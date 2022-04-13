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Командир полку Таманської дивізії Межуєв ліквідований в Україні. ФОТО
Українські захисники ліквідували командира полку Таманської дивізії підполковника Дениса Межуєва.
Як інформує Цензор.НЕТ про це в твіттері написав український офіцер Анатолій Штефан.
Він зазначив: "Командир мотострілецького полку Таманської дивізії підполковник Межуєв Денис, під час навчання у військовому училищі, пропустив заняття з топографії; Заблукавши на "навчаннях" але вже правильно повернувся додому".
Топ коментарі
+104 Михельсон
показати весь коментар13.04.2022 20:15
+89 Dorian Gray #507190
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+55 Аметист
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такой же понос лился и про Кантемировскую дивизию и вообще все крутые перцы в СССР армии и флоте это РСФСР ....
Не помогла
В нього на голові старезна, совкова ще каска-гіршок. А зверху на неї натягнуте "пальто для совкової каски", яке вони спромоглися пошити та закупити, аби пил у вічі начальства пускати на парадах...
В оккупированном Мелитополе в период с 20 марта по 12 апреля неизвестные патриоты убивают российских военных. В частности, им уже удалось уничтожить 70 россиян, среди которых и кадыровцы. Об этом сообщило Главное управление разведки.
В частности, причины смерти оккупантов в Мелитополе - ножевые и огнестрельные ранения. Информацию о точном количестве убитых оккупационная администрация всячески скрывает.
Российские военные гибнут в период комендантского часа. По данным разведки, к этому причастно движение сопротивления Мелитополя.
Также сообщается, что россияне не могут найти тех, кто ликвидирует их военнослужащих.
mignews.com
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-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!
Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.
Слава Україні! - Героям Слава!
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