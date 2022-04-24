До зруйнованої росіянами багатоповерхівки в Одесі несуть іграшки та квіти. ФОТО

До одеської багатоповерхівки, в яку напередодні влучила російська ракета, люди приносять квіти та іграшки в пам’ять про загиблих, серед яких була тримісячна дівчинка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Водночас він зазначив, що завали досі розбирають. Вибух практично знищив квартири з другого по третій поверх однієї із секцій, а також пошкодження отримали квартири, розташовані навіть на 12-му поверсі.

Братчук також додав, що мешканці намагаються потрапити у квартири й забрати особисті речі та документи, які вціліли.

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