Последствия обстрела войсками РФ Зеленодольска в Днепропетровской области. ФОТО
Войска РФ ночью обстреливали из "Градов" Криворожский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровщины Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
Он также опубликовал фото поврежденного дома в Зеленодольске вследствие российских обстрелов.
"Это дом в Зеленодольске после ночного обстрела. Вот так нас спасает "русский мир". Мы их уничтожим", - отметил он.
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Oresta Bartka
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ahuhu
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Valeriy #499399
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Игорь Матвеев #395524
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