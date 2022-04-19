Наслідки обстрілу військами РФ Зеленодольська на Дніпропетровщині. ФОТО
Війська РФ упродовж ночі обстрілювали із "Градів" Криворізький район Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровщини Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
Він також опублікував фото пошкодженого внаслідок російських обстрілів будинку у Зеленодольську.
"Це будинок у Зеленодольську після нічного обстрілу. Ось так нас рятує "рускій мір". Ми їх знищимо", - зазначив він.
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Oresta Bartka
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ahuhu
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