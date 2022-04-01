Российские оккупанты минируют центральную часть Лисичанска, - полиция. ФОТОрепортаж

Российские захватчики минируют центральную часть города Лисичанска Луганской области.

Об этом сообщает патрульная полиция Луганской области, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Лисичанск! Враг минирует центральную часть города. Сегодня патрульные обнаружили на проспекте Победы предметы, похожие на мины, которые, вероятно, установлены вражескими ДРГ. Просим быть внимательными во время движения и ни в коем случае не приближаться к подозрительным предметам", - говорится в сообщении.

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