Війська РФ обстріляли із важкого озброєння Лисичанськ, пряме влучання у багатоповерхівку, є жертви, - Гайдай. ФОТО

Війська РФ обстріляли із важкого озброєння місто Лисичанськ на Луганщині.

Про це повідомив у фейсбуці голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Пряме влучання у багатоповерхівку, ДСНС продовжують розбирати завали. Вже маємо одного загиблого", - зазначив Гайдай.

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