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Двох мародерів затримали у Чернігові. ФОТО
В Чернігові затримані двоє мародерів, які прикривалися тим, що вони в теробороні.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє телеграм-канал Оперративний ЗСУ
"У Чернігові впіймали мародерів, які прикривалися тим, що вони в ТРО", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+43 Максім ХОЙ #398010
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+18 Семен Шкаралупа
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