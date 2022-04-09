Двох мародерів затримали у Чернігові. ФОТО

В Чернігові затримані двоє мародерів, які прикривалися тим, що вони в теробороні.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє телеграм-канал Оперративний ЗСУ

"У Чернігові впіймали мародерів, які прикривалися тим, що вони в ТРО", - зазначається у повідомленні.

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