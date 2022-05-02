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Сегодня из Луганщины эвакуировано 20 жителей, - Гайдай. ФОТО

20 жителей Луганской области решили эвакуироваться сегодня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграм-канале.


"20 жителей Луганщины решили эвакуироваться сегодня. Им помогли добраться до мест сборов в Лисичанске и Северодонецке. Автобусы уже ждали. Вечером эти люди будут засыпать в обычной для всех до 24 февраля обстановке. То есть не под артиллерийские обстрелы россиян. 2 мая 20 жителей области выбрали жизнь в безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, Гайдай сообщил, что на Луганщину доставлена ​​гуманитарная помощь. Еда, вода и средства гигиены развезены по бомбоубежищам и подвалам.

Сегодня из Луганщины эвакуировано 20 жителей, - Гайдай 01

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Сегодня из Луганщины эвакуировано 20 жителей, - Гайдай 02

Сегодня из Луганщины эвакуировано 20 жителей, - Гайдай 03

эвакуация (2093) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6506)


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Якісь пусті автобуси..а медичне обладнання чому не евакуювати?
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02.05.2022 11:34 Ответить
"Освободители" в виде орков приходят с огромными глазами, смотрят на сверхсовременное оборудование, которое мы в прошлом году поставили в наши больницы типа МРТ или КТ ведущих фирм - General Electric или еще каких-то. Действительно, очень дорогостоящее, очень современное крутое оборудование. Они свое удивление не могут как-то скрыть, видят, что это что-то невероятное. А потом, через пару дней, они просто демонтируют и увозят себе в свою "чудесную" Россию..Сергей Гайдай".
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02.05.2022 11:36 Ответить
 
 