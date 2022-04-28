УКР
33 606 84

Поблизу російської Тюмені горить великий ТЦ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В місті Ішим поблизу Тюмені горить будівля торгового центру.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

"Дах торгового центру в тюменському Ішимі, що займає будівлю колишньої взуттєвої фабрики, горить по всьому периметру", - йдеться в повідомленні.

Загальна площа пожежі - 4,8 тис. кв. м.

Пізніше стало відомо, що пожежу локалізували.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежі у Москві: горить будівля медцентру, вночі згоріли 7 авто. ВІДЕО+ФОТО

Поблизу російської Тюмені горить великий ТЦ 01
Поблизу російської Тюмені горить великий ТЦ 02
Поблизу російської Тюмені горить великий ТЦ 03

Автор: 

пожежа (4404) росія (67242)
Топ коментарі
+60
Жгі Господь, оркам уже нічого не допоможе!
28.04.2022 19:10 Відповісти
+43
- Капрал Єнот!
- Йєс, сер!

28.04.2022 19:12 Відповісти
+33
Знову коцапи вигоряють
28.04.2022 19:10 Відповісти
Коментувати
Жгі Господь, оркам уже нічого не допоможе!
28.04.2022 19:10 Відповісти
Знову курять там де не треба...
28.04.2022 19:16 Відповісти
Моляться не тому, кому справжні християни. І поклоняються не тим іконам. 😊 Господь не карає, а лише відступає від тих, хто відступив від Нього. Тому горіти буде весь кацапстану і ніякий жрець вельзевула гундяєв з іконою пуцина не заради ь цьому об'єктивному процесу.
28.04.2022 19:23 Відповісти
нет в мире лучше аромата, как запах сгоревшего кацапа
28.04.2022 19:24 Відповісти
И их детей. Которые не выполняется больше в ************. Лучше так умереть😈
28.04.2022 19:36 Відповісти
за Бавовною всегда приходит Благодатный Огонь
28.04.2022 20:09 Відповісти
Знову коцапи вигоряють
28.04.2022 19:10 Відповісти
Бумеранг!
28.04.2022 19:10 Відповісти
А почему нет новости, что в Изюм прибыл начальник Генштаба русни Герасимов?
Походу совсем дела там плохи и куйло дало последний шанс этому специалисту.
28.04.2022 19:12 Відповісти
Най йому там жаба цицьки дасть
28.04.2022 19:14 Відповісти
)) бачив сьогодні як летіли кудись"чінуки".
28.04.2022 19:29 Відповісти
Най він, краще, дуба дасть.
28.04.2022 20:18 Відповісти
було б не неБогано якщо б цей герасім здався в полон, знає багато
28.04.2022 19:15 Відповісти
ящик Немірова з перцем- касаби самі привезуть цього ушлепка замотаного скотчем
28.04.2022 19:30 Відповісти
годину тому - https://liveuamap.com/?zoom=11&ll=51.48053,46.21262 51°28′N 46°12′E Енгельс
Голосова мережа стратегічних бомбардувальників ВПС Росії активна на 8090 кілогерц USB, о 14:59 UTC

це його прикриття з повітря?
28.04.2022 19:25 Відповісти
- Капрал Єнот!
- Йєс, сер!

