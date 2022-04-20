Более 60 жителей Луганщины удалось эвакуировать сегодня, - ОВА. ФОТО

В среду, 20 апреля, из Луганской области удалось эвакуировать 63 человека.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Трудная эвакуация. Опасно повсюду. Удача была на нашей стороне – спасены 14 жителей села Рубежное. 14 жизней из почти разрушенного россиянами города. Еще 11 человек выехали из Северодонецка. Из Лисичанска вывезено 38 человек. Благодарен каждому, кто помогает спасать земляков – волонтерам, правоохранителям, пожарным. Тем, кто дает транспорт, который потом невозможно будет отремонтировать. Мы будем бороться за каждую жизнь!" - сказал Гайдай.

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