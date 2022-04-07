На Луганщині немає жодної вцілілої лікарні, - Гайдай. ФОТО

На Луганщині немає жодної вцілілої лікарні. З початку повномасштабної війни Росії проти України в регіоні був обстріляний кожний медичний заклад.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.













"На фото Рубіжанська лікарня. Нова. Сучасна. З високотехнологічним обладнанням. Була…Нині лікарня залишилася на окупованій частині міста, орки знімають там відео та звинувачують українських військових у руйнуваннях. Зрадник-головний лікар підігрує кадирівцям, хоча абсолютно точно знає, хто і коли зруйнував лікарню. Рашисти умисно позбавляють Луганщину закладів охорони здоров‘я, аби поранені не мали шансів вижити", - зауважує Гайдай.

"Лікарні ми відбудуємо, а зрадники відчують на собі дію Закону про колаборантів", - додає він.

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