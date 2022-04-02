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Ангар с разрушенной "Мрией" в освобожденном Гостомеле. ФОТОрепортаж

В сети обнародовали кадры из ангара ГП "Антонов", в Гостомеле, где был уничтожен самолет "Мрия".

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграме написал журналист Андрей Цаплиенко.

"Так выглядят ангары аэродрома Гостомеля, где с первого дня вторжения шли бои. Здесь находятся обломки самолета "Мрия". Больно смотреть.
Но главную мечту украинцев врагу не уничтожить", - написал он.

Также смотрите: Уничтоженная "Мрія": Гостомель после российских оккупантов. ВИДЕО

Ангар с разрушенной Мрией в освобожденном Гостомеле 01
Ангар с разрушенной Мрией в освобожденном Гостомеле 02
Ангар с разрушенной Мрией в освобожденном Гостомеле 03

Ангар с разрушенной Мрией в освобожденном Гостомеле 04
Ангар с разрушенной Мрией в освобожденном Гостомеле 05

Автор: 

Гостомель (106) Мрия (69)


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Топ комментарии
+86
В цьому ангарі має бути повішене керівництво Антонова, що не віддало наказ евакуювати літаки закордон!
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01.04.2022 23:01
+38
Бо планували шашлик на травневі свята...
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01.04.2022 23:05
+24
Уже раз третий про это. Зачем по нервам кататься? Лучше бы посадили вредителей и саботажников вовремя не убравших самолёт за границу.
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01.04.2022 23:03
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В цьому ангарі має бути повішене керівництво Антонова, що не віддало наказ евакуювати літаки закордон!
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01.04.2022 23:01 Ответить
Не повешено,а посажено лет на 15,чтобы гарантированно сдохли в тюрьме
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01.04.2022 23:03 Ответить
35-й День війни | Що відбувалося в Аеропорті Гостомель - https://www.youtube.com/watch?v=eHz1YyDHF1Y&ab_channel=DmytroAntonov
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01.04.2022 23:37 Ответить
Как я понял, враньё ОПг Зе в очередной раз развенчанно. Нихрена они не готовились,
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02.04.2022 12:35 Ответить
може так тому, що напередодні війни керівництво антонова проявило витримку і не панікувало, як того вимагав офіс президента і він сам
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02.04.2022 03:50 Ответить
Керівництво Антонова само здриснуло до Німеччини напередодні війни, а от літаки не евакуювало, хоча німці пропонували допомогу.
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02.04.2022 13:25 Ответить
через два тижні після початку війни в змі нарешті з,явився керівник офісу президента і зізнався, що бойові дії виявилися повною неочікованістю..
і це аж через два тижні..
на злітній смузі антонова ворог з,явився за два тижні до цього зізнання керівника оп
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02.04.2022 16:32 Ответить
Само керівництво Антонова себе евакуювало до Лейпцигу за 2 тиждні до початку війни. А літаки - ні.
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02.04.2022 16:41 Ответить
це неможливо...нема підтверджень, що війна мала розпочатись через два тижні після цієї події...тоді була оприлюднена позиція верховного керівництва держави - не панікувати...за їнших обставин саме мрією відбулася б евакуація
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02.04.2022 16:52 Ответить
Ще раз - себе керівництво Антонова евакуювало до Лейпцигу. Літаки - ні, хоча німці пропонували це неодноразово.
І ні, у нас літаками керує не офіс президента.
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02.04.2022 18:58 Ответить
бачу, що не зрозуміло
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02.04.2022 20:59 Ответить
Це тобі не зрозуміло, що у кожного своя відповідальність і евакуація літаків - на совісті саме керівницства Антонова, а не керівницства держави.
Себе керівницство Антонова чому евакуювало, а літаки - ні.
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02.04.2022 21:16 Ответить
Хто понесе відповідальність що своєчасно самолет не перемістили?
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01.04.2022 23:02 Ответить
Мабуть той,хто фрегат Сагайдачний,поперед війной,поставив на ремонт,да демонтував двигун.
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01.04.2022 23:14 Ответить
Доречі Мрія також на плановому ремонті була.
Якщо подумати то ДП Антонов входить до державного Укроборонпром. А ми пам'ятаємо позицію влади, тому і готовність така.
"Через всі ці сигнали, що "завтра війна", які пішли навіть від поважних лідерів держав, вони відверто говорять "завтра буде війна". Це паніка - на ринках, у фінансовому секторі... Скільки це коштує нашій державі?" - сказав український президент на зустрічі з іноземними журналістами.
Опубліковано 28 січня 2022
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02.04.2022 02:13 Ответить
Мрія не була на плановому ремонті, є офіційна заява екіпажа літака, з 22 по 25 керівництво Антонова були в Лейпцигу в Німеччині, тому провина лежить на керівництві Антонова
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02.04.2022 10:59 Ответить
Donetsk Will Be Free @lusenok

https://mobile.twitter.com/lusenok/status/1509984965508931585 45 мин



Я чула, що Мрія була підготовлена вилетіти опівночі, але керівництво Антонова відклало, бо.... вони святкували день радянської армії 23 лютого!!!
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01.04.2022 23:50 Ответить
І той, хто розмінував південь і не підірвав міст через Дніпро у Херсоні, в них був план - захопити Лівобережжя за три дні. Але вони не очікували, що українці дадуть тягла москалям, то тепер Ze віддувається, як може і за ***** і за америкосів
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02.04.2022 07:25 Ответить
Ті, хто не вірив інформації від західних розвідок про підготовку Мордору до нападу на Україну.

