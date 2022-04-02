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Новини Фото Війна
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Знищена російська військова вантажівка з пральними машинами та побутовою технікою, розграбованою в будинках під Києвом. ФОТОфакт

Російські війська в Україні активно займаються мародерством. Про це свідчать численні відео та фото, що з'являються в соцмережах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Фото знищеної російської військової вантажівки з пральними машинами та іншою побутовою технікою, розграбованою в будинках під Києвом, опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Знищена російська військова вантажівка з пральними машинами та побутовою технікою, розграбованою в будинках під Києвом 01

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Автор: 

армія рф (17359) мародерство (339)


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Топ коментарі
+92
Манька продолжит стирать в проруби. Да и за ваньку компенсацию не получит - он на учениях был и пропал без вести.
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02.04.2022 12:39
+47
Може зараз вже до переважної більшості дійде,що москалі нам не брати.І що наші мислителі,дисиденти і всі борці за Україну,були праві.
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02.04.2022 12:41
+41
Нормально расейский биомусор "перегрупировывается и отступает" под Киевом. Вся техника горит и танкисты без голов валяются.
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02.04.2022 12:41
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Манька продолжит стирать в проруби. Да и за ваньку компенсацию не получит - он на учениях был и пропал без вести.
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02.04.2022 12:39 Відповісти
воно то так. але в чому суть орка?
воно **** довольне пральною машиною б.в.
а внизу на фото радується 15-20 річним телевізором
які в Україні вже по гаражах стоять
Ви розумієте, на скільки продвинута цивілізація хоче нас навчити жити?
це просто піпец...
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02.04.2022 13:11 Відповісти
Снизу фото с телевизором - это известное фото рашистского мародерства в Ичкерии, средина 90х
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02.04.2022 13:16 Відповісти
А Вы реально оцените масштабы орды - там тысячи километров бездорожья . Нет там цивиллизации . И денег нет
Вот потому орда несколько месяцев ТЕРПЕЛИВО гнила и мёрзла в палатках под границей Украины - ждала отмашки ГРАБИТЬ И НАСИЛОВАТЬ
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02.04.2022 13:26 Відповісти
Три тысячи - только прямо и на восток. Умножь хотя бы но 1000. Так реальней. А без тёплых сральноков у низ 45 миллионов страждущих. Повбывав бы!
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03.04.2022 05:19 Відповісти
Дебіли, блджад!
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03.04.2022 05:07 Відповісти
Руссофашисты.. Помнится, во время чеченской войны тоже показывали российские бронетранспортеры, набитые коврами, музыкальной техникой, телевизорами, с того времени в сознании руссофашиста ничего не изменилось..
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02.04.2022 15:01 Відповісти
А сколько нас все убеждали что какой он духовный русский народ и как его умом не понять. И что мы видим? Крайняя степень убожества, на уровне человеческих отбросов. Такими их и запомним. И детям внукам передадим. С этими тварями нічого спільного окрім кордонів. Баста!
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04.04.2022 08:53 Відповісти
Нормально расейский биомусор "перегрупировывается и отступает" под Киевом. Вся техника горит и танкисты без голов валяются.
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02.04.2022 12:41 Відповісти
На Ютубе на канале Бутусова, под видео с Димой Комаровым, рашики возмущаются))) "Как вы можете, они перегруппируются а вы им в спину стреляете")
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02.04.2022 16:08 Відповісти
Тррррри тататанкиста, трі вєсьолих друга. Земля им бетоном
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03.04.2022 05:01 Відповісти
Може зараз вже до переважної більшості дійде,що москалі нам не брати.І що наші мислителі,дисиденти і всі борці за Україну,були праві.
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02.04.2022 12:41 Відповісти
Не факт, є такі, що знаходяться зараз в безпеці і хають, як Україну і її ЗСУ так і Європу, а коли пропонуєш їм йти у слід російському кораблю говорять, що ми не виховані.
Після перемоги над Московією буду наполягати на тому, щоби ввести паспорта не громадянина аби колаборанти не мали можливість впливати на політичний устрій і працювати в держустановах
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02.04.2022 13:19 Відповісти
Як же це оп за жопу дістало...
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03.04.2022 05:04 Відповісти
Колись,за Київської Руси новгородці нам були братами,та потім їх знищила Московія...
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02.04.2022 13:23 Відповісти
Один з найважливіших позитивних результатів цієї війни..б
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02.04.2022 13:51 Відповісти
Москалі нам не то, що не "брати", мацкалі нам ізвічні вороги, як мінімум останні 350 років. Фашизм московії родився не вчора, він родився ще в 17 столітті. постійні заборони нашої мови, знищення наших стародруків, заборона навчатись і писати українською, привласнення нашої історії, фізичне знищення і постійна асиміляція(вбивство нації) українців - це той матьорий московський фашизм і нацизм в порівнянні з якиим, фашизм 3 Рейху - сопливий підліток.
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02.04.2022 14:14 Відповісти
Терміну "фашисти" не існувало, а московити по суті були фашистами вже багато сотень років.
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02.04.2022 16:21 Відповісти
Без срока давности, ублюдки. И щенков и самок ваших тоже уничтожим, раз у них не отсохли лапьі брать кровавіе "трофеи", Земля для людей, а не для отпрьісков бесноватьіх дидов.
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02.04.2022 12:41 Відповісти
Что вы панимаете. Ета асвабадители, асвабаждают рузгоязычных от вещей из загнивающего Запада. А асвабажденные вещи везли на утилизацию в росийские далекие *****
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02.04.2022 12:42 Відповісти
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02.04.2022 12:42 Відповісти
тєлік украло щоб соловьйова дивитись
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02.04.2022 12:44 Відповісти
Не соловйова а ,,ТРУСКАВКИ,,(ПОЛУНІЦИ)
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02.04.2022 12:57 Відповісти
Твоё лицо, когда ты роSSийско-фашисткое быдло, а твоё дед в углу ада изображает вентилятор.
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02.04.2022 17:24 Відповісти
Це скоріш Грузія 2008 рік.
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03.04.2022 19:52 Відповісти
не важливо... це доказ, що психологія кацапа незмінна - вбивати й мародерити - це їх девіз і скотська природа.
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04.04.2022 15:06 Відповісти
Недоразвитые ублюдосы . Земля им х.у.ями🖕
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02.04.2022 12:43 Відповісти
Вони ***** й хочуть, підари. Гівна їм по саме нікуди. То ж нелюди...
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03.04.2022 05:14 Відповісти
Для мокшів це якісь диковинки, адже в своїх мухосранськах вони такого не бачили. Не вистачає ще унітазів.
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02.04.2022 12:43 Відповісти
Остатки русофашистов-мародеров собрать и зарыть где то в самом далеком болоте чтобы ету мразь никто никогда не нашел и не получил компенсации.
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02.04.2022 12:44 Відповісти
Тільки не в Україні.Нам і свого лайна вистачає
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02.04.2022 12:59 Відповісти
почему, чем больше москалей тем лучше, в наших землях за всю историю уже их залежей сколько, шо лет через 500 у нас начнут нефть добывать с москалей, как сейчас добывают с динозавров))
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02.04.2022 15:04 Відповісти
То своїх УКРАЇНСЬКИХ ЖАБ в тому болоті отруйними москалями ПОТРАВИМО! За що їм така неповага?
Треба ж і про екологію думати!

