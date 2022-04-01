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Российские оккупанты минируют центральную часть Лисичанска, - полиция. ФОТОрепортаж

Российские захватчики минируют центральную часть города Лисичанска Луганской области.

Об этом сообщает патрульная полиция Луганской области, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Лисичанск! Враг минирует центральную часть города. Сегодня патрульные обнаружили на проспекте Победы предметы, похожие на мины, которые, вероятно, установлены вражескими ДРГ. Просим быть внимательными во время движения и ни в коем случае не приближаться к подозрительным предметам", - говорится в сообщении.

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Российские оккупанты минируют центральную часть Лисичанска, - полиция 01
Российские оккупанты минируют центральную часть Лисичанска, - полиция 02
Российские оккупанты минируют центральную часть Лисичанска, - полиция 03
Российские оккупанты минируют центральную часть Лисичанска, - полиция 04

Автор: 

армия РФ (19197) Северодонецк (333) минирование (1446) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+10
Невеликі розміри, плоска форма, якісь білі ганчірки біля кожної міни, схожі на парашюти. Навряд чи ДРГ. Маємо справу з дистанційним мінуванням.
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01.04.2022 14:01
+2
Опять всё обосрали??
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01.04.2022 14:25
+1
С парашютиками. Это дистанционное минирование.
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01.04.2022 14:02
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прям возле горного техникума. А де патрульна поліція? Це ж самий центральний проспект
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01.04.2022 13:57 Ответить
Чукча не читатель...
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01.04.2022 14:01 Ответить
С парашютиками. Это дистанционное минирование.
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01.04.2022 14:02 Ответить
Що за модель міни?
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01.04.2022 14:33 Ответить
Не знаю. Что-то противотанковое.
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01.04.2022 17:30 Ответить
Я думав ти спец...
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01.04.2022 18:22 Ответить
Невеликі розміри, плоска форма, якісь білі ганчірки біля кожної міни, схожі на парашюти. Навряд чи ДРГ. Маємо справу з дистанційним мінуванням.
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01.04.2022 14:01 Ответить
Вася, то обдристані труси второй арміі міра...
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01.04.2022 14:46 Ответить
Опять всё обосрали??
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01.04.2022 14:25 Ответить
Это такой асфальт в центре Лисичанска? а чтож тогда не в центре?
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01.04.2022 16:20 Ответить
 
 