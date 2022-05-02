Сегодня из Луганщины эвакуировано 20 жителей, - Гайдай. ФОТО

20 жителей Луганской области решили эвакуироваться сегодня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграм-канале.



"20 жителей Луганщины решили эвакуироваться сегодня. Им помогли добраться до мест сборов в Лисичанске и Северодонецке. Автобусы уже ждали. Вечером эти люди будут засыпать в обычной для всех до 24 февраля обстановке. То есть не под артиллерийские обстрелы россиян. 2 мая 20 жителей области выбрали жизнь в безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, Гайдай сообщил, что на Луганщину доставлена ​​гуманитарная помощь. Еда, вода и средства гигиены развезены по бомбоубежищам и подвалам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Труханов призвал эвакуированных одесситов, пока не возвращаться в город





