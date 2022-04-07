На Луганщине нет ни одной уцелевшей больницы, - Гайдай. ФОТО
В Луганской области нет ни одной уцелевшей больницы. С начала полномасштабной войны России против Украины в регионе было обстреляно каждое медицинское учреждение.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"На фото Рубежанская больница. Новая. Современная. С высокотехнологичным оборудованием. Была… Сейчас больница осталась на оккупированной части города, орки снимают там видео и обвиняют украинских военных в разрушениях. Предатель-главврач подыгрывает кадыровцам, хотя совершенно точно знает, кто и когда разрушил больницу. Рашисты намеренно лишают Луганщину заведений здравоохранения, чтобы раненые не имели шансов выжить", - отмечает Гайдай.
"Больницы мы отстроим, а предатели почувствуют на себе действие закона о коллаборантах", - добавляет он.
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Які рашисти ********, щоб там не надавали медичну допомогу постраждалим українцям.
я замечаю пост - потом ещё раз попадается в других новостях...\и к Админу...\
раньше конечно проще было - до разрешения на подписку...\но и так справимся...\