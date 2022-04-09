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Двух мародеров задержали в Чернигове. ФОТО

В Чернигове задержаны двое мародеров, которые прикрывались тем, что они находятся в теробороне.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает телеграм-канал Оперативный ВСУ.

"В Чернигове поймали мародеров, которые прикрывались тем, что они находятся в ТРО", - отмечается в сообщении.

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Двух мародеров задержали в Чернигове 01

Двух мародеров задержали в Чернигове 02

Автор: 

мародерство (461) Чернигов (884)


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Топ комментарии
+43
МАРОДЕРИ ХУЖЕ КАЦАПА..КАЦАП ВОРОГ,ВСЕ ПРОСТО, ПРИЙШОВ З ****** НАС ВБИТИ..А МАРОДЕР ЦЕ СВОЯ СВИНОТА ЯКІЙ ТИ ДОВІРЯЄШ,ТОМУ ЩО ЦЕ НАШ УКРАЇНЕЦЬ,І ЯКА В НАЙСКРУТНІШИЙ ЧАС МОЖЕ ТОБІ НОЖА В СПИНУ ЗАСАДИТИ
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09.04.2022 23:55
+40
Розстрілювати на місці згідно діючого законодавства. Мародер це 100% колаборант і лютий ворог кожного громадянина.
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09.04.2022 23:52
+18
Чому тільки одному рило начистили?
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09.04.2022 23:59
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Розстрілювати на місці згідно діючого законодавства. Мародер це 100% колаборант і лютий ворог кожного громадянина.
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09.04.2022 23:52 Ответить
А судьи кто?
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09.04.2022 23:55 Ответить
Могу таковым выступить - если потребуется....
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09.04.2022 23:57 Ответить
Да желающих полно и без вас.
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10.04.2022 00:01 Ответить
палачем возмешь?
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10.04.2022 07:28 Ответить
МАРОДЕРИ ХУЖЕ КАЦАПА..КАЦАП ВОРОГ,ВСЕ ПРОСТО, ПРИЙШОВ З ****** НАС ВБИТИ..А МАРОДЕР ЦЕ СВОЯ СВИНОТА ЯКІЙ ТИ ДОВІРЯЄШ,ТОМУ ЩО ЦЕ НАШ УКРАЇНЕЦЬ,І ЯКА В НАЙСКРУТНІШИЙ ЧАС МОЖЕ ТОБІ НОЖА В СПИНУ ЗАСАДИТИ
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09.04.2022 23:55 Ответить
Марадер=кацап --- Кацап=марадер
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10.04.2022 00:44 Ответить
Чому тільки одному рило начистили?
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09.04.2022 23:59 Ответить
та да ктото ему зарядил в харю.
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10.04.2022 00:09 Ответить
Мало. Неякісно, як на мене. А в другого зовсім хлібало неторкнуне...
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10.04.2022 00:27 Ответить
Можливо другому не по морді , а по фаберже з носака влупили декілька разів , бо вже очі догори закотив ...
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10.04.2022 01:04 Ответить
На те й ТРО....(((
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10.04.2022 00:00 Ответить
це майно влади
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10.04.2022 00:01 Ответить
Мені здається, чи той, що у треніках, не тільки ***** отримав, а ще й неприємно усцявся?
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10.04.2022 00:01 Ответить
У мародерів таке трапляється.
При гострих нападах "героїзму". ))
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10.04.2022 00:22 Ответить
Чернігівці кажуть що одного з них уже другий раз на цьому ловлять. Якщо відпускають то мабуть хтось з ними в долі
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10.04.2022 01:00 Ответить
Ну-у-у пристрелить оно проще всего, но мы ведь в Европу стремимся, а это закон, процедура, суд и приговор... (задумалась) Наверное они всё таки откупятся (предположение)
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10.04.2022 01:03 Ответить
А що саме стало причиною їх смерті?
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10.04.2022 01:13 Ответить
А одне стерво ще й вирядилось у піксель. ****** їбаний, вирішив закосити під бійця ТрО.
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10.04.2022 01:16 Ответить
Штанці піксель ще й Талани десь намародерів
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10.04.2022 03:45 Ответить
Да мародер - гражданин Украины, вор, а вы сразу расстрелять. Другое дело предатель-наводчик. Вот тех непонятно зачем задерживать. Или орк, тот вообще не человек. Где попытки к бегству？
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10.04.2022 10:22 Ответить
 
 