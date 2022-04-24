До зруйнованої росіянами багатоповерхівки в Одесі несуть іграшки та квіти. ФОТО
До одеської багатоповерхівки, в яку напередодні влучила російська ракета, люди приносять квіти та іграшки в пам’ять про загиблих, серед яких була тримісячна дівчинка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Водночас він зазначив, що завали досі розбирають. Вибух практично знищив квартири з другого по третій поверх однієї із секцій, а також пошкодження отримали квартири, розташовані навіть на 12-му поверсі.
Братчук також додав, що мешканці намагаються потрапити у квартири й забрати особисті речі та документи, які вціліли.
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Дом профсоюзов та памятник Катьці в Одесі зрівняти з землею, а місце, де вони стояли засипати сіллю !
щоб навіть трава не росла на місці кривавого руського міру !
партія шарія 6%.
ось такими ігрушками не балуйтеся.. одесити.
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