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Сьогодні з Луганщини евакуювали 20 мешканців, - Гайдай. ФОТО

20 жителів Луганщини вирішили евакуюватися сьогодні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.


"20 жителів Луганщини вирішили евакуюватися сьогодні. Їм допомогли дістатися до місць зборів у Лисичанську та Сєверодонецьку. Автобуси вже чекали. Увечері ці люди будуть засинати в звичайній для усіх до 24 лютого обстановці. Тобто не під артилерійські обстріли росіян. 2 травня 20 мешканців області обрали життя в безпеці", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Гайдай повідомив, що на Луганщину доставлено гуманітарну допомогу. Їжу, воду та засоби гігієни розвезено по бомбосховищах та підвалах.

Сьогодні з Луганщини евакуювали 20 мешканців, - Гайдай 01

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Сьогодні з Луганщини евакуювали 20 мешканців, - Гайдай 02

Сьогодні з Луганщини евакуювали 20 мешканців, - Гайдай 03

Автор: 

евакуація (2333) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4888)


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Якісь пусті автобуси..а медичне обладнання чому не евакуювати?
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02.05.2022 11:34 Відповісти
"Освободители" в виде орков приходят с огромными глазами, смотрят на сверхсовременное оборудование, которое мы в прошлом году поставили в наши больницы типа МРТ или КТ ведущих фирм - General Electric или еще каких-то. Действительно, очень дорогостоящее, очень современное крутое оборудование. Они свое удивление не могут как-то скрыть, видят, что это что-то невероятное. А потом, через пару дней, они просто демонтируют и увозят себе в свою "чудесную" Россию..Сергей Гайдай".
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02.05.2022 11:36 Відповісти
 
 