Понад 60 жителів Луганщини вдалося евакуювати сьогодні, - ОВА. ФОТО

У середу, 20 квітня, з Луганської області вдалося евакуювати 63 людини.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Важка евакуація. Небезпечно повсюди. Удача була на нашому боці – врятовано 14 жителів Рубіжного. 14 життів з майже зруйнованого росіянами міста. Ще 11 осіб виїхали із Сєверодонецька. З Лисичанська вивезено 38 людей. Вдячний кожному, хто допомагає рятувати земляків – волонтерам, правоохоронцям, пожежникам. Тим, хто надає транспорт, який потім неможливо буде відремонтувати. Ми боротимемося за кожне життя!" - зазначив Гайдай.

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