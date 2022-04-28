Вблизи российской Тюмени горит большой ТЦ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В городе Ишим близ Тюмени горит здание торгового центра.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.
"Крыша торгового центра в тюменском Ишиме, занимающем здание бывшей обувной фабрики, горит по всему периметру", - говорится в сообщении.
Общая площадь пожара – 4,8 тыс. кв. м.
Позже стало известно, что пожар был локализирован.
Ivan Naumeiko #507716
28.04.2022 19:10
Welt Schmerz
28.04.2022 19:12
Ksenia VB
28.04.2022 19:10
Походу совсем дела там плохи и куйло дало последний шанс этому специалисту.
Голосова мережа стратегічних бомбардувальників ВПС Росії активна на 8090 кілогерц USB, о 14:59 UTC
це його прикриття з повітря?
- Йєс, сер!
Просто времена изменились, теперь это воспринимается по-другому.
А от диверсанти - легко.
Премудрості і Благості Божої ,якими Бог зберігає буття і сили тварі, направляючи їх на благих цілей, всякому добру помагає, а виникле через віддалення від добра зло КАРАЄ або виправляє і звертає до добрих наслідків ..
Бог з нами
В Тюмені (до війні 2014 року) було 150 тисяч українців.
Це нащадки розкуркулених, репресованих селяни 30-х років. Так званих «ворогів народу». Кількість таких переселенців обчислюється сотнями тисяч. Ще була печальна і трагічна історія післявоєнних репресій, коли на територію Сибіру посилалися учасники українських повстанських загонів і просто, люди, які проживали в період окупації на території зайнятої ворогом. Вони зазнали репресій, як ніби то «зрадники Батьківщини». Кількість таких, вимушених переселенців, обчислюється десятками тисяч.
