На Луганщине нет ни одной уцелевшей больницы, - Гайдай. ФОТО

В Луганской области нет ни одной уцелевшей больницы. С начала полномасштабной войны России против Украины в регионе было обстреляно каждое медицинское учреждение.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.













"На фото Рубежанская больница. Новая. Современная. С высокотехнологичным оборудованием. Была… Сейчас больница осталась на оккупированной части города, орки снимают там видео и обвиняют украинских военных в разрушениях. Предатель-главврач подыгрывает кадыровцам, хотя совершенно точно знает, кто и когда разрушил больницу. Рашисты намеренно лишают Луганщину заведений здравоохранения, чтобы раненые не имели шансов выжить", - отмечает Гайдай.

"Больницы мы отстроим, а предатели почувствуют на себе действие закона о коллаборантах", - добавляет он.

Смотрите также: Обстрел детской больницы в Николаеве. ВИДЕО камер наблюдения