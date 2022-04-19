Наслідки обстрілу військами РФ Зеленодольська на Дніпропетровщині. ФОТО

Війська РФ упродовж ночі обстрілювали із "Градів" Криворізький район Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровщини Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він також опублікував фото пошкодженого внаслідок російських обстрілів будинку у Зеленодольську.





"Це будинок у Зеленодольську після нічного обстрілу. Ось так нас рятує "рускій мір". Ми їх знищимо", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація на Дніпропетровщині. Окупанти масово обстріляли Криворізький район градами, - Резніченко