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Ангар із зруйнованою "Мрією" у звільненому Гостомелі. ФОТОрепортаж

У мережі оприлюднили кадри з ангару ДП "Антонов", в Гостомелі, де був знищений літак "Мрія".

Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі написав журналіст Андрій Цаплієнко. 

"Так виглядають ангари аеродрому Гостомеля, де з першого дня вторгнення точились бої. Тут знаходяться уламки літака "Мрія". Боляче дивитись.
Але головну МРІЮ українців ворогу не знищити", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У результаті атаки РФ на аеропорт Гостомель спалений унікальний літак "Мрія", - ЗМІ

Ангар із зруйнованою Мрією у звільненому Гостомелі 01
Ангар із зруйнованою Мрією у звільненому Гостомелі 02
Ангар із зруйнованою Мрією у звільненому Гостомелі 03

Ангар із зруйнованою Мрією у звільненому Гостомелі 04
Ангар із зруйнованою Мрією у звільненому Гостомелі 05

Автор: 

Гостомель (140) Мрія (118)


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Топ коментарі
+86
В цьому ангарі має бути повішене керівництво Антонова, що не віддало наказ евакуювати літаки закордон!
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01.04.2022 23:01
+38
Бо планували шашлик на травневі свята...
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01.04.2022 23:05
+24
Уже раз третий про это. Зачем по нервам кататься? Лучше бы посадили вредителей и саботажников вовремя не убравших самолёт за границу.
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01.04.2022 23:03
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В цьому ангарі має бути повішене керівництво Антонова, що не віддало наказ евакуювати літаки закордон!
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01.04.2022 23:01 Відповісти
Не повешено,а посажено лет на 15,чтобы гарантированно сдохли в тюрьме
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01.04.2022 23:03 Відповісти
35-й День війни | Що відбувалося в Аеропорті Гостомель - https://www.youtube.com/watch?v=eHz1YyDHF1Y&ab_channel=DmytroAntonov
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01.04.2022 23:37 Відповісти
Как я понял, враньё ОПг Зе в очередной раз развенчанно. Нихрена они не готовились,
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02.04.2022 12:35 Відповісти
може так тому, що напередодні війни керівництво антонова проявило витримку і не панікувало, як того вимагав офіс президента і він сам
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02.04.2022 03:50 Відповісти
Керівництво Антонова само здриснуло до Німеччини напередодні війни, а от літаки не евакуювало, хоча німці пропонували допомогу.
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02.04.2022 13:25 Відповісти
через два тижні після початку війни в змі нарешті з,явився керівник офісу президента і зізнався, що бойові дії виявилися повною неочікованістю..
і це аж через два тижні..
на злітній смузі антонова ворог з,явився за два тижні до цього зізнання керівника оп
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02.04.2022 16:32 Відповісти
Само керівництво Антонова себе евакуювало до Лейпцигу за 2 тиждні до початку війни. А літаки - ні.
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02.04.2022 16:41 Відповісти
це неможливо...нема підтверджень, що війна мала розпочатись через два тижні після цієї події...тоді була оприлюднена позиція верховного керівництва держави - не панікувати...за їнших обставин саме мрією відбулася б евакуація
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02.04.2022 16:52 Відповісти
Ще раз - себе керівництво Антонова евакуювало до Лейпцигу. Літаки - ні, хоча німці пропонували це неодноразово.
І ні, у нас літаками керує не офіс президента.
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02.04.2022 18:58 Відповісти
бачу, що не зрозуміло
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02.04.2022 20:59 Відповісти
Це тобі не зрозуміло, що у кожного своя відповідальність і евакуація літаків - на совісті саме керівницства Антонова, а не керівницства держави.
Себе керівницство Антонова чому евакуювало, а літаки - ні.
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02.04.2022 21:16 Відповісти
Хто понесе відповідальність що своєчасно самолет не перемістили?
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01.04.2022 23:02 Відповісти
Мабуть той,хто фрегат Сагайдачний,поперед війной,поставив на ремонт,да демонтував двигун.
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01.04.2022 23:14 Відповісти
Доречі Мрія також на плановому ремонті була.
Якщо подумати то ДП Антонов входить до державного Укроборонпром. А ми пам'ятаємо позицію влади, тому і готовність така.
"Через всі ці сигнали, що "завтра війна", які пішли навіть від поважних лідерів держав, вони відверто говорять "завтра буде війна". Це паніка - на ринках, у фінансовому секторі... Скільки це коштує нашій державі?" - сказав український президент на зустрічі з іноземними журналістами.
Опубліковано 28 січня 2022
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02.04.2022 02:13 Відповісти
Мрія не була на плановому ремонті, є офіційна заява екіпажа літака, з 22 по 25 керівництво Антонова були в Лейпцигу в Німеччині, тому провина лежить на керівництві Антонова
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02.04.2022 10:59 Відповісти
Donetsk Will Be Free @lusenok

https://mobile.twitter.com/lusenok/status/1509984965508931585 45 мин



Я чула, що Мрія була підготовлена вилетіти опівночі, але керівництво Антонова відклало, бо.... вони святкували день радянської армії 23 лютого!!!
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01.04.2022 23:50 Відповісти
І той, хто розмінував південь і не підірвав міст через Дніпро у Херсоні, в них був план - захопити Лівобережжя за три дні. Але вони не очікували, що українці дадуть тягла москалям, то тепер Ze віддувається, як може і за ***** і за америкосів
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02.04.2022 07:25 Відповісти
Ті, хто не вірив інформації від західних розвідок про підготовку Мордору до нападу на Україну.

