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Нардепа ОПЗЖ Суркіса затримали на кордоні з 13 годинниками. Зараз вирішують, випускати чи ні, - ЗМІ. ФОТО

Нардепа та одного з президентів ФК "Динамо" Григорія Суркіса, який виїхав з України на початку війни, затримали на пункті пропуску Краковець. Він вивозив з України 13 годинників. Зараз прикордонники вирішують, випускати його з країни чи ні.

Про це повідомляє з посиланням на джерело серед правоохоронців "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.

За даними джерела, Суркіс намагався вивезти через "зелений коридор" 13 годинників. Вони не були зазначені у декларації. На даний момент митниця винесла йому відмову щодо вивезення годинників.

Прикордонники не пропускають Суркіса ні туди, ні назад.

За словами співрозмовника видання, протокол про недекларування не був складений. Суркіс зараз затриманий і чекає на рішення про те, пропустять його за кордон чи ні.

Також читайте: ДБР відкрило справу проти митників, які випустили за кордон Суркісів з мільйонами доларів

Нардепа ОПЗЖ Суркіса затримали на кордоні з 13 годинниками. Зараз вирішують, випускати чи ні, - ЗМІ 01

Автор: 

кордон (4775) затримання (4343) Суркіс (321)


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Топ коментарі
+70
відпустять на бобіку довезуть до кордону і какаву зроблять.. як дістало це продажне керівництво
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22.04.2022 12:56
+35
Я за сусідського песика. Не краде і за Україну ногу відгризе!
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22.04.2022 13:01
+28
Та конечно отпускайте! Накуя задерживать коррупционера, вора, коллаборанта и ватника? Ща Коломойша позвонит кому надо и ещё и извинитесь за то, что побеспокоили "уважаемого" человека.
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22.04.2022 13:00
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22.04.2022 13:20 Відповісти
Воно ж падло хворе...
Окопи рити тварюку
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22.04.2022 13:20 Відповісти
На фронт урода!
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22.04.2022 13:20 Відповісти
Ну не пройшов останній транш дірмаку,а боневтик разрулює.
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22.04.2022 13:22 Відповісти
По стінці бігають клопи: туди, сюди...
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22.04.2022 13:25 Відповісти
Якесь неправильне опзж. Тягло країну в мордор, а саме в гейропу здриснуло.
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22.04.2022 13:28 Відповісти
Падло,скільки на онкохворих діток збирають всім світом а його годинників напевно на не одного врятованого достатньо було б.За війну вже мовчу...
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22.04.2022 13:29 Відповісти
головне не в тому, що ВОНИ тікають ...
треба зробити так , щоб ВОНИ більше не повертались в Україну
А годинники треба забрать
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22.04.2022 13:30 Відповісти
А що за годинники? Настінні ходики?
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22.04.2022 13:30 Відповісти
будильники
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22.04.2022 13:32 Відповісти
пісочні
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22.04.2022 16:12 Відповісти
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22.04.2022 18:21 Відповісти
Так что нету у вас методов против гриши суркиса.
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22.04.2022 19:36 Відповісти
13 монтан! помните такие?))))
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24.04.2022 00:38 Відповісти
вернулся за бранзулетками?
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22.04.2022 13:31 Відповісти
ФИГАСЕ судя по новостям украинские олигархи с деньгами потом даже с вещами выезжали из Украины через собственный коридор не один раз а 10 раз да хоть 100 раз. Люблю Зе ещё больше.
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22.04.2022 13:34 Відповісти
Всьому вина жадність, жадність і ще раз жадність Суркісів, а жадність має властивість губити тих фраєрів. Не задекларував на угорській митниці 28 млн. доларів, митницю накрили, а той тепер поїхав на Краковець, а там не захотіли хлопці повторювати помилки і накрили діпутата ОПЗЖ, а тепер його під рученьки та й до цюпи за кримінальні злочини ( підкуп чиновників чопської митниці, ухилення від сплати податків, далі повинна бути стаття про зраду і т.д.)
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22.04.2022 15:28 Відповісти
Суркіса? затримали? Антисеміти якісь...
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22.04.2022 13:35 Відповісти
13 годиників? Що грошей бракує - треба зайнятись контрабандою? Чи то колекція старовиних, що теж є контрабандою? Що робити? Відповідати по закону!!!
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22.04.2022 13:42 Відповісти
Вот видео побега Суркиса, или кого-то из их *********** https://www.youtube.com/watch?v=Jpea37JJeok
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22.04.2022 13:43 Відповісти
Одним словом - крыса
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22.04.2022 13:46 Відповісти
Цікаво скільки рейсів зробили вже суркіси ?
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22.04.2022 13:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=v8jXwaN0HIE
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22.04.2022 13:54 Відповісти
Ну тобто поки ДБР відкривало справи як цим фраєрам вдалося втікти і вивезти з країни купу налу, фігурант не маючи змоги дізнатися "сколько врємя" вирішив повернутися додому за годинниками...(?!?)
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22.04.2022 14:04 Відповісти
Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, український олігарх Ігор Коломойський, попри поширену в українських ЗМІ інформацію, насправді нічого не зробив, щоб допомогти обороні Дніпра.

