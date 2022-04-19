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Новости Фото Война
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Последствия обстрела войсками РФ Зеленодольска в Днепропетровской области. ФОТО

Войска РФ ночью обстреливали из "Градов" Криворожский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровщины Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

Он также опубликовал фото поврежденного дома в Зеленодольске вследствие российских обстрелов.

Последствия обстрела войсками РФ Зеленодольска в Днепропетровской области 01

Последствия обстрела войсками РФ Зеленодольска в Днепропетровской области 02

"Это дом в Зеленодольске после ночного обстрела. Вот так нас спасает "русский мир". Мы их уничтожим", - отметил он.

Читайте также: Ситуация в Днепропетровской области. Оккупанты массово обстреляли Криворожский район "Градами", - Резниченко

Автор: 

армия РФ (19249) обстрел (27202) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3956)


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Кацапська пасочка...

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19.04.2022 12:45 Ответить
У них кулічі. Тьху, повбивав би.
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19.04.2022 12:54 Ответить
Кацапські "сосіскі в тєстє".

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19.04.2022 14:01 Ответить
А де зараз мама Рімма та папа Саша,який обізвав Рух Опору Капітуляції біомасою?
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19.04.2022 13:04 Ответить
Де, де? В Мацквє.
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19.04.2022 13:54 Ответить
Оооооо...Вони далеко...Дуже далеко. Атсєлянєвідать.))))
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19.04.2022 14:26 Ответить
Оооооо...Вони далеко...Дуже далеко. Атсєлянєвідать.))))
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19.04.2022 14:29 Ответить
 
 