Війська РФ обстріляли із важкого озброєння Лисичанськ, пряме влучання у багатоповерхівку, є жертви, - Гайдай. ФОТО
Війська РФ обстріляли із важкого озброєння місто Лисичанськ на Луганщині.
Про це повідомив у фейсбуці голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Пряме влучання у багатоповерхівку, ДСНС продовжують розбирати завали. Вже маємо одного загиблого", - зазначив Гайдай.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Шо, не західна Україна?
То може скажете, що там ще й не нацисти?
АЛЕ СУКИ ПІСЛЯ ВАШИХ ВЛУЧЕНЬ РУСОФОБИ ЦЕ ТОЧНО
ТІ, ЩО НЕ СТАЛИ РУСОХЕЙТЕРАМИ