Нардепа ОПЗЖ Суркіса затримали на кордоні з 13 годинниками. Зараз вирішують, випускати чи ні, - ЗМІ. ФОТО
Нардепа та одного з президентів ФК "Динамо" Григорія Суркіса, який виїхав з України на початку війни, затримали на пункті пропуску Краковець. Він вивозив з України 13 годинників. Зараз прикордонники вирішують, випускати його з країни чи ні.
Про це повідомляє з посиланням на джерело серед правоохоронців "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.
За даними джерела, Суркіс намагався вивезти через "зелений коридор" 13 годинників. Вони не були зазначені у декларації. На даний момент митниця винесла йому відмову щодо вивезення годинників.
Прикордонники не пропускають Суркіса ні туди, ні назад.
За словами співрозмовника видання, протокол про недекларування не був складений. Суркіс зараз затриманий і чекає на рішення про те, пропустять його за кордон чи ні.
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Окопи рити тварюку
треба зробити так , щоб ВОНИ більше не повертались в Україну
А годинники треба забрать
Про це в інтерв'ю виданню "https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/20/7340891/ Українська правда " розповів міський голова Дніпра Борис Філатов.
За його словами, персональне значення Коломойського для організації оборони Дніпра та області - ніяке, для міста важливий лише його фінансовий ресурс. Водночас Філатов навіть не знає, де наразі перебуває Коломойський і чи справді він переїхав до Дніпра.
Там нещодавно один його підручний давав інтерв'ю телеканалу 1+1 і сказав, що він багато чим займається, але не хоче на цьому піаритися.
Ну, нехай покаже, чим він займається з погляду захисту рідного міста, яке зробило його мультимільярдером. У територіальній громаді у нього багато родичів, друзів…
Тобто якщо ми говоримо від імені штабу оборони, це нуль, це зеро.
Про його місцезнаходження теж не можу ні підтвердити, ні спростувати де він знаходиться.", - сказав Філатов.
«Ну раз такое дело
Пусть будет мне хужей».
И в грудь себе вонзила
шишнадцать столовых ножей!
и так куда-то торопился опоздать, или проспать, что аж будильник 13 часов завёл.
у кормушки все те же, кто десятилетиями воровали и продавали страну только сейчас они немного перекрасились.