Але простіше заявити

«Порошенко, коли вносив це, то була його особиста передвиборча піар-технологія. Він тоді вже знав, що НАТО нас ніколи не прийме. І зараз не остання доля провини за військову агресію проти України лежить на тих, хто приймав і просував цю норму в Конституцію», - заявив Арестович.

https://zn.ua/ukr/POLITICS/arestovich-zvinuvativ-poroshenka-i-poperednju-vladu-u-provokuvanni-sohodnishnoji-vijni.html

Це може комусь подобатись чи навпаки, але Зеленський, його оточення і решта "слуг" не визнавали і не визнають ніколи своїх помилок. Тому будуть далі рватися до влади заради збереження свого статуса(
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02.04.2022 10:49 Відповісти
Уже раз третий про это. Зачем по нервам кататься? Лучше бы посадили вредителей и саботажников вовремя не убравших самолёт за границу.
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01.04.2022 23:03 Відповісти
Вони самі себе не посадять.
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01.04.2022 23:04 Відповісти
Почему самолет не передислоцировали в Польшу? Кто вообще додумался его оставить там, зная что на границах русня стоит?
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01.04.2022 23:03 Відповісти
Бо планували шашлик на травневі свята...
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01.04.2022 23:05 Відповісти
Його спеціально залишили і підготували до того, щоб 24-го каци його захопили і перегнали в мордор. Каци теж до цього готувалися, це була одна з причини їх настирливих спроб захоплення Гостомельського аеропорту вертольотним десантом.
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01.04.2022 23:17 Відповісти
Да, есть такая версия. И она очень правдоподобна.
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01.04.2022 23:25 Відповісти
І рядом Арахамію...
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01.04.2022 23:05 Відповісти
Если не ошибаюсь у нас две Мрии. Одна была недостроена и ее и уничтожили. А действующая где-то на западе.
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01.04.2022 23:06 Відповісти
на фото діюча Мрія ... була,недобудована немає навіть крил
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01.04.2022 23:08 Відповісти
тогда печаль конечно
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01.04.2022 23:10 Відповісти
цю навіть на ЗІП не пустиш,пташці за 30 років,а другу хз чи вдастся добудувати,антонов ніколи ні руслани, ні мрію повністю сам не будував,весь совок пахав на ці літаки
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01.04.2022 23:26 Відповісти
Цікаво. В новинах було, що керівництво авіазавода запропонувало відбудувати Мрію за рахунок ще незібраних закордонних пожертвувань. Виходить, знають, що відбудувати не можуть, а гроші хочуть зібрати.
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01.04.2022 23:39 Відповісти
Якщо вся Ураїна напружиться при серйозних донатах світу думаю років за 7 Мрію відродити можна
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01.04.2022 23:50 Відповісти
як то кажуть *******, не мішки носити,як вони собі то уявляють якщо тільки крило робили на кацапії,так у них вся виробнича документація,але на стару мрію,з старою авіонікою,ніхто не буде копіювати 30 річний проект,його требя кардинально оновлювати,а такими темпами як вони все роблять років 10 можна за Мрію не згадувати,там стільки технологічних процесів треба налагодити,а не відновити,шо я хз коли це буде.але ж грошики так манять)))
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01.04.2022 23:56 Відповісти
це неможливо...даже якщо зберуть достатьно коштів
нема вже ні кваліфікації, ні сотень підпреємств, які брали участь в створенні Мрії
проще з нуля побудувати зовсім другий літак, на ******** технологіях
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01.04.2022 23:58 Відповісти
Дмитро Антонов, командир "Мрії" про те розказував. Він свій блог має на ютубі.
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02.04.2022 02:27 Відповісти
Ну да, там же все Остапы - деньги утром, самолёт через 200 лет.
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02.04.2022 02:38 Відповісти
Ошибаетесь , к сожалению ...
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01.04.2022 23:11 Відповісти
ошибаешься, - одна единственная.
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01.04.2022 23:11 Відповісти
Діючу спалили. Друга - недобудована.
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01.04.2022 23:13 Відповісти
Действующую как раз и уничтожили. А так называемая вторая это часть фюзеляжа и крыло. То есть практически ничего.
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01.04.2022 23:26 Відповісти
Дикуни!!!
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01.04.2022 23:07 Відповісти
Казав підот моії, що Німеччина майже просила перегнати до себе літаки , а телепні не звернули навіть уваги

