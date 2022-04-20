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Новини Фото Війна
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На Дніпропетровщині попрощалися із 29-річним десантником В'ячеславом Дімовим, який загинув, виконуючи бойове завдання у Запорізькій області. ФОТО

Сьогодні, 20 квітня, у місті Марганець Дніпропетровської області похоронили захисника України В'ячеслава Дімова.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Він не боявся ні куль, ні ворогів, ні смерті…Командир розвідгрупи В'ячеслав Дімов загинув у Запорізькій області, коли виконував бойове завдання. У 29-річного десантника залишилася дружина. Вони побралися менше року тому - восени 2021-го. Рідний Марганець проводжав Героя на колінах. Вічна пам’ять! І вічна слава!", - йдеться у повідомленні.

На Дніпропетровщині попрощалися із 29-річним десантником Вячеславом Дімовим, який загинув, виконуючи бойове завдання у Запорізькій області 01
На Дніпропетровщині попрощалися із 29-річним десантником Вячеславом Дімовим, який загинув, виконуючи бойове завдання у Запорізькій області 02
На Дніпропетровщині попрощалися із 29-річним десантником Вячеславом Дімовим, який загинув, виконуючи бойове завдання у Запорізькій області 03
На Дніпропетровщині попрощалися із 29-річним десантником Вячеславом Дімовим, який загинув, виконуючи бойове завдання у Запорізькій області 04
На Дніпропетровщині попрощалися із 29-річним десантником Вячеславом Дімовим, який загинув, виконуючи бойове завдання у Запорізькій області 05

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Автор: 

військовослужбовці (4765) втрати (4408) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3756)


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Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації...
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20.04.2022 18:06 Відповісти
Ще все життя було попереду...Вічна пам*ять...
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20.04.2022 18:06 Відповісти
какие ребята уходят..., вечная память
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20.04.2022 18:10 Відповісти
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20.04.2022 18:21 Відповісти
Вечная память
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20.04.2022 18:33 Відповісти
74ка полюбому
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20.04.2022 18:40 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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20.04.2022 18:41 Відповісти
від вдячного харків'янина, пробач нас
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20.04.2022 18:47 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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20.04.2022 22:00 Відповісти
 
 