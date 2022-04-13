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Командир полка Таманской дивизии Межуев ликвидирован в Украине. ФОТО

Украинские защитники ликвидировали командира полка Таманской дивизии Межуева подполковника Дениса Межуева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал украинский офицер Анатолий Штефан.

Он отметил: "командир мотострелкового полка Таманской дивизии подполковник Межуев Денис, во время учебы в военном училище, пропустил занятия по топографии; Заблудившись на "учениях", но уже правильно вернулся домой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные патриоты в Мелитополе ликвидировали уже более 70 оккупантов, среди них были "кадыровцы", - разведка

Командир полка Таманской дивизии Межуев ликвидирован в Украине 01

армия РФ (19358) ликвидация (3588)


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Топ комментарии
+104
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13.04.2022 20:15
+89
немає москаля, немає москаля, немає ***** вобщє, одна сира земля...(с)
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13.04.2022 20:15
+55
В Мелитополе неизвестные ликвидировали 70 российских военных

В оккупированном Мелитополе в период с 20 марта по 12 апреля неизвестные патриоты убивают российских военных. В частности, им уже удалось уничтожить 70 россиян, среди которых и кадыровцы. Об этом сообщило Главное управление разведки.

В частности, причины смерти оккупантов в Мелитополе - ножевые и огнестрельные ранения. Информацию о точном количестве убитых оккупационная администрация всячески скрывает.

Российские военные гибнут в период комендантского часа. По данным разведки, к этому причастно движение сопротивления Мелитополя.

Также сообщается, что россияне не могут найти тех, кто ликвидирует их военнослужащих.
mignews.com
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13.04.2022 20:17
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13.04.2022 20:15 Ответить
Сдох Клим- да и *** с ним!
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13.04.2022 20:44 Ответить
Ні, цього деніс зовуть, тому Здох деніс - в рот йому пеніс
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13.04.2022 21:29 Ответить
Картинка маслом!!!
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13.04.2022 20:51 Ответить
И *****
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13.04.2022 21:30 Ответить
немає москаля, немає москаля, немає ***** вобщє, одна сира земля...(с)
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13.04.2022 20:15 Ответить
Це Тарас Шевченко? Добре сказано!
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13.04.2022 20:16 Ответить
Та ні, це простий український гранатометник Степан
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13.04.2022 20:21 Ответить
гурт "Пирятин"
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13.04.2022 20:41 Ответить
Мені подбається ця пісня у виконанні козака Михайлика.... https://www.youtube.com/watch?v=wbzBmMZAeZc
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13.04.2022 20:58 Ответить
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13.04.2022 21:06 Ответить
помню с телепередачи "Служу Советскому Союзу" времен СССР пафосно вливали нам часто раз по 10 на год... про Таманскую сколько там орденоносную дивизию какая она непобедимая....особая... а нет... нема ее считай 85% ее состава осталось на полях Украины...
такой же понос лился и про Кантемировскую дивизию и вообще все крутые перцы в СССР армии и флоте это РСФСР ....
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13.04.2022 21:27 Ответить
Нет ,кацапченок Ифан
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13.04.2022 21:08 Ответить
Працює артилерія, ї..шать пацани!
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13.04.2022 20:23 Ответить
...одним кацапом менше, а вторий нас*ав в штани
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13.04.2022 20:42 Ответить
ну то дай йому Боже здоров"я
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13.04.2022 20:16 Ответить
Отмежувался от Куйла...
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13.04.2022 20:16 Ответить
в пеклі допоможе жиріновскому в казан сісти.......
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13.04.2022 20:16 Ответить
Каска, сразу видно по размеру, анти-джевелинская.
Не помогла
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13.04.2022 20:17 Ответить
Может он микроцефал? Или на вырост брал)))
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13.04.2022 20:22 Ответить
Ніт! Воно просто було х@йлоголове!
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13.04.2022 20:37 Ответить
Каска виросла, а мізки ні. Парадокс.
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13.04.2022 22:04 Ответить
Ха..Да это банальный ночной горшок,только в чехле.Они туда всем штабом срали,что б на улицу не выходить.
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13.04.2022 23:16 Ответить
Ви не повірите. Вони, витративши пару трильонів баксів за 20 років на "модернізацію", не спромоглися закупити своєму війську, тим більш "таманському", "елітному", нормальні ******* шоломи.

В нього на голові старезна, совкова ще каска-гіршок. А зверху на неї натягнуте "пальто для совкової каски", яке вони спромоглися пошити та закупити, аби пил у вічі начальства пускати на парадах...
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13.04.2022 23:26 Ответить
В Мелитополе неизвестные ликвидировали 70 российских военных

В оккупированном Мелитополе в период с 20 марта по 12 апреля неизвестные патриоты убивают российских военных. В частности, им уже удалось уничтожить 70 россиян, среди которых и кадыровцы. Об этом сообщило Главное управление разведки.

В частности, причины смерти оккупантов в Мелитополе - ножевые и огнестрельные ранения. Информацию о точном количестве убитых оккупационная администрация всячески скрывает.

Российские военные гибнут в период комендантского часа. По данным разведки, к этому причастно движение сопротивления Мелитополя.