Але простіше заявити

«Порошенко, коли вносив це, то була його особиста передвиборча піар-технологія. Він тоді вже знав, що НАТО нас ніколи не прийме. І зараз не остання доля провини за військову агресію проти України лежить на тих, хто приймав і просував цю норму в Конституцію», - заявив Арестович.

https://zn.ua/ukr/POLITICS/arestovich-zvinuvativ-poroshenka-i-poperednju-vladu-u-provokuvanni-sohodnishnoji-vijni.html

Це може комусь подобатись чи навпаки, але Зеленський, його оточення і решта "слуг" не визнавали і не визнають ніколи своїх помилок. Тому будуть далі рватися до влади заради збереження свого статуса(
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02.04.2022 10:49 Ответить
Уже раз третий про это. Зачем по нервам кататься? Лучше бы посадили вредителей и саботажников вовремя не убравших самолёт за границу.
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01.04.2022 23:03 Ответить
Вони самі себе не посадять.
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01.04.2022 23:04 Ответить
Почему самолет не передислоцировали в Польшу? Кто вообще додумался его оставить там, зная что на границах русня стоит?
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01.04.2022 23:03 Ответить
Бо планували шашлик на травневі свята...
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01.04.2022 23:05 Ответить
Його спеціально залишили і підготували до того, щоб 24-го каци його захопили і перегнали в мордор. Каци теж до цього готувалися, це була одна з причини їх настирливих спроб захоплення Гостомельського аеропорту вертольотним десантом.
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01.04.2022 23:17 Ответить
Да, есть такая версия. И она очень правдоподобна.
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01.04.2022 23:25 Ответить
І рядом Арахамію...
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01.04.2022 23:05 Ответить
Если не ошибаюсь у нас две Мрии. Одна была недостроена и ее и уничтожили. А действующая где-то на западе.
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01.04.2022 23:06 Ответить
на фото діюча Мрія ... була,недобудована немає навіть крил
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01.04.2022 23:08 Ответить
тогда печаль конечно
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01.04.2022 23:10 Ответить
цю навіть на ЗІП не пустиш,пташці за 30 років,а другу хз чи вдастся добудувати,антонов ніколи ні руслани, ні мрію повністю сам не будував,весь совок пахав на ці літаки
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01.04.2022 23:26 Ответить
Цікаво. В новинах було, що керівництво авіазавода запропонувало відбудувати Мрію за рахунок ще незібраних закордонних пожертвувань. Виходить, знають, що відбудувати не можуть, а гроші хочуть зібрати.
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01.04.2022 23:39 Ответить
Якщо вся Ураїна напружиться при серйозних донатах світу думаю років за 7 Мрію відродити можна
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01.04.2022 23:50 Ответить
як то кажуть *******, не мішки носити,як вони собі то уявляють якщо тільки крило робили на кацапії,так у них вся виробнича документація,але на стару мрію,з старою авіонікою,ніхто не буде копіювати 30 річний проект,його требя кардинально оновлювати,а такими темпами як вони все роблять років 10 можна за Мрію не згадувати,там стільки технологічних процесів треба налагодити,а не відновити,шо я хз коли це буде.але ж грошики так манять)))
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01.04.2022 23:56 Ответить
це неможливо...даже якщо зберуть достатьно коштів
нема вже ні кваліфікації, ні сотень підпреємств, які брали участь в створенні Мрії
проще з нуля побудувати зовсім другий літак, на ******** технологіях
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01.04.2022 23:58 Ответить
Дмитро Антонов, командир "Мрії" про те розказував. Він свій блог має на ютубі.
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02.04.2022 02:27 Ответить
Ну да, там же все Остапы - деньги утром, самолёт через 200 лет.
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02.04.2022 02:38 Ответить
Ошибаетесь , к сожалению ...
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01.04.2022 23:11 Ответить
ошибаешься, - одна единственная.
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01.04.2022 23:11 Ответить
Діючу спалили. Друга - недобудована.
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01.04.2022 23:13 Ответить
Действующую как раз и уничтожили. А так называемая вторая это часть фюзеляжа и крыло. То есть практически ничего.
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01.04.2022 23:26 Ответить
Дикуни!!!
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01.04.2022 23:07 Ответить
Казав підот моії, що Німеччина майже просила перегнати до себе літаки , а телепні не звернули навіть уваги

