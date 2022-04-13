Командир полка Таманской дивизии Межуев ликвидирован в Украине. ФОТО

Украинские защитники ликвидировали командира полка Таманской дивизии Межуева подполковника Дениса Межуева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал украинский офицер Анатолий Штефан.

Он отметил: "командир мотострелкового полка Таманской дивизии подполковник Межуев Денис, во время учебы в военном училище, пропустил занятия по топографии; Заблудившись на "учениях", но уже правильно вернулся домой".

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