Сьогодні з Луганщини евакуювали 20 мешканців, - Гайдай. ФОТО
20 жителів Луганщини вирішили евакуюватися сьогодні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
"20 жителів Луганщини вирішили евакуюватися сьогодні. Їм допомогли дістатися до місць зборів у Лисичанську та Сєверодонецьку. Автобуси вже чекали. Увечері ці люди будуть засинати в звичайній для усіх до 24 лютого обстановці. Тобто не під артилерійські обстріли росіян. 2 травня 20 мешканців області обрали життя в безпеці", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Гайдай повідомив, що на Луганщину доставлено гуманітарну допомогу. Їжу, воду та засоби гігієни розвезено по бомбосховищах та підвалах.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Dima30
показати весь коментар02.05.2022 11:34 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Dima30
показати весь коментар02.05.2022 11:36 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль