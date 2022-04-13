Командир полку Таманської дивізії Межуєв ліквідований в Україні. ФОТО

Українські захисники ліквідували командира полку Таманської дивізії підполковника Дениса Межуєва.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в твіттері написав український офіцер Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Командир мотострілецького полку Таманської дивізії підполковник Межуєв Денис, під час навчання у військовому училищі, пропустив заняття з топографії; Заблукавши на "навчаннях" але вже правильно повернувся додому".

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