Російська ракета в Одесі вбила подружню пару. Жінка була вагітна. ФОТО

Вагітна Міла та її чоловік жили на 4-му поверсі будинку, у який поцілила ракета російських окупантів 23 травня.

Про загибель молодої родини повідомила їх подруга Вероніка Кас у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

У своєму дописі одеситка розповідає, що подружжя чекало на дитину.

"В одну секунду ми втратили вас ..... Моя люба і мила дівчинка! Яка ж ви були чудова, світла і добра сім'я. Ви чекали дитини, і життя тільки починалося", - пише дівчина.





Подруга повідомляє, що тіла подружжя не знайшли навіть на другу добу після аварії. Проте вона переконана, що Міла та Богдан були вдома в момент трагедії.

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"Вижити шансів не було, але ми сподівалися до останнього... ДНК-тест буде готовий за місяць. Вічна пам'ять", – написала Вероніка ввечері 25 квітня. Трагедію підтвердили й у Одеській ОВА.