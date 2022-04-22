Нардепа ОПЗЖ Суркіса затримали на кордоні з 13 годинниками. Зараз вирішують, випускати чи ні, - ЗМІ. ФОТО

Нардепа та одного з президентів ФК "Динамо" Григорія Суркіса, який виїхав з України на початку війни, затримали на пункті пропуску Краковець. Він вивозив з України 13 годинників. Зараз прикордонники вирішують, випускати його з країни чи ні.

Про це повідомляє з посиланням на джерело серед правоохоронців "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.

За даними джерела, Суркіс намагався вивезти через "зелений коридор" 13 годинників. Вони не були зазначені у декларації. На даний момент митниця винесла йому відмову щодо вивезення годинників.

Прикордонники не пропускають Суркіса ні туди, ні назад.

За словами співрозмовника видання, протокол про недекларування не був складений. Суркіс зараз затриманий і чекає на рішення про те, пропустять його за кордон чи ні.

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