Засипати москалів хлоркою до повного розчинення!
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02.04.2022 13:01 Відповісти
А откуда кокошникоголовые варвары узнали, что такое стиральные машины и как они выглядят?
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02.04.2022 12:45 Відповісти
В 90-х в них по тєлєку ще розповідали, що на Заході є така дивина - пральні машини.
Потім перестали, ібо нє скрепно ето!
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02.04.2022 13:04 Відповісти
***** кацапським самкам пральні машини, якщо в них немає каналіщації і водопроводу в хаті?
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02.04.2022 12:45 Відповісти
Для понтів перед сусідами
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02.04.2022 12:52 Відповісти
Как шкафчик прикольный😁❗
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02.04.2022 13:28 Відповісти
оффтоп. голландия заморозила активы рашки на 516 млн.
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02.04.2022 12:46 Відповісти
Життя=пральна машина(корпус від неї горілий).Вялікіє,це ті що казали : "Зато нє моєму унітази в Польшє"
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02.04.2022 12:47 Відповісти
До цього члена одне питання:- твоя співмешканка,вже повністью налагодила відносини з окупантами, чи ще разок з'їздить до них на якийсь "сабантуйчик"?
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02.04.2022 12:49 Відповісти
можливо це "півіци" наташа каральова, лабуда, марчєнка, актріса сніжана єгорава та інші адепти руSSкого міра...
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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02.04.2022 13:21 Відповісти
Це також має бути висвітлино всіма світовими ЗМІ.
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02.04.2022 12:50 Відповісти
свинорылокозломордые мародёры... чем ждать от зачатых в пьяном угаре среди немытой посуды и грязного белья...
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02.04.2022 12:52 Відповісти
Стирально-сушильные войска
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02.04.2022 12:56 Відповісти
Вони навіть вікна з хат знімають,склопакети,вялікая страна блд
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02.04.2022 13:00 Відповісти
Теперь понятно почему они не мытые и воняют у них нет стиралок
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02.04.2022 13:06 Відповісти
а нафига им машинки, если в дяровнях там нет центрального водоснабжения с соответствующим в ним давлением и воду из колодцев берут или водовозы на лашадях бочками подвозят? а запустить машинку без подключения к водоподаче они никогда не додумаются ))) да и липистричество, если и есть, то может подаваться только на несколько часов в сутки )))
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02.04.2022 13:11 Відповісти
Технически можно подать воду и с бака сверху. Заполнится медленнее, но будет работать. Но до этого додуматься, нужна голова, в которую не только ест и курит.
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02.04.2022 13:20 Відповісти
да, но надо бак тогда довольно высоко ставить, чтобы нужное давление достичь. или с электроклапаном шаманить. там на нём нет простой регулировки. можно канешно и насос между емкостью и машинкой поставить. я десять лет назад это всё прошёл, когда в бамбасе тёще машинку подключал. там давление в сети было никакое. есть другое, совсем простое решение. но чуть по ходу стирки заморочливое.
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02.04.2022 13:28 Відповісти
в Україні, тепер, вже остаточно, увесь світ побачив, що армія орків Мордору найперша у світі армія мародерів-терористів
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02.04.2022 13:13 Відповісти
Из интернета:
"Все больше и больше аргументов в пользу определения нынешней политики Путинской России в термине РАШИЗМ. (от Russia (Россия) и fascismo (фашизм)