Про це в інтерв'ю виданню "https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/20/7340891/ Українська правда " розповів міський голова Дніпра Борис Філатов.

За його словами, персональне значення Коломойського для організації оборони Дніпра та області - ніяке, для міста важливий лише його фінансовий ресурс. Водночас Філатов навіть не знає, де наразі перебуває Коломойський і чи справді він переїхав до Дніпра.
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22.04.2022 14:05 Відповісти
"Може, він десь у Буковелі комусь допомагає, я не коментуватиму…

Там нещодавно один його підручний давав інтерв'ю телеканалу 1+1 і сказав, що він багато чим займається, але не хоче на цьому піаритися.

Ну, нехай покаже, чим він займається з погляду захисту рідного міста, яке зробило його мультимільярдером. У територіальній громаді у нього багато родичів, друзів…

Тобто якщо ми говоримо від імені штабу оборони, це нуль, це зеро.
Про його місцезнаходження теж не можу ні підтвердити, ні спростувати де він знаходиться.", - сказав Філатов.
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22.04.2022 14:06 Відповісти
https://prnt.sc/mzd7_kMVmfsN
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22.04.2022 19:08 Відповісти
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22.04.2022 19:09 Відповісти
Ще це нагадало рядок старої жартівливої пісні:

«Ну раз такое дело
Пусть будет мне хужей».
И в грудь себе вонзила
шишнадцать столовых ножей!
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22.04.2022 14:06 Відповісти
Он видно навсегда уезжает раз уже часы забрал, верная примета. А то еще Медведчук натреплет лишнего, все таки бизнес-партнер.
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22.04.2022 14:08 Відповісти
Скажет вернуть часы "шефу" в белокаменную! 😁😆
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22.04.2022 14:10 Відповісти
Григорій Суркіс-Задунайський - великий комбінатор: ******** Остап Бендер! 🤔😁
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22.04.2022 14:08 Відповісти
Суркіс зараз затриманий і чекає на рішення про те, пропустять його за кордон чи ні. Я трішечки в ****-депутат ВР,і за кордон? Він же у новоствореній групі у бойка Я знаю що ним робити,ми знаємо що з ним робити,а данілов-не знає
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22.04.2022 14:15 Відповісти
Виясняють, які ті годинники і скільки їх треба віддати за вільний проїзд!
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22.04.2022 14:32 Відповісти
Цуркис и благотворительность, что горячий снег! ..часики конфисковать, недвижуху распродать и на запорожце ушастом пусть едет вслед за руцке кораблем!
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22.04.2022 14:28 Відповісти
товар подлежит конфискации! + штраф в троекратной стоимости! и + конфискация транспортного средства, на котором пытались вывезти контрабанду! вот так по закону! но нужно решение суда))
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24.04.2022 00:44 Відповісти
Незадекларовані, значить контрабанда, скласти акт, а суркіса в СІЗО... При спробі втекти пристрелити.
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22.04.2022 14:41 Відповісти
Я конеша извиняюсь , но Боря еще тот партизан , Игоря он найти не может , так загляни в Синагогу Золотая Роза и спроси Если чего надо , опять же телефоном не пробовал воспользоваться ,Боря , Боря ...... Но по крайней мере он не пытался , как Суркис уехать из Украины
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22.04.2022 14:42 Відповісти
Беня не пытался выехать? Так куда же он выедет - он по всему миру в розыске!
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22.04.2022 19:11 Відповісти
Боря, Игорь и Яша тоже!?))))
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23.04.2022 09:19 Відповісти
Ваня Баканов- большой друг Суркисов, мог бы посодействовать пересечению границы, корешком.
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22.04.2022 14:45 Відповісти
Треба відпустити а потім грохути при спробі втечі. Але такий варіант неможливий з цією владою.
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22.04.2022 14:57 Відповісти
Коли у тварин конфіскують вкрадені обленерго і газові вишки?
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22.04.2022 15:13 Відповісти
блок на нары
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22.04.2022 15:21 Відповісти
Плохо обыскивали,за сраными часами этот фигурант не вернулся бы.
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22.04.2022 15:29 Відповісти
Цей підарас і за копійку вдавиться, а тут 13 мабудь зовсім не дешевих годинників.
