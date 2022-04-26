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Російська ракета в Одесі вбила подружню пару. Жінка була вагітна. ФОТО

Вагітна Міла та її чоловік жили на 4-му поверсі будинку, у який поцілила ракета російських окупантів 23 травня.

Про загибель молодої родини повідомила їх подруга Вероніка Кас у Facebook, інформує Цензор.НЕТ. 

У своєму дописі одеситка розповідає, що подружжя чекало на дитину.

"В одну секунду ми втратили вас ..... Моя люба і мила дівчинка! Яка ж ви були чудова, світла і добра сім'я. Ви чекали дитини, і життя тільки починалося", - пише дівчина.

Російська ракета в Одесі вбила подружню пару. Жінка була вагітна 01
Російська ракета в Одесі вбила подружню пару. Жінка була вагітна 02

Подруга повідомляє, що тіла подружжя не знайшли навіть на другу добу після аварії. Проте вона переконана, що Міла та Богдан були вдома в момент трагедії.

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"Вижити шансів не було, але ми сподівалися до останнього... ДНК-тест буде готовий за місяць. Вічна пам'ять", – написала Вероніка ввечері 25 квітня.  Трагедію підтвердили й у Одеській ОВА.

Одеса (5476) ракети (4031) трагедія (119) вбивство (3096) вагітність (70)


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Топ коментарі
+28
НИКАКОЙ ПОЩАДЫ КАЦАПСКИМ ТВАРЯМ ,ТОЛЬКО СМЕРТЬ МРАЗЯМ !!!
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26.04.2022 12:33
+27
Кацапи - ви не люди, ви двоногі помилки природи
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26.04.2022 12:35
+25
зелена квартальна шобла у своїх договорняках хоче зробити москальських вбивць "гарантом безпеки" України, на одному рівні зі США, Британією та іншими ... Ще раз - москальських нелюдей, котрі вбивають щодня українців зелена мерзота, єрмако-подоляко-арахамії, пропонували вписати в договорняки з москалями, як "гаранта безпеки" України ...
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26.04.2022 12:58
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23 травня?!? Новини з майбутнього?
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26.04.2022 12:31 Відповісти
перестань,опечатка просто
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26.04.2022 13:34 Відповісти
НИКАКОЙ ПОЩАДЫ КАЦАПСКИМ ТВАРЯМ ,ТОЛЬКО СМЕРТЬ МРАЗЯМ !!!
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26.04.2022 12:33 Відповісти
І не просто смерть, а смерть в тяжких муках, яких ще не бачило людство.
Росія повинна зникнути і щоб і духу не було російського на Землі.
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26.04.2022 16:27 Відповісти
Кацапи - ви не люди, ви двоногі помилки природи
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26.04.2022 12:35 Відповісти
Немає такоі країни , як росія і немає росіян - а є дика орда і збіговисько страшних
потвор , які звикли грабувати , вбивати і гвалтувати 😡
Коли слухаю розмови ( якщо можна так назвати)
матері із сином , який приїхав вбивати нас , українців , то таке враження , що це психічнохворі нелюди , для яких все людське , - не прийнятне 😠
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26.04.2022 12:57 Відповісти
зелена квартальна шобла у своїх договорняках хоче зробити москальських вбивць "гарантом безпеки" України, на одному рівні зі США, Британією та іншими ... Ще раз - москальських нелюдей, котрі вбивають щодня українців зелена мерзота, єрмако-подоляко-арахамії, пропонували вписати в договорняки з москалями, як "гаранта безпеки" України ...
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26.04.2022 12:58 Відповісти
Русня вы все, ****** *****
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26.04.2022 13:11 Відповісти
От і Одесу прийшов рускій мір, потрібно забути про росію і про російську мову
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26.04.2022 13:39 Відповісти
Рашиські варвари будьте ви прокляті навіки і ваш дибільний трусливий народ і ваша терористичн так звана держава ,ви гади світове зло, здохніть суки .
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26.04.2022 14:59 Відповісти
Царство Небесне...
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26.04.2022 16:43 Відповісти
RIP
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26.04.2022 20:15 Відповісти
 
 