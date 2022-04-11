УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12017 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
11 540 3

Війська РФ обстріляли із важкого озброєння Лисичанськ, пряме влучання у багатоповерхівку, є жертви, - Гайдай. ФОТО

Війська РФ обстріляли із важкого озброєння місто Лисичанськ на Луганщині.

Про це повідомив у фейсбуці голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Пряме влучання у багатоповерхівку, ДСНС продовжують розбирати завали. Вже маємо одного загиблого", - зазначив Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Окупанти гатять, безперервно гатять", - очільник Лисичанської ВЦА Заїка про ситуацію у місті

Війська РФ обстріляли із важкого озброєння Лисичанськ, пряме влучання у багатоповерхівку, є жертви, - Гайдай 01
Війська РФ обстріляли із важкого озброєння Лисичанськ, пряме влучання у багатоповерхівку, є жертви, - Гайдай 02
Війська РФ обстріляли із важкого озброєння Лисичанськ, пряме влучання у багатоповерхівку, є жертви, - Гайдай 03

Автор: 

армія рф (17373) Лисичанськ (315) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4878)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показати весь коментар
11.04.2022 15:18 Відповісти
Лисичанськ- це ж самі нацисти, це ж західна Україна...
Шо, не західна Україна?
То може скажете, що там ще й не нацисти?

АЛЕ СУКИ ПІСЛЯ ВАШИХ ВЛУЧЕНЬ РУСОФОБИ ЦЕ ТОЧНО

ТІ, ЩО НЕ СТАЛИ РУСОХЕЙТЕРАМИ
показати весь коментар
11.04.2022 15:23 Відповісти
русские мрази уже 1,5 месяца обстреливают Мариуполь, Харьков, стирают с лица земли маленькие города луганщины, практически стерли с лица земли городки и села под Киевом - делают это методично, абсолютно не таясь и не боясь какой либо расплаты в будущем..., они абсолютно уверены в своей безнаказанности - как те, кто выполняет приказы, так и те, кто их исполняет..., к сожалению международное право не может похвастать яркими примерами восстановления справедливости и наказания преступников, которые совершали военные преступления...механизм сбора доказательств, рассмотрения дел, вынесения приговоров неповоротлив и нетороплив..., все это может растянуться не просто на годы, а на десятилетия..., поэтому у нас есть только надежда на физическое уничтожение оккупантов и доведение их страны до бесславного конца...
показати весь коментар
11.04.2022 15:29 Відповісти
 
 