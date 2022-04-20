Ночью оккупанты обстреляли Новодружеск, разрушены дома, город без газа, - Гайдай

Ночью обстрелян Новодружеск – разрушены дома, город без газа. В Лисичанске разминировали еще три многоэтажки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграм-канале.



"Пострадал городок, расположенный вплотную к Лисичанску – Новодружеск. После полуночи россияне открыли огонь по жилым домам. Загорелось два в центральной части города, сколько еще повреждено обломками и взрывной волной – устанавливаем. В городе перебит газопровод. Утром аварийная служба будет проверять, как быстро его можно отремонтировать. Несколько раз за ночь враг также обстрелял город Горское", - говорится в сообщении.



Вчера пиротехническими расчетами ГСЧС в Лисичанске проверены 10 домов, ранее оказывавшихся под обстрелами. В семи из них остатки взрывоопасных предметов не найдены. Своевременно обнаружили неразорванные реактивные снаряды в трех домах.

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