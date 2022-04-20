Уночі окупанти обстріляли Новодружеськ, зруйновано будинки, місто без газу, - Гайдай

Вночі обстріляно Новодружеськ – зруйновано будинки, місто без газу. У Лисичанську розмінували ще три багатоповерхівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.



"Постраждало містечко, розташоване впритул до Лисичанська, – Новодружеськ. Після опівночі росіяни відкрили вогонь по житлових будинках. Зайнялися два в центральній частині міста, скільки ще пошкоджено уламками та вибуховою хвилею – встановлюємо. У місті перебито газопровід. Зранку аварійна служба перевірятиме, як швидко його можна відремонтувати. Декілька разів за ніч ворог також обстріляв місто Гірське", - йдеться в повідомленні.



Вчора піротехнічними розрахунками ДСНС у Лисичанську перевірено 10 будинків, які раніше опинялися під обстрілами. У семи з них залишків вибухонебезпечних предметів не знайдено. Своєчасно виявили нерозірвані реактивні снаряди в трьох будинках.

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