однозначно посадити , злочинна недбалість !
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01.04.2022 23:07 Відповісти
скоріше зумисний саботаж
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01.04.2022 23:14 Відповісти
Німеччина нагнітала паніку.
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01.04.2022 23:15 Відповісти
///
Западные страны знали о войне раньше, поэтому еще 26 января в ГП "Антонов" поступило обращение от NATO NAMSA. Они предложили спасти самый большой самолет и перевезти его и другие судна завода (самолеты Ан-26, Ан-28 и Ан-74) в безопасное место - на предприятие Antonov Logistics Salis в немецком Лейпциге.
Однако руководство "Антонова" не ответило на запрос партнеров и не приняло решение о "Мрие" и других воздушных суднах.
Кроме самолетов завода предложили эвакуировать весь персонал и экипаж. Работники не отказались и переехали в Лейпциг за две недели до начала войны.
В числе эвакуированных были и топ-менеджеры "Антонова"и именно из-за их отсутствия руководство не приняло решение о перегоне самолетов.
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01.04.2022 23:11 Відповісти
скоты
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02.04.2022 01:02 Відповісти
Ладно, суки, мы вам за это мавзолей заасфальтируем.
А может и кремль - сколько эти башни будут там маячить ?
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01.04.2022 23:19 Відповісти
если б ее перегнали в росссию...это точно была б трагедия
так что лучше пусть погибнет нашей Мрией, чем станет кацапской Мечтой
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02.04.2022 00:02 Відповісти
Керівництво вшилось в Європу за 2 тижня до війни, а літаки лишили, хоча Нато пропонувало забрати літаки с запчастинами і персоналом за місяць до війни!
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02.04.2022 00:25 Відповісти
Керівництво тепер візьмуть за крашанки.
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02.04.2022 00:50 Відповісти
как штепу?
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02.04.2022 01:03 Відповісти
Зависит от исполнителей.
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02.04.2022 02:33 Відповісти
Перше та четверте фото, то "Руслан".
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02.04.2022 00:51 Відповісти
То дрібниці.
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02.04.2022 02:34 Відповісти
А что с незаконченным вторым 225-м ?
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02.04.2022 02:32 Відповісти
Там не "незаконченный", а, скорее, только начатый...
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02.04.2022 13:30 Відповісти
Німці пропонували перегнати Мрію до Німеччини але агентура кремля. яка керує Антоновим відмовилась!
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02.04.2022 08:50 Відповісти
Развею ваши иллюзии. Все тут обвиняют руководство Антонова. Директора уже уволили. Но виноваты в 1-ю очередь те, кто все время рассказывал, что пацаки не нападут, что у них не хватит сил, и т.д. А это - вся РНБО во главе с ЗЕ персонально. Перегнать ее банально не успели потому, что уже в обед там высадился десант. И, да, расстреляли Мрию наши же артиллеристы, когда косили десант, а не пацаки, она то им как-раз нужна была целой. Но тут выбора не было, это сопутствующий ущерб.
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02.04.2022 10:58 Відповісти
Хай Зе і відбудовує Мрію за свій кошт і кошт всієї Зе влади, бо це він волав на увесь світ щоб НЕ РОЗВОДИЛИ ПАНІКУ і НЕ РОЗЛЯКУВАЛИ ІНВЕСТОРІВ.
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03.04.2022 10:31 Відповісти
Перегнати могли і заздалегідь, не обовязково це було робити 24 лютого.
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03.04.2022 10:32 Відповісти
Стало известно, почему не спасли Ан-225 «Мрія»

По словам экс-капитана "Мрії" Дмитрия Антонова, виновато в этом руководство "Антонова", которое за две недели до войны сбежало в Лейпциг, хотя еще 26 января представителями NATO NAMSA было предложено перебазировать «Мрію» и другие Ан-28, Ан-26, Ан-74 с персоналом, экипажами и запчастями.

Инсайдер UA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2FinsiderUKR%2F26847%3Ffbclid%3**************************************************************&h=AT2zX7-YImnLW4P8npnJaCtWzuMoSVtS5e99KtUv-zbDeTMsnHK1vS3niqz0-JRUE_soCyLJlzN6G-ZSmt_y5XePWgqPpt1q9mt4xNxwwLNpEVkTIooHpQaOtardSHa-BkQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1Ey7TK6WKKAkygdTWcNXOgJyZW8ROccnnbOlt_I5gVgL5Y3RkGRzLKyBo8Qes7zMhPU0p42uo-35nkOxFVzFXqkbQTz1U0yVnbmqSdO7hgY59AWyzTUU3XjclbEWvhlDg1AvF6aq7S894vPnjz4fPtBgqlrh12SMV_rA https://t.me/insiderUKR/26847
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02.04.2022 15:58 Відповісти
Хтось з кацапами був у взмові зазделегідь, думаю так.
Знищити Мрію - це знищити символ України
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03.04.2022 10:27 Відповісти
 
 