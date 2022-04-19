В Луганской области невозможно подсчитать количество погибших, - Гайдай

На Луганщине зафиксировать количество погибшего мирного населения невозможно, потому что многие тела просто лежат на улицах, и их нельзя забрать из-за обстрелов российских войск.

Об этом руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил на пресс-брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Подсчитать количество погибшего мирного населения вообще нельзя. Потому что у нас просто есть ужасные ситуации, очень тяжелые", - сказал глава области.

Он отметил, что в Попасной и Рубежном бою идут в городе, и люди просто хоронят погибших в своих дворах или соседей, или знакомых и родственников.

"У нас есть официальная статистика, что там ориентировочно где-то 200 человек погибли, но на самом деле их гораздо больше. Могу привести пример - в результате одного только обстрела почти десять человек разорвало на части и мы их собирали два дня, потому что обстрелы не останавливались", - отметил Гайдай.

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По его словам, в Горской громаде такая же ужасная ситуация, потому что там два месяца обстрелы не утихают даже на день: "Там очень много погибших людей, они просто лежат на улицах, их невозможно забрать и невозможно посчитать, к сожалению".

Как сообщалось, Луганщина постоянно подвергается ударам со стороны российской захватнической армии разнообразным оружием - системами залпового огня "Торнадо - С", "Град", авиабомбами и т.д. В регионе разрушено множество жилых домов, объекты инфраструктуры, учебные заведения, повреждены все больницы.

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