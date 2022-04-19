На Луганщині неможливо порахувати кількість загиблих, - Гайдай

На Луганщині зафіксувати кількість загиблого мирного населення неможливо, тому що багато тіл просто лежать на вулицях, і їх не можна забрати через обстріли російських військ.

Про це керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив на пресбрифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Порахувати кількість загиблого населення мирного взагалі не можна. Тому що в нас просто є жахливі ситуації, дуже важкі", - сказав очільник області.

Він зазначив, що в Попасній і Рубіжному бої ідуть всередині міст, і люди просто ховають загиблих у своїх дворах або сусідів, або знайомих і родичів.

"У нас є офіційна статистика, що там орієнтовно десь 200 людей загинули, але насправді їх набагато більше. Можу привести приклад - внаслідок одного тільки обстрілу майже десять людей розірвало на частини і ми їх збирали два дні, тому що обстріли не зупинялися", - наголосив Гайдай.

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За його словами, у Гірській громаді така само жахлива ситуація, бо там два місяці обстріли не вщухають навіть на день: "Там дуже багато людей, які загинули, вони просто лежать на вулицях, їх неможливо забрати і неможливо порахувати, на жаль".

Як повідомлялося, Луганщина постійно зазнає ударів з боку російської загарбницької армії різною зброєю - системами залпового вогню "Торнадо - С", "Град", авіабомбами та ін. У регіоні зруйновано багато житлових будинків, об’єктів інфраструктури, навчальних закладів, пошкоджені всі лікарні.

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