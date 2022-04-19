Последствия обстрела войсками РФ Зеленодольска в Днепропетровской области. ФОТО

Войска РФ ночью обстреливали из "Градов" Криворожский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровщины Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

Он также опубликовал фото поврежденного дома в Зеленодольске вследствие российских обстрелов.

"Это дом в Зеленодольске после ночного обстрела. Вот так нас спасает "русский мир". Мы их уничтожим", - отметил он.

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