Также сообщается, что россияне не могут найти тех, кто ликвидирует их военнослужащих.
mignews.com
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13.04.2022 20:17 Ответить
В Мелике криминал серьезный был, сейчас карает оккупантов патриотично
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13.04.2022 20:25 Ответить
Хрюсский негодяй, идешь вслед за кораблём, блём,блём...
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13.04.2022 21:10 Ответить
Не обольщайтесь. Криминал под шумок грабит, крадет и мародерит в украинцев, а кроме того очень много материала о том, что криминал помогает оккупантам. Криминал такие же враги, как и орки!
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13.04.2022 21:14 Ответить
Падьож елітних кацапськіх свінєй в Украінє прадалжаєтся...
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13.04.2022 20:17 Ответить
Прошу Цензор. Нет опубликовать эту новость
http://ensita.net/component/k2/item/45014
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13.04.2022 20:17 Ответить
Дякуємо небайдужим азербайджанцям!
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13.04.2022 21:00 Ответить
Пакетные войска рф.
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13.04.2022 20:19 Ответить
Вот и ладненько...
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13.04.2022 20:19 Ответить
У кого есть кацапские номера в гнилой стране, пересылайте по Viber или по WhatsApp … без дискуссий.

https://t.me/s/rf200_nooow
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13.04.2022 20:19 Ответить
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13.04.2022 20:19 Ответить
Долго блудила миром обезьяна косоглазая пока ему не показали дорогу дамой
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13.04.2022 20:19 Ответить
На*уя это животное носило на голове такой горшок?
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13.04.2022 20:20 Ответить
Під нього багато трусів можна запхати.
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13.04.2022 20:40 Ответить
хотів на бубачку бить схожим
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13.04.2022 21:33 Ответить
шо за день сьогоднi!? одна сумна новина за iншою.........
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13.04.2022 20:20 Ответить
******
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13.04.2022 20:21 Ответить
На парад его повезут вперед ногами и в белых тапках. Это не по уставу, но ситуация обязывает.
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13.04.2022 20:22 Ответить
Двоечник.
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13.04.2022 20:22 Ответить
Генералы и полковники, видать, у орков уже закончились.
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13.04.2022 20:24 Ответить
одной рашистской падалью меньше!
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13.04.2022 20:25 Ответить
У Анатолия Штефана замечательный юмор!
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13.04.2022 20:25 Ответить
Штірліц взагалі - красава. Читав його ще у Твіттері.
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13.04.2022 20:31 Ответить
Сдохла скотина!Да и хер с ним!Земля стекловаткой!Скоро вся русня адище пополнит!Говноеды херовы!
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13.04.2022 20:25 Ответить
Таманська дивізія- такі помпезні назви....
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13.04.2022 20:26 Ответить
наверное правильно писать ******. например такое выражение: "****** был под полковником"
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13.04.2022 20:26 Ответить
Ну и в рот ему тот корабль, а ху целую в жопу якорь
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13.04.2022 20:27 Ответить
крепкого здоровья покойному Слава Україні
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13.04.2022 20:27 Ответить
Видимо, предшественника этого подполковника тоже убрали.
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13.04.2022 20:28 Ответить
ага , и каска видать от предшественника , на пару размеров больше не спасла
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13.04.2022 20:30 Ответить
зажмурили чучмека рабсиянского наши хлопцы, сейчас шайтан в аду его чпокать будет
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13.04.2022 20:29 Ответить
....поховали москаля.....
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13.04.2022 20:30 Ответить
менжуев променжевался
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13.04.2022 20:46 Ответить
Да, и безразмерная каска, на рост сделанная, не помогла.
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13.04.2022 20:48 Ответить
КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!

Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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13.04.2022 20:52 Ответить
Один из убитих генералів був командиром кантеміровськоі дивізії, я так розумію
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13.04.2022 20:53 Ответить
Ордена Сутулова и дважды кровавой тряпки таманскай дивизии кАмандЫр приказал долго жить вротенбергам и михельсонам...
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13.04.2022 21:04 Ответить
Нех*й шастать
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13.04.2022 21:04 Ответить
Щикарая у него шапка. Викторхвьодрычу бы понравилась. В ней и огурцы можно заквашивать на весь барак.
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13.04.2022 21:07 Ответить
тебе свиноцабаке какое фото...?
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13.04.2022 21:18 Ответить
тебе свиноцабаке вот фото...
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13.04.2022 21:43 Ответить
Исчо один дед народился
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13.04.2022 21:35 Ответить
и перед этим ему снился крейсер москва
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13.04.2022 21:36 Ответить
А 8 лет, а Дамбас, а Крым, а парад на 9 мая таманской дивизии, а все....
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13.04.2022 21:40 Ответить
Межуев, вот ваш меч !
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13.04.2022 21:50 Ответить
Ну і добре. Земля і повітря стали чище.
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13.04.2022 22:10 Ответить
А шо это у него за пепелац на голове?
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13.04.2022 22:40 Ответить
Головка просто с баклажан.
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14.04.2022 20:03 Ответить
Прикопан!
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14.04.2022 04:03 Ответить
Мразь рашистська! Слава ЗСУ! Слава нашим захисникам! Героям Слава! Смерть рашистським окупантам
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14.04.2022 18:34 Ответить
Симпотичный руснявик. наверное в гробу классно смотрелся.
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17.04.2022 12:24 Ответить
чурка дагестанская
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18.04.2022 04:17 Ответить
 
 