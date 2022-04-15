У бою на Донеччині морські піхотинці захопили 16 БМП та 5 БТР. ФОТОрепортаж

Морські піхотинці успішно відбили атаку російських окупантів у Донецькій області та захопили ворожу техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування морської піхоти.

У повідомленні зазначається: "На початку квітня ворог вирішив у черговий раз спробувати прорвати лінію оборони наших захисників на Донеччині, але як результат отримав "гостинну" зустріч. Серед тих, хто того дня брав участь у відбитті атаки, були й воїни 503-го окремого батальйону морської піхоти.

"Мабуть це нам", - подумали борсуки й затрофеїли багато ворожої техніки. Чи планували віддавати расєйські фашисти свою техніку? Ті, кого наші хлопці відправили до Жиріка посидіти у нього на колінках, вже не скажуть, а кому пощастило потрапити у полон, - особливо не заперечували.

За словами морпіхів, прорив ворог спробував здійснити на одному з напрямків на Донеччині. Але невдачі чекали загарбників ще на початку "героїчного походу".

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Противник через брід пройшов річку й одразу почав втрачати техніку, підірвалось 4-5 одиниць бронетехніки, бо, звісно, на них там чекали. Далі полями вони пішли у напрямку найближчого населеного пункту. Під час їхнього руху наш підрозділ завдав вогневого ураження. По факту – знищили дві БПМ-3 і один БТР-82А.

Коли рашисти зайшли в селище, до них одразу вирушила десантно-штурмова група морпіхів й розпочала зачистку.

– Під час "санітарно-епідеміологічних" заходів, було знищено або пошкоджено ворожий танк, три БПМ-3 й два БТР, - продовжив розповідь морпіх. – Також противник вирішив, що ми краще за них зможемо використовувати їхню бронетехніку, тому залишив нам БМП-3 та два БТРи. А залишки "проривальників" відійшли у своєму, вже такому відомому напрямку.

Далі "борсуки" продовжили зачистку селища, обійшли усі житлові будинки у пошуку тих, "когонебрасають". Як результат, знайшли шістьох окупантів, що героїчно ховались у одному підвалі, звідки їх дістали та передали відповідним структурам.

Отже, в результаті бою було захоплено цілими та трохи ушкодженими шістнадцять БПМ і п’ять БТР-82А. На даний час частина цієї техніки вже робить смерть москалям. Решта, після невеликого ремонту, теж поповнить парк бронетехніки "борсуків"".

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