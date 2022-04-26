Російська ракета в Одесі вбила подружню пару. Жінка була вагітна. ФОТО
Вагітна Міла та її чоловік жили на 4-му поверсі будинку, у який поцілила ракета російських окупантів 23 травня.
Про загибель молодої родини повідомила їх подруга Вероніка Кас у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
У своєму дописі одеситка розповідає, що подружжя чекало на дитину.
"В одну секунду ми втратили вас ..... Моя люба і мила дівчинка! Яка ж ви були чудова, світла і добра сім'я. Ви чекали дитини, і життя тільки починалося", - пише дівчина.
Подруга повідомляє, що тіла подружжя не знайшли навіть на другу добу після аварії. Проте вона переконана, що Міла та Богдан були вдома в момент трагедії.
"Вижити шансів не було, але ми сподівалися до останнього... ДНК-тест буде готовий за місяць. Вічна пам'ять", – написала Вероніка ввечері 25 квітня. Трагедію підтвердили й у Одеській ОВА.
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Росія повинна зникнути і щоб і духу не було російського на Землі.
потвор , які звикли грабувати , вбивати і гвалтувати 😡
Коли слухаю розмови ( якщо можна так назвати)
матері із сином , який приїхав вбивати нас , українців , то таке враження , що це психічнохворі нелюди , для яких все людське , - не прийнятне 😠