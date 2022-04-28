Вблизи российской Тюмени горит большой ТЦ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В городе Ишим близ Тюмени горит здание торгового центра.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

"Крыша торгового центра в тюменском Ишиме, занимающем здание бывшей обувной фабрики, горит по всему периметру", - говорится в сообщении.

Общая площадь пожара – 4,8 тыс. кв. м.

Позже стало известно, что пожар был локализирован.