28.04.2022 19:12 Відповісти
Welt, знаешь что самое сладкое на поминках ватных деток? Сладкий хлеб
28.04.2022 19:47 Відповісти
Апять кришу нєправільна, чи навпаки правільна, подрємонтіровалі?
28.04.2022 19:13 Відповісти
Сразу прогремел хлопок, а потом задымление
28.04.2022 19:13 Відповісти
Сегодня ещё произошли "сближение и жёсткая посадка 2-х вертолётов" у них("столкнулись и разбились" в переводе с пропагандонского).
28.04.2022 19:25 Відповісти
бавовна+благодатный огонь
28.04.2022 20:10 Відповісти
Это за Уралом. Чего у них всё горит.
28.04.2022 19:14 Відповісти
Ну так и путлер за Уралом в бункере сидит.
28.04.2022 19:17 Відповісти
У них постоянно где-то что-то горит.Просто раньше для Украины это было не интересно, а когда несколько лет назад горело всё подмосковье, выгорела практически вся Хакассия, был жуткий пожар с многочисленными человеческими жертвами в "Зимней вишне", ТРЦ уж не помню в каком городе, то мы ведь даже сочувствовали им.
Просто времена изменились, теперь это воспринимается по-другому.
28.04.2022 19:54 Відповісти
Что то у орков последнюю неделю везде горит… наверное небесный огонь с неба Господь посылает за то что орки его гневят!
28.04.2022 19:14 Відповісти
Они гневят не Бога а Сатану своего хозяина)) Он на них надеялся а они оказались полными никчемами и имбецилами
28.04.2022 19:21 Відповісти
Це не з нєба - це з пєрдаків їхніх полум'я. Сидів руський сторож-ванька в ТЦ, а тут новини, про "Москву". От пєрдак і запалив все навколо
28.04.2022 19:57 Відповісти
Та нормально горить. Чого вони кіпішують?
28.04.2022 19:17 Відповісти
28.04.2022 19:20 Відповісти
А мені нравится як воно горить. Всі бігають, суєтятся......
28.04.2022 19:20 Відповісти
Было бы неплохо, что б как в Зимней Вишне в свое время
28.04.2022 19:18 Відповісти
Наші ракети туди точно не долітають.
А от диверсанти - легко.
28.04.2022 19:19 Відповісти
Буде считать, что шаман Габышев прошёл Тюмень и к 9 мая будет "принимать" парад на кровавой площади.
28.04.2022 21:39 Відповісти
Лучше б смотрелось пара нефтепромыслов или нефтепровод. А лучше и то и другое.
28.04.2022 19:19 Відповісти
Благодатный огонь их не забывает. Наверное, к "раю", который они заслужили, готовит.
28.04.2022 19:20 Відповісти
Кожному расєському місту - по одній Великій Пожежі, або хоча б по кількадесят маленьких пожежечок
28.04.2022 19:23 Відповісти
особливо на маленьких арсенальчиках чи на великих НПЗ ))))
28.04.2022 19:39 Відповісти
Двохсотих в студію!
28.04.2022 19:24 Відповісти
зачем об этом писать?
28.04.2022 19:26 Відповісти
Надеюсь там погибли женщины и дети
28.04.2022 19:27 Відповісти
Візитку вже знайшли?))
28.04.2022 19:28 Відповісти
Это они после сегодняшних заявлений Байдена. Так как не знает где НАТО с биндерами появится, то сами поджигает всё наугад.
28.04.2022 19:30 Відповісти
На палубе матросы курили папиросы
28.04.2022 19:30 Відповісти
орки начинают гореть заранее, пусть привыкают к аду
28.04.2022 19:31 Відповісти
Наших там багато!
28.04.2022 19:31 Відповісти
Кацапня кидайте курити бо такими темпами бункер вашого царя спалите))
28.04.2022 19:31 Відповісти
Помню в зимней вишне куча авто твари сгорело. Особенно детской
28.04.2022 19:33 Відповісти
Вато твари естественно🥃🍻😇🙏
28.04.2022 19:34 Відповісти
В Тюмени половина населения с украинскими корнями. Сталин высылал украинцев для освоения Сибири. Кто - то вспомнил что он украинец и неосторожно покурил...
28.04.2022 19:39 Відповісти
Чем больше ватных детей сдохнет тем лутьше. Гиф морячок. Ну вы поняли
28.04.2022 19:39 Відповісти
28.04.2022 22:20 Відповісти
Українців в Росії більше 10 міліонів, тому ще багато чого чекає орків
28.04.2022 19:40 Відповісти
Читая названия рашиских городов уже тянет на рыгаловку и отвращение , чисто мрази грязи зло ****** как то так .противно.....
28.04.2022 19:41 Відповісти
Нефть рванула из-под полов ..
28.04.2022 19:45 Відповісти
«Промисел Божий є невпинна дія Всемогутності,

Премудрості і Благості Божої ,якими Бог зберігає буття і сили тварі, направляючи їх на благих цілей, всякому добру помагає, а виникле через віддалення від добра зло КАРАЄ або виправляє і звертає до добрих наслідків ..

