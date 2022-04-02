Знищена російська військова вантажівка з пральними машинами та побутовою технікою, розграбованою в будинках під Києвом. ФОТОфакт
Російські війська в Україні активно займаються мародерством. Про це свідчать численні відео та фото, що з'являються в соцмережах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Фото знищеної російської військової вантажівки з пральними машинами та іншою побутовою технікою, розграбованою в будинках під Києвом, опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Топ коментарі
+92 Тарас Дарага
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+47 PREDATOR PREDATOR
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+41 MAKAROV #508144
показати весь коментар02.04.2022 12:41
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воно **** довольне пральною машиною б.в.
а внизу на фото радується 15-20 річним телевізором
які в Україні вже по гаражах стоять
Ви розумієте, на скільки продвинута цивілізація хоче нас навчити жити?
це просто піпец...
Вот потому орда несколько месяцев ТЕРПЕЛИВО гнила и мёрзла в палатках под границей Украины - ждала отмашки ГРАБИТЬ И НАСИЛОВАТЬ
Після перемоги над Московією буду наполягати на тому, щоби ввести паспорта не громадянина аби колаборанти не мали можливість впливати на політичний устрій і працювати в держустановах
Треба ж і про екологію думати!
Засипати москалів хлоркою до повного розчинення!
Потім перестали, ібо нє скрепно ето!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
"Все больше и больше аргументов в пользу определения нынешней политики Путинской России в термине РАШИЗМ. (от Russia (Россия) и fascismo (фашизм)
Главными составляющими РАШИЗМА являются:
- признание особой миссии в мире русского народа, у которого, как утверждает Министр культуры Мединский, "есть излишняя хромосома";
- убеждение в статусе "старшего брата" среди всех славянских народов;
- утверждение русской версии православия как единственной правильной религии;
- тоталитарный характер политического режима;
- обоснование права России на защиту, включая военное, так называемое русскоязычное население в других государствах мира…"
все это присуще кацапии .
в Украине Ермак,арахамия с подоляком тоже шото мутят в Стамбуле - надо их контролировать демократическому обществу
Заброшенные детские площадки, отсутствие окон-дверей-лифтов в подъездах многоэтажек и даже холодильников в квартирах, люди до сих пор вынуждены жить в деревянных полуразрушенных бараках, где нет канализации и водопровода, сливая все свои нечистоты в специальные "загоны", которые расположены прямо посреди дворов, рядом с качелькой и свалкой - это и есть "лицо" настоящей российской педедерации. Поэтому удивляться тому, что пришедшие воевать на украинские земли захватчики, мягко говоря, шокированы тем, как живут простые люди в обычных украинских селах, ведь такой "роскоши" они в глаза не видели, не стоит...