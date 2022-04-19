УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6449 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
10 406 9

Наслідки обстрілу військами РФ Зеленодольська на Дніпропетровщині. ФОТО

Війська РФ упродовж ночі обстрілювали із "Градів" Криворізький район Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровщини Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він також опублікував фото пошкодженого внаслідок російських обстрілів будинку у Зеленодольську.

Наслідки обстрілу військами РФ Зеленодольська на Дніпропетровщині 01
Наслідки обстрілу військами РФ Зеленодольська на Дніпропетровщині 02

"Це будинок у Зеленодольську після нічного обстрілу. Ось так нас рятує "рускій мір". Ми їх знищимо", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація на Дніпропетровщині. Окупанти масово обстріляли Криворізький район градами, - Резніченко

Автор: 

армія рф (17399) обстріл (28523) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3729)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапська пасочка...

показати весь коментар
19.04.2022 12:45 Відповісти
У них кулічі. Тьху, повбивав би.
показати весь коментар
19.04.2022 12:54 Відповісти
Кацапські "сосіскі в тєстє".

показати весь коментар
19.04.2022 14:01 Відповісти
А де зараз мама Рімма та папа Саша,який обізвав Рух Опору Капітуляції біомасою?
показати весь коментар
19.04.2022 13:04 Відповісти
Де, де? В Мацквє.
показати весь коментар
19.04.2022 13:54 Відповісти
Оооооо...Вони далеко...Дуже далеко. Атсєлянєвідать.))))
показати весь коментар
19.04.2022 14:26 Відповісти
Оооооо...Вони далеко...Дуже далеко. Атсєлянєвідать.))))
показати весь коментар
19.04.2022 14:29 Відповісти
 
 