Ангар із зруйнованою "Мрією" у звільненому Гостомелі. ФОТОрепортаж

У мережі оприлюднили кадри з ангару ДП "Антонов", в Гостомелі, де був знищений літак "Мрія".

Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі написав журналіст Андрій Цаплієнко.

"Так виглядають ангари аеродрому Гостомеля, де з першого дня вторгнення точились бої. Тут знаходяться уламки літака "Мрія". Боляче дивитись.

Але головну МРІЮ українців ворогу не знищити", - написав він.

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