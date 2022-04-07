На Луганщині немає жодної вцілілої лікарні, - Гайдай. ФОТО
На Луганщині немає жодної вцілілої лікарні. З початку повномасштабної війни Росії проти України в регіоні був обстріляний кожний медичний заклад.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"На фото Рубіжанська лікарня. Нова. Сучасна. З високотехнологічним обладнанням. Була…Нині лікарня залишилася на окупованій частині міста, орки знімають там відео та звинувачують українських військових у руйнуваннях. Зрадник-головний лікар підігрує кадирівцям, хоча абсолютно точно знає, хто і коли зруйнував лікарню. Рашисти умисно позбавляють Луганщину закладів охорони здоров‘я, аби поранені не мали шансів вижити", - зауважує Гайдай.
"Лікарні ми відбудуємо, а зрадники відчують на собі дію Закону про колаборантів", - додає він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Які рашисти ********, щоб там не надавали медичну допомогу постраждалим українцям.
я замечаю пост - потом ещё раз попадается в других новостях...\и к Админу...\
раньше конечно проще было - до разрешения на подписку...\но и так справимся...\