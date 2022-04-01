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Ангар із зруйнованою "Мрією" у звільненому Гостомелі. ФОТОрепортаж
У мережі оприлюднили кадри з ангару ДП "Антонов", в Гостомелі, де був знищений літак "Мрія".
Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі написав журналіст Андрій Цаплієнко.
"Так виглядають ангари аеродрому Гостомеля, де з першого дня вторгнення точились бої. Тут знаходяться уламки літака "Мрія". Боляче дивитись.
Але головну МРІЮ українців ворогу не знищити", - написав він.
Топ коментарі
+86 Super Gut
показати весь коментар01.04.2022 23:01
+38 Сергей Ткаченко #455867
показати весь коментар01.04.2022 23:05
+24 Garry Grant
показати весь коментар01.04.2022 23:03
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і це аж через два тижні..
на злітній смузі антонова ворог з,явився за два тижні до цього зізнання керівника оп
І ні, у нас літаками керує не офіс президента.
Себе керівницство Антонова чому евакуювало, а літаки - ні.
Якщо подумати то ДП Антонов входить до державного Укроборонпром. А ми пам'ятаємо позицію влади, тому і готовність така.
"Через всі ці сигнали, що "завтра війна", які пішли навіть від поважних лідерів держав, вони відверто говорять "завтра буде війна". Це паніка - на ринках, у фінансовому секторі... Скільки це коштує нашій державі?" - сказав український президент на зустрічі з іноземними журналістами.
Опубліковано 28 січня 2022
https://mobile.twitter.com/lusenok/status/1509984965508931585 45 мин
Я чула, що Мрія була підготовлена вилетіти опівночі, але керівництво Антонова відклало, бо.... вони святкували день радянської армії 23 лютого!!!
Але простіше заявити
«Порошенко, коли вносив це, то була його особиста передвиборча піар-технологія. Він тоді вже знав, що НАТО нас ніколи не прийме. І зараз не остання доля провини за військову агресію проти України лежить на тих, хто приймав і просував цю норму в Конституцію», - заявив Арестович.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/arestovich-zvinuvativ-poroshenka-i-poperednju-vladu-u-provokuvanni-sohodnishnoji-vijni.html
Це може комусь подобатись чи навпаки, але Зеленський, його оточення і решта "слуг" не визнавали і не визнають ніколи своїх помилок. Тому будуть далі рватися до влади заради збереження свого статуса(
нема вже ні кваліфікації, ні сотень підпреємств, які брали участь в створенні Мрії
проще з нуля побудувати зовсім другий літак, на ******** технологіях
однозначно посадити , злочинна недбалість !
Западные страны знали о войне раньше, поэтому еще 26 января в ГП "Антонов" поступило обращение от NATO NAMSA. Они предложили спасти самый большой самолет и перевезти его и другие судна завода (самолеты Ан-26, Ан-28 и Ан-74) в безопасное место - на предприятие Antonov Logistics Salis в немецком Лейпциге.
Однако руководство "Антонова" не ответило на запрос партнеров и не приняло решение о "Мрие" и других воздушных суднах.
Кроме самолетов завода предложили эвакуировать весь персонал и экипаж. Работники не отказались и переехали в Лейпциг за две недели до начала войны.
В числе эвакуированных были и топ-менеджеры "Антонова"и именно из-за их отсутствия руководство не приняло решение о перегоне самолетов.
А может и кремль - сколько эти башни будут там маячить ?
так что лучше пусть погибнет нашей Мрией, чем станет кацапской Мечтой
По словам экс-капитана "Мрії" Дмитрия Антонова, виновато в этом руководство "Антонова", которое за две недели до войны сбежало в Лейпциг, хотя еще 26 января представителями NATO NAMSA было предложено перебазировать «Мрію» и другие Ан-28, Ан-26, Ан-74 с персоналом, экипажами и запчастями.
Инсайдер UA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2FinsiderUKR%2F26847%3Ffbclid%3**************************************************************&h=AT2zX7-YImnLW4P8npnJaCtWzuMoSVtS5e99KtUv-zbDeTMsnHK1vS3niqz0-JRUE_soCyLJlzN6G-ZSmt_y5XePWgqPpt1q9mt4xNxwwLNpEVkTIooHpQaOtardSHa-BkQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1Ey7TK6WKKAkygdTWcNXOgJyZW8ROccnnbOlt_I5gVgL5Y3RkGRzLKyBo8Qes7zMhPU0p42uo-35nkOxFVzFXqkbQTz1U0yVnbmqSdO7hgY59AWyzTUU3XjclbEWvhlDg1AvF6aq7S894vPnjz4fPtBgqlrh12SMV_rA https://t.me/insiderUKR/26847
Знищити Мрію - це знищити символ України