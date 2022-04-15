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У бою на Донеччині морські піхотинці захопили 16 БМП та 5 БТР. ФОТОрепортаж

Морські піхотинці успішно відбили атаку російських окупантів у Донецькій області та захопили ворожу техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування морської піхоти.

У повідомленні зазначається: "На початку квітня ворог вирішив у черговий раз спробувати прорвати лінію оборони наших захисників на Донеччині, але як результат отримав "гостинну" зустріч. Серед тих, хто того дня брав участь у відбитті атаки, були й воїни 503-го окремого батальйону морської піхоти.

"Мабуть це нам", - подумали борсуки й затрофеїли багато ворожої техніки. Чи планували віддавати расєйські фашисти свою техніку? Ті, кого наші хлопці відправили до Жиріка посидіти у нього на колінках, вже не скажуть, а кому пощастило потрапити у полон, - особливо не заперечували.

За словами морпіхів, прорив ворог спробував здійснити на одному з напрямків на Донеччині. Але невдачі чекали загарбників ще на початку "героїчного походу".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Бегом ползи, сука", - українські морські піхотинці на Донбасі беруть у полон окупантів. ВIДЕО

Противник через брід пройшов річку й одразу почав втрачати техніку, підірвалось 4-5 одиниць бронетехніки, бо, звісно, на них там чекали. Далі полями вони пішли у напрямку найближчого населеного пункту. Під час їхнього руху наш підрозділ завдав вогневого ураження. По факту – знищили дві БПМ-3 і один БТР-82А.

Коли рашисти зайшли в селище, до них одразу вирушила десантно-штурмова група морпіхів й розпочала зачистку.

– Під час "санітарно-епідеміологічних" заходів, було знищено або пошкоджено ворожий танк, три БПМ-3 й два БТР, - продовжив розповідь морпіх. – Також противник вирішив, що ми краще за них зможемо використовувати їхню бронетехніку, тому залишив нам БМП-3 та два БТРи. А залишки "проривальників" відійшли у своєму, вже такому відомому напрямку.

Далі "борсуки" продовжили зачистку селища, обійшли усі житлові будинки у пошуку тих, "когонебрасають". Як результат, знайшли шістьох окупантів, що героїчно ховались у одному підвалі, звідки їх дістали та передали відповідним структурам.

Отже, в результаті бою було захоплено цілими та трохи ушкодженими шістнадцять БПМ і п’ять БТР-82А. На даний час частина цієї техніки вже робить смерть москалям. Решта, після невеликого ремонту, теж поповнить парк бронетехніки "борсуків"".

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У бою на Донеччині морські піхотинці захопили 16 БМП та 5 БТР 01
У бою на Донеччині морські піхотинці захопили 16 БМП та 5 БТР 02
У бою на Донеччині морські піхотинці захопили 16 БМП та 5 БТР 03
У бою на Донеччині морські піхотинці захопили 16 БМП та 5 БТР 04

Автор: 

Донбас (22356) Донецька область (8467) 36 окрема бригада морської піхоти (204) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+77
Слава нашим Героям! Дякуємо за швидке та якісне постачання кацапського озброєння!
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15.04.2022 21:30
+58
Хлопці, ви неймовірні!!!!!!
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15.04.2022 21:31
+41
Молодці, Вам ціни нема
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15.04.2022 21:32
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Слава нашим Героям! Дякуємо за швидке та якісне постачання кацапського озброєння!
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15.04.2022 21:30 Відповісти
З кацапа воїн - як з гівна пуля!
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15.04.2022 22:22 Відповісти
Хлопці, ви неймовірні!!!!!!
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15.04.2022 21:31 Відповісти
Молодці, Вам ціни нема
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15.04.2022 21:32 Відповісти
Свинособачим "проривальникам" дещо порвали від вуха до вуха. І це не рот.
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15.04.2022 21:33 Відповісти
Херасе в военторге завоз!
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15.04.2022 21:33 Відповісти
Це якесь мародерство
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15.04.2022 21:35 Відповісти
І кричуща кацапофобія!
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15.04.2022 22:03 Відповісти
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16.04.2022 03:35 Відповісти
Екіпаж танку точно "втратив голови" вже остаточно.
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15.04.2022 21:37 Відповісти
Очевидно, що буряти.
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15.04.2022 22:17 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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15.04.2022 21:38 Відповісти
Неплохо так сегодня кацапы нам техники поставили 😎
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15.04.2022 21:39 Відповісти
По тексту: "На початку квітня".
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15.04.2022 22:28 Відповісти
Слава Героям!
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15.04.2022 21:50 Відповісти
🤣🤣🤣
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15.04.2022 22:00 Відповісти
начало репарации. ну так нехило.
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15.04.2022 22:01 Відповісти
Слава ЗСУ!!!
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15.04.2022 22:04 Відповісти
Слава нашим морським піхотинцям!!! Смерть клятим ворогам!
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15.04.2022 22:08 Відповісти
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15.04.2022 22:08 Відповісти
Які молодці наші захисники ,скільки мужності і відваги знищуючи рашиську нечисть. Слава ЗСУ !
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15.04.2022 22:14 Відповісти
"демилитаризация"?
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15.04.2022 22:21 Відповісти
А рашка воет каждый день: "прекратите поставки оружия Украине"!
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15.04.2022 22:30 Відповісти
ВСУ сила.москалям смерть.СЛАВА УКРАЇНІ
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15.04.2022 22:39 Відповісти
16 бмп???? Це розгром!!!
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15.04.2022 22:55 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава УКРАIНI!
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15.04.2022 23:05 Відповісти
Найгарніші фото на світі!

І так буде з кожною рускою мерзотою!

Дякую!

Слава Україні!
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16.04.2022 07:33 Відповісти
Слава борсукам З С У! Слава Україні!
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16.04.2022 11:14 Відповісти
 
 