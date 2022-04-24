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До зруйнованої росіянами багатоповерхівки в Одесі несуть іграшки та квіти. ФОТО

До одеської багатоповерхівки, в яку напередодні влучила російська ракета, люди приносять квіти та іграшки в пам’ять про загиблих, серед яких була тримісячна дівчинка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Водночас він зазначив, що завали досі розбирають. Вибух практично знищив квартири з другого по третій поверх однієї із секцій, а також пошкодження отримали квартири, розташовані навіть на 12-му поверсі.

Братчук також додав, що мешканці намагаються потрапити у квартири й забрати особисті речі та документи, які вціліли.

Також дивіться: Момент влучання російської ракети у багатоповерхівку в Одесі. ВIДЕО

До зруйнованої росіянами багатоповерхівки в Одесі несуть іграшки та квіти 01

Автор: 

Одеса (5473) пам’ять (1188) квіти (31)


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R.I.P. невинним душам

Дом профсоюзов та памятник Катьці в Одесі зрівняти з землею, а місце, де вони стояли засипати сіллю !
щоб навіть трава не росла на місці кривавого руського міру !
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24.04.2022 19:37 Відповісти
принесіть замість ігрушок на аркуші а4 статистику виборів 2019 в одесі верховну раду. "Опозиційна платформа - За життя" з 23,76%,
партія шарія 6%.

ось такими ігрушками не балуйтеся.. одесити.
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24.04.2022 19:37 Відповісти
Ні п|зді! В Одесі ОПЗЖ напряму підтримується "Слугою народу"
https://alternatyva.org/2022/04/21/chomu-mistsevi-sluhy-tak-pidtrymuiut-chleniv-prorosiiskoi-partii-opzzh/
https://alternatyva.org/2022/04/21/chomu-mistsevi-sluhy-tak-pidtrymuiut-chleniv-prorosiiskoi-partii-opzzh/ ЧОМУ МІСЦЕВІ «СЛУГИ» ТАК ПІДТРИМУЮТЬ ЧЛЕНІВ ПРОРОСІЙСЬКОЇ ПАРТІЇ ОПЗЖ?
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24.04.2022 20:01 Відповісти
Приємно що є люди які мислять ширше ніж більшість. Дякую за те що говорите не популярні речі, але правду.
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24.04.2022 19:54 Відповісти
Світла память загиблим,виздоровлення пораненим і смерть свинокацапам
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24.04.2022 19:47 Відповісти
Упокой Господи душі невинних рабів твоїх, убієнних кацапськими свинями
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24.04.2022 19:48 Відповісти
В Одесі така ж хYня як і в Маріку. При владі депутати, які організовували "Одесскую народную республику". Та сама V колона.
https://alternatyva.org/2022/04/02/redaktsiia-diznalas-novu-datu-sudovoho-zasidannia-po-oleksandru-orlovu/

https://alternatyva.org/2022/03/27/32-den-viiny-z-rosiiskymy-okupantamy-pro-vnutrishniu-zradu/

https://alternatyva.org/2022/03/27/redaktsiia-alternatyva-orh-vymahaie-reiestratsii-kryminalnoho-provadzhennia-shchodo-kolabaranta-olova/

https://alternatyva.org/2022/04/21/chomu-mistsevi-sluhy-tak-pidtrymuiut-chleniv-prorosiiskoi-partii-opzzh/

https://alternatyva.org/2022/03/21/titushky-shanuvalnyka-ruzkoho-myra-orlova-napaly-na-zhurnalistiv/

https://alternatyva.org/2022/03/16/chy-vyznaie-naidorozhchyi-chynovnyk-tairovskoi-hromady-ahresiiu-rosii/
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24.04.2022 20:12 Відповісти
И к чему там эти цветы и игрушки? При всем уважении, но я не понимаю. Консьержка домой унесет?
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24.04.2022 21:52 Відповісти
 
 