Главными составляющими РАШИЗМА являются:

- признание особой миссии в мире русского народа, у которого, как утверждает Министр культуры Мединский, "есть излишняя хромосома";

- убеждение в статусе "старшего брата" среди всех славянских народов;

- утверждение русской версии православия как единственной правильной религии;

- тоталитарный характер политического режима;

- обоснование права России на защиту, включая военное, так называемое русскоязычное население в других государствах мира…"
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02.04.2022 13:16 Відповісти
Главным признаком фашизма является - уничтожение демократии и правление группки единомышленников в стране .

все это присуще кацапии .

в Украине Ермак,арахамия с подоляком тоже шото мутят в Стамбуле - надо их контролировать демократическому обществу
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02.04.2022 13:31 Відповісти
Добавь Арестовича. Та же ********** рожа. Почему ВАЗ им верит?
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03.04.2022 05:22 Відповісти
Бо він сам такий.
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03.04.2022 12:18 Відповісти
С Германии их прадеды эшелонами вывозили награбленное, только Украина - не Германия, еще не победила, но не проиграла эту войну - это уже точно!
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02.04.2022 13:21 Відповісти
Гитлеровская Германия и Украина это разные вещи. Тогда Германия напала, поэтому грабить в чем-то оправдано. сейчас на Украину мордор напал.
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02.04.2022 16:29 Відповісти
ГРАБИТЬ НИКОГДА НЕОПРАВДАНО!
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03.04.2022 13:21 Відповісти
Просто осознайте, почему армия бомжей удивляется асфальтированным дорогам в наших селах! Почему nutella для них удивительность, а их жены просят украсть хоть что-то из вещей и ноутбук… Именно поэтому, отступая, они выносят даже ковры и блендеры. Мы привыкли, что россия - это москва и питер, а она именно такая - грязная, обосраная, нищая, алкоголизированная...
Заброшенные детские площадки, отсутствие окон-дверей-лифтов в подъездах многоэтажек и даже холодильников в квартирах, люди до сих пор вынуждены жить в деревянных полуразрушенных бараках, где нет канализации и водопровода, сливая все свои нечистоты в специальные "загоны", которые расположены прямо посреди дворов, рядом с качелькой и свалкой - это и есть "лицо" настоящей российской педедерации. Поэтому удивляться тому, что пришедшие воевать на украинские земли захватчики, мягко говоря, шокированы тем, как живут простые люди в обычных украинских селах, ведь такой "роскоши" они в глаза не видели, не стоит...

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02.04.2022 13:24 Відповісти
Когда то кацапские жены в Германии ночные сорочки на улицах носили вместо платьев 🤣🤣
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02.04.2022 13:33 Відповісти
После оккупации Латвии в 1940 жены кацапских офицеров попёрлись в оперу в ночных сорочках. Местные были в ****. Уже покойная тётя рассказала, что её утащили в Москву на какое-то крутое всесоюзное молодежное мероприятие. Она взяла с собой и хорошее платье что надеть на мероприятие, но оказалось, пользоваться тем платьем не было нужды. Там всё было так просто, что ее бы не поняли.
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02.04.2022 13:42 Відповісти
это уже нищета в генах, как и воровство, лень, неаккуратность, зависть, злоба и алкоголизм
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02.04.2022 13:49 Відповісти
Всё это было и при оккупации Балтийских стран на 1940. "Освободители" ******, когда увидели что даже простой народ тут живёт намного лучше простого советского (т.е. русского глубинного). Похоже за 80+ лет там в русской глубинке всё осталось как было. Включая грабежи в оккупированных территориях.
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02.04.2022 13:37 Відповісти
К стиралкам нужен водопровод и канализация, которых в русских деревнях ещё лет двести не будет. Но откуда лапотникам это знать...
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02.04.2022 14:00 Відповісти
Сподіваюсь орки згоріли разом з награбованим
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02.04.2022 14:05 Відповісти
Какие же мрази! Переплюнуть Гитлера по военным преступлениям - это понятно, но достичь недосягаемой высоты в НИЧТОЖЕСТВЕ, это успех!
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02.04.2022 17:23 Відповісти
ТАК ПО ЧЕМ ЖАРЕННЫЙ МОСКАЛЬ !?)
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03.04.2022 01:48 Відповісти
Фото з унітазами - в студію!
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03.04.2022 05:09 Відповісти
Що тут дивуватися, якщо ті олені в себе в сибірах навіть Нутелли не бачили
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03.04.2022 08:09 Відповісти
 
 