однозначно посадити , злочинна недбалість !
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01.04.2022 23:07 Ответить
скоріше зумисний саботаж
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01.04.2022 23:14 Ответить
Німеччина нагнітала паніку.
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01.04.2022 23:15 Ответить
///
Западные страны знали о войне раньше, поэтому еще 26 января в ГП "Антонов" поступило обращение от NATO NAMSA. Они предложили спасти самый большой самолет и перевезти его и другие судна завода (самолеты Ан-26, Ан-28 и Ан-74) в безопасное место - на предприятие Antonov Logistics Salis в немецком Лейпциге.
Однако руководство "Антонова" не ответило на запрос партнеров и не приняло решение о "Мрие" и других воздушных суднах.
Кроме самолетов завода предложили эвакуировать весь персонал и экипаж. Работники не отказались и переехали в Лейпциг за две недели до начала войны.
В числе эвакуированных были и топ-менеджеры "Антонова"и именно из-за их отсутствия руководство не приняло решение о перегоне самолетов.
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01.04.2022 23:11 Ответить
скоты
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02.04.2022 01:02 Ответить
Ладно, суки, мы вам за это мавзолей заасфальтируем.
А может и кремль - сколько эти башни будут там маячить ?
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01.04.2022 23:19 Ответить
если б ее перегнали в росссию...это точно была б трагедия
так что лучше пусть погибнет нашей Мрией, чем станет кацапской Мечтой
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02.04.2022 00:02 Ответить
Керівництво вшилось в Європу за 2 тижня до війни, а літаки лишили, хоча Нато пропонувало забрати літаки с запчастинами і персоналом за місяць до війни!
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02.04.2022 00:25 Ответить
Керівництво тепер візьмуть за крашанки.
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02.04.2022 00:50 Ответить
как штепу?
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02.04.2022 01:03 Ответить
Зависит от исполнителей.
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02.04.2022 02:33 Ответить
Перше та четверте фото, то "Руслан".
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02.04.2022 00:51 Ответить
То дрібниці.
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02.04.2022 02:34 Ответить
А что с незаконченным вторым 225-м ?
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02.04.2022 02:32 Ответить
Там не "незаконченный", а, скорее, только начатый...
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02.04.2022 13:30 Ответить
Німці пропонували перегнати Мрію до Німеччини але агентура кремля. яка керує Антоновим відмовилась!
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02.04.2022 08:50 Ответить
Развею ваши иллюзии. Все тут обвиняют руководство Антонова. Директора уже уволили. Но виноваты в 1-ю очередь те, кто все время рассказывал, что пацаки не нападут, что у них не хватит сил, и т.д. А это - вся РНБО во главе с ЗЕ персонально. Перегнать ее банально не успели потому, что уже в обед там высадился десант. И, да, расстреляли Мрию наши же артиллеристы, когда косили десант, а не пацаки, она то им как-раз нужна была целой. Но тут выбора не было, это сопутствующий ущерб.
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02.04.2022 10:58 Ответить
Хай Зе і відбудовує Мрію за свій кошт і кошт всієї Зе влади, бо це він волав на увесь світ щоб НЕ РОЗВОДИЛИ ПАНІКУ і НЕ РОЗЛЯКУВАЛИ ІНВЕСТОРІВ.
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03.04.2022 10:31 Ответить
Перегнати могли і заздалегідь, не обовязково це було робити 24 лютого.
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03.04.2022 10:32 Ответить
Стало известно, почему не спасли Ан-225 «Мрія»

По словам экс-капитана "Мрії" Дмитрия Антонова, виновато в этом руководство "Антонова", которое за две недели до войны сбежало в Лейпциг, хотя еще 26 января представителями NATO NAMSA было предложено перебазировать «Мрію» и другие Ан-28, Ан-26, Ан-74 с персоналом, экипажами и запчастями.

Инсайдер UA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2FinsiderUKR%2F26847%3Ffbclid%3**************************************************************&h=AT2zX7-YImnLW4P8npnJaCtWzuMoSVtS5e99KtUv-zbDeTMsnHK1vS3niqz0-JRUE_soCyLJlzN6G-ZSmt_y5XePWgqPpt1q9mt4xNxwwLNpEVkTIooHpQaOtardSHa-BkQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1Ey7TK6WKKAkygdTWcNXOgJyZW8ROccnnbOlt_I5gVgL5Y3RkGRzLKyBo8Qes7zMhPU0p42uo-35nkOxFVzFXqkbQTz1U0yVnbmqSdO7hgY59AWyzTUU3XjclbEWvhlDg1AvF6aq7S894vPnjz4fPtBgqlrh12SMV_rA https://t.me/insiderUKR/26847
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02.04.2022 15:58 Ответить
Хтось з кацапами був у взмові зазделегідь, думаю так.
Знищити Мрію - це знищити символ України
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03.04.2022 10:27 Ответить
 
 