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Командир полку Таманської дивізії Межуєв ліквідований в Україні. ФОТО

Українські захисники ліквідували командира полку Таманської дивізії підполковника Дениса Межуєва.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в твіттері написав український офіцер Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Командир мотострілецького полку Таманської дивізії підполковник Межуєв Денис, під час навчання у військовому училищі, пропустив заняття з топографії; Заблукавши на "навчаннях" але вже правильно повернувся додому".

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Командир полку Таманської дивізії Межуєв ліквідований в Україні 01

Автор: 

армія рф (17509) ліквідація (3970)


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Топ коментарі
+104
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13.04.2022 20:15
+89
немає москаля, немає москаля, немає ***** вобщє, одна сира земля...(с)
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13.04.2022 20:15
+55
В Мелитополе неизвестные ликвидировали 70 российских военных

В оккупированном Мелитополе в период с 20 марта по 12 апреля неизвестные патриоты убивают российских военных. В частности, им уже удалось уничтожить 70 россиян, среди которых и кадыровцы. Об этом сообщило Главное управление разведки.

В частности, причины смерти оккупантов в Мелитополе - ножевые и огнестрельные ранения. Информацию о точном количестве убитых оккупационная администрация всячески скрывает.

Российские военные гибнут в период комендантского часа. По данным разведки, к этому причастно движение сопротивления Мелитополя.

Также сообщается, что россияне не могут найти тех, кто ликвидирует их военнослужащих.
mignews.com
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13.04.2022 20:17
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13.04.2022 20:15 Відповісти
Сдох Клим- да и *** с ним!
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13.04.2022 20:44 Відповісти
Ні, цього деніс зовуть, тому Здох деніс - в рот йому пеніс
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13.04.2022 21:29 Відповісти
Картинка маслом!!!
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13.04.2022 20:51 Відповісти
И *****
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13.04.2022 21:30 Відповісти
немає москаля, немає москаля, немає ***** вобщє, одна сира земля...(с)
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13.04.2022 20:15 Відповісти
Це Тарас Шевченко? Добре сказано!
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13.04.2022 20:16 Відповісти
Та ні, це простий український гранатометник Степан
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13.04.2022 20:21 Відповісти
гурт "Пирятин"
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13.04.2022 20:41 Відповісти
Мені подбається ця пісня у виконанні козака Михайлика.... https://www.youtube.com/watch?v=wbzBmMZAeZc
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13.04.2022 20:58 Відповісти
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13.04.2022 21:06 Відповісти
помню с телепередачи "Служу Советскому Союзу" времен СССР пафосно вливали нам часто раз по 10 на год... про Таманскую сколько там орденоносную дивизию какая она непобедимая....особая... а нет... нема ее считай 85% ее состава осталось на полях Украины...
такой же понос лился и про Кантемировскую дивизию и вообще все крутые перцы в СССР армии и флоте это РСФСР ....
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13.04.2022 21:27 Відповісти
Нет ,кацапченок Ифан
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13.04.2022 21:08 Відповісти
Працює артилерія, ї..шать пацани!
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13.04.2022 20:23 Відповісти
...одним кацапом менше, а вторий нас*ав в штани
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13.04.2022 20:42 Відповісти
ну то дай йому Боже здоров"я
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13.04.2022 20:16 Відповісти
Отмежувался от Куйла...
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13.04.2022 20:16 Відповісти
в пеклі допоможе жиріновскому в казан сісти.......
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13.04.2022 20:16 Відповісти
Каска, сразу видно по размеру, анти-джевелинская.
Не помогла
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13.04.2022 20:17 Відповісти
Может он микроцефал? Или на вырост брал)))
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13.04.2022 20:22 Відповісти
Ніт! Воно просто було х@йлоголове!
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13.04.2022 20:37 Відповісти
Каска виросла, а мізки ні. Парадокс.
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13.04.2022 22:04 Відповісти
Ха..Да это банальный ночной горшок,только в чехле.Они туда всем штабом срали,что б на улицу не выходить.
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13.04.2022 23:16 Відповісти
Ви не повірите. Вони, витративши пару трильонів баксів за 20 років на "модернізацію", не спромоглися закупити своєму війську, тим більш "таманському", "елітному", нормальні ******* шоломи.

В нього на голові старезна, совкова ще каска-гіршок. А зверху на неї натягнуте "пальто для совкової каски", яке вони спромоглися пошити та закупити, аби пил у вічі начальства пускати на парадах...
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13.04.2022 23:26 Відповісти
В Мелитополе неизвестные ликвидировали 70 российских военных

В оккупированном Мелитополе в период с 20 марта по 12 апреля неизвестные патриоты убивают российских военных. В частности, им уже удалось уничтожить 70 россиян, среди которых и кадыровцы. Об этом сообщило Главное управление разведки.

В частности, причины смерти оккупантов в Мелитополе - ножевые и огнестрельные ранения. Информацию о точном количестве убитых оккупационная администрация всячески скрывает.

Российские военные гибнут в период комендантского часа. По данным разведки, к этому причастно движение сопротивления Мелитополя.

