Знищена російська військова вантажівка з пральними машинами та побутовою технікою, розграбованою в будинках під Києвом. ФОТОфакт

Російські війська в Україні активно займаються мародерством. Про це свідчать численні відео та фото, що з'являються в соцмережах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Фото знищеної російської військової вантажівки з пральними машинами та іншою побутовою технікою, розграбованою в будинках під Києвом, опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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