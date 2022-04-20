На Дніпропетровщині попрощалися із 29-річним десантником В'ячеславом Дімовим, який загинув, виконуючи бойове завдання у Запорізькій області. ФОТО

Сьогодні, 20 квітня, у місті Марганець Дніпропетровської області похоронили захисника України В'ячеслава Дімова.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Він не боявся ні куль, ні ворогів, ні смерті…Командир розвідгрупи В'ячеслав Дімов загинув у Запорізькій області, коли виконував бойове завдання. У 29-річного десантника залишилася дружина. Вони побралися менше року тому - восени 2021-го. Рідний Марганець проводжав Героя на колінах. Вічна пам’ять! І вічна слава!", - йдеться у повідомленні.











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