт в центре Лисичанска? а чтож тогда не в центре?
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01.04.2022 16:20 Відповісти
 
 