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23.04.2022 10:05 Відповісти
повісити підара!
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22.04.2022 15:43 Відповісти
Сукіси -кінчені підарасти з хуцпою 90рівня.Ці потвори нарешті мають відповісти за 30 років грабунку України!!!!
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22.04.2022 15:57 Відповісти
Що там ДБР? Вже збуджено підраховують скільки можуть отримати хабаря?
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22.04.2022 16:16 Відповісти
Григорию Суркису более 72 лет. Так что может ездить туда-сюда.
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22.04.2022 16:26 Відповісти
Суркіс призивного віку? Як що так на передову терміново без підготовки! Це вимога нарід.
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22.04.2022 16:34 Відповісти
Цікаво написано... Виїхав він вже давно. Тепер знов виїжджав?
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22.04.2022 16:34 Відповісти
ці прикордоники наче діти граються,- чуваку 73 роки,- хай катиться куди хоче, годиники і інші незадекларовані речі забрати у фонд перемоги,- подякувати за подгон і підсрачником відпустити
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22.04.2022 17:27 Відповісти
та піздьож це все щоб відволікти увагу від
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22.04.2022 18:06 Відповісти
ОН БАНДИТ И КОРРУПЦИОНЕР !!! ЕГО ВЫПУСКАТЬ - ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ !!!
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22.04.2022 19:51 Відповісти
Ща все поешает, и будет чики-пики. Внимание! У кого-то из начальства заставы в скором времени появится квартира в столице или продвижение по службе! Согласитесь, служба в ДПСУ на западной границе, это золотое дно!
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23.04.2022 03:16 Відповісти
Эльдорадо
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23.04.2022 03:17 Відповісти
Поставьте ему клизму, вы увидите много чего интересного
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23.04.2022 03:18 Відповісти
намародёрил на народе Украины за 30 лет.
и так куда-то торопился опоздать, или проспать, что аж будильник 13 часов завёл.
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23.04.2022 05:12 Відповісти
сукисы каломойский . фирташ все эти твари 30 лет ******* бобло из бюджета УКРАИНЫ --- беня падла брал безконца рефинанс из нацбанка а потом сукисам выдавал ..кредиты.. в ..привате.. сукисы в крыму отгрохали дворцы на море и покупали игроков для ..динамо.. а масейчук-скабеева на канале г+г регулярно пускала слезу о помощи больным детям --- вот так мы и жили 30 лет --- но виден свет в конце тоннеля . перед войной данилов сказал что с олигархами будем бороться . вот только кто в это поверит
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23.04.2022 06:47 Відповісти
выпустят ещё и все награбленное этими мразями им оставят, потому что государственная система предателей-воров осталась.
у кормушки все те же, кто десятилетиями воровали и продавали страну только сейчас они немного перекрасились.
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23.04.2022 08:40 Відповісти
Куди ви дінетьеся - звісно що пропустити, шльондри продажні
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23.04.2022 08:56 Відповісти
Це лише "недоразумение" викликане неузгодженістью між ФСБ....ой, пробачте, між СБУ та прикордонниками. Лише один дзвіночок і цю жидівську рожу проведуть до кордону з усіма його годинниками і ще й вибачаться за "недоразумение".
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23.04.2022 10:00 Відповісти
Ці мразі незаконно вже вивозили мільйони доларів готівкою з початку війни, тепер коштовні годинники незадекларовані... не хотіли відпускати гравців Динамо до збірної поки не піднявся гучний скандал... жодної гривні не перевели на потреби ЗСУ або тероборони... втікають за кордон. Потім якщо Україна вистоїть, то знову приїдуть депутатствувати, керувати (читай далі грабувати). У таких треба все забирати, у т.ч громадянство і пожиттєво заборонити вїзд в Україну, щоб не смерділи тут!
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23.04.2022 10:59 Відповісти
У тюрму гніду сепарську.
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23.04.2022 11:55 Відповісти
що? вирішують випускати чи ні? повістку, і на передову! чому інші хлопаки мають бцти відірванні від сімї, від своно диття, а цей покидьок жити та шикувати за рахунок їхнього життя та здоровья???? на передову, народний він дУпутат, чи ні?.......
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24.04.2022 01:40 Відповісти
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