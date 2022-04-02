Уничтожен российский военный грузовик со стиральными машинами и бытовой техникой, разграбленной в домах под Киевом. ФОТОфакт

Российские войска в Украине активно занимаются мародерством. Об этом свидетельствуют многочисленные видео и фото, появляющиеся в соцсетях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Фото уничтоженного российского военного грузовика со стиральными машинами и другой бытовой техникой, разграбленной в домах под Киевом, опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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