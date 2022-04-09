Двух мародеров задержали в Чернигове. ФОТО
В Чернигове задержаны двое мародеров, которые прикрывались тем, что они находятся в теробороне.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает телеграм-канал Оперативный ВСУ.
"В Чернигове поймали мародеров, которые прикрывались тем, что они находятся в ТРО", - отмечается в сообщении.
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При гострих нападах "героїзму". ))