Также сообщается, что россияне не могут найти тех, кто ликвидирует их военнослужащих.
mignews.com
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13.04.2022 20:17 Відповісти
В Мелике криминал серьезный был, сейчас карает оккупантов патриотично
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13.04.2022 20:25 Відповісти
Хрюсский негодяй, идешь вслед за кораблём, блём,блём...
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13.04.2022 21:10 Відповісти
Не обольщайтесь. Криминал под шумок грабит, крадет и мародерит в украинцев, а кроме того очень много материала о том, что криминал помогает оккупантам. Криминал такие же враги, как и орки!
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13.04.2022 21:14 Відповісти
Падьож елітних кацапськіх свінєй в Украінє прадалжаєтся...
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13.04.2022 20:17 Відповісти
Прошу Цензор. Нет опубликовать эту новость
http://ensita.net/component/k2/item/45014
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13.04.2022 20:17 Відповісти
Дякуємо небайдужим азербайджанцям!
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13.04.2022 21:00 Відповісти
Пакетные войска рф.
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13.04.2022 20:19 Відповісти
Вот и ладненько...
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13.04.2022 20:19 Відповісти
У кого есть кацапские номера в гнилой стране, пересылайте по Viber или по WhatsApp … без дискуссий.

https://t.me/s/rf200_nooow
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13.04.2022 20:19 Відповісти
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13.04.2022 20:19 Відповісти
Долго блудила миром обезьяна косоглазая пока ему не показали дорогу дамой
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13.04.2022 20:19 Відповісти
На*уя это животное носило на голове такой горшок?
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13.04.2022 20:20 Відповісти
Під нього багато трусів можна запхати.
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13.04.2022 20:40 Відповісти
хотів на бубачку бить схожим
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13.04.2022 21:33 Відповісти
шо за день сьогоднi!? одна сумна новина за iншою.........
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13.04.2022 20:20 Відповісти
******
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13.04.2022 20:21 Відповісти
На парад его повезут вперед ногами и в белых тапках. Это не по уставу, но ситуация обязывает.
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13.04.2022 20:22 Відповісти
Двоечник.
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13.04.2022 20:22 Відповісти
Генералы и полковники, видать, у орков уже закончились.
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13.04.2022 20:24 Відповісти
одной рашистской падалью меньше!
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13.04.2022 20:25 Відповісти
У Анатолия Штефана замечательный юмор!
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13.04.2022 20:25 Відповісти
Штірліц взагалі - красава. Читав його ще у Твіттері.
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13.04.2022 20:31 Відповісти
Сдохла скотина!Да и хер с ним!Земля стекловаткой!Скоро вся русня адище пополнит!Говноеды херовы!
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13.04.2022 20:25 Відповісти
Таманська дивізія- такі помпезні назви....
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13.04.2022 20:26 Відповісти
наверное правильно писать ******. например такое выражение: "****** был под полковником"
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13.04.2022 20:26 Відповісти
Ну и в рот ему тот корабль, а ху целую в жопу якорь
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13.04.2022 20:27 Відповісти
крепкого здоровья покойному Слава Україні
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13.04.2022 20:27 Відповісти
Видимо, предшественника этого подполковника тоже убрали.
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13.04.2022 20:28 Відповісти
ага , и каска видать от предшественника , на пару размеров больше не спасла
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13.04.2022 20:30 Відповісти
зажмурили чучмека рабсиянского наши хлопцы, сейчас шайтан в аду его чпокать будет
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13.04.2022 20:29 Відповісти
....поховали москаля.....
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13.04.2022 20:30 Відповісти
менжуев променжевался
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13.04.2022 20:46 Відповісти
Да, и безразмерная каска, на рост сделанная, не помогла.
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13.04.2022 20:48 Відповісти
КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!

Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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13.04.2022 20:52 Відповісти
Один из убитих генералів був командиром кантеміровськоі дивізії, я так розумію
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13.04.2022 20:53 Відповісти
Ордена Сутулова и дважды кровавой тряпки таманскай дивизии кАмандЫр приказал долго жить вротенбергам и михельсонам...
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13.04.2022 21:04 Відповісти
Нех*й шастать
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13.04.2022 21:04 Відповісти
Щикарая у него шапка. Викторхвьодрычу бы понравилась. В ней и огурцы можно заквашивать на весь барак.
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13.04.2022 21:07 Відповісти
тебе свиноцабаке какое фото...?
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13.04.2022 21:18 Відповісти
тебе свиноцабаке вот фото...
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13.04.2022 21:43 Відповісти
Исчо один дед народился
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13.04.2022 21:35 Відповісти
и перед этим ему снился крейсер москва
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13.04.2022 21:36 Відповісти
А 8 лет, а Дамбас, а Крым, а парад на 9 мая таманской дивизии, а все....
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13.04.2022 21:40 Відповісти
Межуев, вот ваш меч !
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13.04.2022 21:50 Відповісти
Ну і добре. Земля і повітря стали чище.
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13.04.2022 22:10 Відповісти
А шо это у него за пепелац на голове?
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13.04.2022 22:40 Відповісти
Головка просто с баклажан.
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14.04.2022 20:03 Відповісти
Прикопан!
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14.04.2022 04:03 Відповісти
Мразь рашистська! Слава ЗСУ! Слава нашим захисникам! Героям Слава! Смерть рашистським окупантам
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14.04.2022 18:34 Відповісти
Симпотичный руснявик. наверное в гробу классно смотрелся.
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17.04.2022 12:24 Відповісти
чурка дагестанская
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18.04.2022 04:17 Відповісти
 
 