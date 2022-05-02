Сегодня из Луганщины эвакуировано 20 жителей, - Гайдай. ФОТО
20 жителей Луганской области решили эвакуироваться сегодня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграм-канале.
"20 жителей Луганщины решили эвакуироваться сегодня. Им помогли добраться до мест сборов в Лисичанске и Северодонецке. Автобусы уже ждали. Вечером эти люди будут засыпать в обычной для всех до 24 февраля обстановке. То есть не под артиллерийские обстрелы россиян. 2 мая 20 жителей области выбрали жизнь в безопасности", - говорится в сообщении.
Кроме того, Гайдай сообщил, что на Луганщину доставлена гуманитарная помощь. Еда, вода и средства гигиены развезены по бомбоубежищам и подвалам.
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Dima30
показать весь комментарий02.05.2022 11:34 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Dima30
показать весь комментарий02.05.2022 11:36 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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