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Новости Фото Война
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На Луганщине нет ни одной уцелевшей больницы, - Гайдай. ФОТО

В Луганской области нет ни одной уцелевшей больницы. С начала полномасштабной войны России против Украины в регионе было обстреляно каждое медицинское учреждение.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

На Луганщине нет ни одной уцелевшей больницы, - Гайдай 01
На Луганщине нет ни одной уцелевшей больницы, - Гайдай 02
На Луганщине нет ни одной уцелевшей больницы, - Гайдай 03
На Луганщине нет ни одной уцелевшей больницы, - Гайдай 04
На Луганщине нет ни одной уцелевшей больницы, - Гайдай 05
На Луганщине нет ни одной уцелевшей больницы, - Гайдай 06

"На фото Рубежанская больница. Новая. Современная. С высокотехнологичным оборудованием. Была… Сейчас больница осталась на оккупированной части города, орки снимают там видео и обвиняют украинских военных в разрушениях. Предатель-главврач подыгрывает кадыровцам, хотя совершенно точно знает, кто и когда разрушил больницу. Рашисты намеренно лишают Луганщину заведений здравоохранения, чтобы раненые не имели шансов выжить", - отмечает Гайдай.

"Больницы мы отстроим, а предатели почувствуют на себе действие закона о коллаборантах", - добавляет он.

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Автор: 

армия РФ (19224) больница (1439) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6496)


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07.04.2022 15:51 Ответить
Гайдай каже про лікарні на підконтрольній Україні території.
Які рашисти ********, щоб там не надавали медичну допомогу постраждалим українцям.
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07.04.2022 15:56 Ответить
Алла - эта псина из когорты Vo-Vo...
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07.04.2022 16:25 Ответить
Буду знати.)
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07.04.2022 16:29 Ответить
его уже Админ деактивировал - таких много здесь бывает, это как отдел Vo-Vo...
я замечаю пост - потом ещё раз попадается в других новостях...\и к Админу...\
раньше конечно проще было - до разрешения на подписку...\но и так справимся...\
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07.04.2022 16:52 Ответить
 
 