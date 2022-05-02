Сьогодні з Луганщини евакуювали 20 мешканців, - Гайдай. ФОТО

20 жителів Луганщини вирішили евакуюватися сьогодні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.



"20 жителів Луганщини вирішили евакуюватися сьогодні. Їм допомогли дістатися до місць зборів у Лисичанську та Сєверодонецьку. Автобуси вже чекали. Увечері ці люди будуть засинати в звичайній для усіх до 24 лютого обстановці. Тобто не під артилерійські обстріли росіян. 2 травня 20 мешканців області обрали життя в безпеці", - йдеться в повідомленні.



Крім того, Гайдай повідомив, що на Луганщину доставлено гуманітарну допомогу. Їжу, воду та засоби гігієни розвезено по бомбосховищах та підвалах.

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