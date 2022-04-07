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На Луганщині немає жодної вцілілої лікарні, - Гайдай. ФОТО

На Луганщині немає жодної вцілілої лікарні. З початку повномасштабної війни Росії проти України в регіоні був обстріляний кожний медичний заклад.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

На Луганщині немає жодної вцілілої лікарні, - Гайдай 01
На Луганщині немає жодної вцілілої лікарні, - Гайдай 02
На Луганщині немає жодної вцілілої лікарні, - Гайдай 03
На Луганщині немає жодної вцілілої лікарні, - Гайдай 04
На Луганщині немає жодної вцілілої лікарні, - Гайдай 05
На Луганщині немає жодної вцілілої лікарні, - Гайдай 06

"На фото Рубіжанська лікарня. Нова. Сучасна. З високотехнологічним обладнанням. Була…Нині лікарня залишилася на окупованій частині міста, орки знімають там відео та звинувачують українських військових у руйнуваннях. Зрадник-головний лікар підігрує кадирівцям, хоча абсолютно точно знає, хто і коли зруйнував лікарню. Рашисти умисно позбавляють Луганщину закладів охорони здоров‘я, аби поранені не мали шансів вижити", - зауважує Гайдай.

"Лікарні ми відбудуємо, а зрадники відчують на собі дію Закону про колаборантів", - додає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріл дитячої лікарні в Миколаєві. ВIДЕО камер спостереження

Автор: 

армія рф (17373) лікарня (1359) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4878)


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07.04.2022 15:51 Відповісти
Гайдай каже про лікарні на підконтрольній Україні території.
Які рашисти ********, щоб там не надавали медичну допомогу постраждалим українцям.
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07.04.2022 15:56 Відповісти
Алла - эта псина из когорты Vo-Vo...
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07.04.2022 16:25 Відповісти
Буду знати.)
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07.04.2022 16:29 Відповісти
его уже Админ деактивировал - таких много здесь бывает, это как отдел Vo-Vo...
я замечаю пост - потом ещё раз попадается в других новостях...\и к Админу...\
раньше конечно проще было - до разрешения на подписку...\но и так справимся...\
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07.04.2022 16:52 Відповісти
 
 