Бог з нами
28.04.2022 19:47 Відповісти

В Тюмені (до війні 2014 року) було 150 тисяч українців.



Це нащадки розкуркулених, репресованих селяни 30-х років. Так званих «ворогів народу». Кількість таких переселенців обчислюється сотнями тисяч. Ще була печальна і трагічна історія післявоєнних репресій, коли на територію Сибіру посилалися учасники українських повстанських загонів і просто, люди, які проживали в період окупації на території зайнятої ворогом. Вони зазнали репресій, як ніби то «зрадники Батьківщини». Кількість таких, вимушених переселенців, обчислюється десятками тисяч.
28.04.2022 19:48 Відповісти
Вася, а чо у них языки в жопах и нет партизанского движения и терпят гнет *****? "Клин" там или как?
28.04.2022 20:07 Відповісти
от интересно Вы спросили...
а я знаю???
28.04.2022 20:25 Відповісти
Як же у них сраки пригорають, що аж у Тюмені вихлоп підпалює?
28.04.2022 19:52 Відповісти
в єтой жопе мира ТЦ наверное единственное более менее приличное место, где рядом есть асфальт и не насрано. И то сгорело...
28.04.2022 19:52 Відповісти
Тюмень жеж хер знает где ну ладно, спасибо *****. Спасиба владимер володимирович. мы б не достали, так держать детей поджарь там побольше трупов мололетних шоб было чипсы для местных собакенов
28.04.2022 19:54 Відповісти
жаль не выходные, а четверг, было бы больше трупачин малолетних и их свинособак, очень жаль, ну не могли в суботу фаер захерочить??? ДБЛД
28.04.2022 19:56 Відповісти
Дишиті гарью!! (А.Г.Лукашенко)(це він стосовно лікування КОВІДу, як хто забув).
28.04.2022 19:58 Відповісти
28.04.2022 20:02 Відповісти
Там скрывались нацысты )))
28.04.2022 20:30 Відповісти
https://www.meme-arsenal.com/create/meme/437962 "Ай-яй-яй-яй-яй! А кто это сделал?" Людвиг Аристархович
28.04.2022 20:07 Відповісти
Ой-ой-ой! Как жалко! Побольше жгите, нам на радость! Слава Украине!!!
28.04.2022 20:15 Відповісти
ТЦ звісно класно. А що там нафти немає для "хлопків"
28.04.2022 20:16 Відповісти
Це кацапи самі спалили, бо там цукру не було...
28.04.2022 20:23 Відповісти
28.04.2022 20:26 Відповісти
Гарнюнє.
29.04.2022 05:21 Відповісти
Скоріше б крембль так запалав, а мАскву накрило чорним димом. Щоб кожна кацапяча істота відчула той жах та сморід війни, в якому ми перебуваємо.
28.04.2022 20:29 Відповісти
Похоже,что казахи начали партизанить.
28.04.2022 20:45 Відповісти
Можно бесконечно смотреть как горит огонь, течет вода и другие работают. И лучшее место для этого - пожар.
28.04.2022 21:30 Відповісти
Це в бункерного діда-хуйла пердак розірвало
28.04.2022 21:50 Відповісти
Дібіли кацапські у вас пожар не знімати трєба а тушити.
28.04.2022 22:15 Відповісти
Гори гори ясно!
28.04.2022 22:45 Відповісти
29.04.2022 10:06 Відповісти
 
 